كريم كولاجين خارق لشد تجاعيد الوجه وإزالة الترهلات بلا عودة لبشرة مشدودة ومنورة كالقمر

تتجه معظم السيدات إلي إستخدام كل الأشياء سواء المفيدة أو الضارة للتخلص من التجاعيد التي توجد بالبشرة لأنها من ضمن العلامات التي تدل علي التقدم في السن وخاصة إذا كانت في عمر الثلاثينيات أو العشرينيات، ومن أمثلة الأشياء التي يتم إستخدامها هي أنواع مختلفة من الكولاجين الغير صحي علي البشرة والذي يحتوي علي مواد كيميائية ضارة ويتم عمل هذا الكولاجين في صالونات التجميل أو من الممكن أن نقوم بشراؤه من المحلات وفي كلتا الحالتين مضر جدا علي الوجه. مكونات الكولاجين الطبيعي لشد التجاعيد حبة واحدة متوسطة الحجم من البطاطس.

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة عمل الكولاجين الطبيعي لشد التجاعيد نقوم في البداية بتجهيز حبة واحدة متوسطة الحجم من البطاطس ويتم تقشيرها ونقوم بغسلها بالماء جيدا للتخلص من الأتربة المتعلقة بها ثم نقوم بوضع إناء عميق علي النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها علي النار حتي يتم غليان الماء.

وبعد غليان الماء يتم تقطيع البطاطس علي شكل مكعبات صغيرة الحجم ونضعها في الماء المغلي ونتركها علي النار حتي يتم سلقها بطريقة جيدة.

وبعد التأكد من سلق البطاطس نقوم برفع الإناء من علي النار ويتم تصفية البطاطس من الماء ونضعه في طبق مناسب وبعد ذلك قومي بهرسه بإستخدام ملعقة أو شوكه حتي يكون ناعم.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به بياض بيضة واحدة ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وكمية مناسبة من ماء سلق البطاطس ويتم تشغيل الخلاط حتي نحصل علي مزيج متجانس.

ونضع هذا المزيج في طبق مناسب ومن الممكن أن نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من البطاطس المهروسة ويتم خلط كل المكونات مع بعض وعند إستخدام هذا الكولاجين الطبيعي يتم وضعه علي البشرة ونتركه عليها حوالي خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد ذلك يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد ثم يتم تجفيف البشرة بالفوطة ونضع عليها ماء الورد من خلال إستخدام قطعة من القطن ويتم وضعها في ماء الورد ونقوم بالتدليك علي البشرة بإستخدامها. مكونات الكولاجين الطبيعي لشد التجاعيدطريقة عمل الكولاجين الطبيعي لشد التجاعيد الوسوم

تتجه معظم السيدات إلي إستخدام كل الأشياء سواء المفيدة أو الضارة للتخلص من التجاعيد التي توجد بالبشرة لأنها من ضمن العلامات التي تدل علي التقدم في السن وخاصة إذا كانت في عمر الثلاثينيات أو العشرينيات، ومن أمثلة الأشياء التي يتم إستخدامها هي أنواع مختلفة من الكولاجين الغير صحي علي البشرة والذي يحتوي علي مواد كيميائية ضارة ويتم عمل هذا الكولاجين في صالونات التجميل أو من الممكن أن نقوم بشراؤه من المحلات وفي كلتا الحالتين مضر جدا علي الوجه. مكونات الكولاجين الطبيعي لشد التجاعيد حبة واحدة متوسطة الحجم من البطاطس.

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة عمل الكولاجين الطبيعي لشد التجاعيد نقوم في البداية بتجهيز حبة واحدة متوسطة الحجم من البطاطس ويتم تقشيرها ونقوم بغسلها بالماء جيدا للتخلص من الأتربة المتعلقة بها ثم نقوم بوضع إناء عميق علي النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها علي النار حتي يتم غليان الماء.

وبعد غليان الماء يتم تقطيع البطاطس علي شكل مكعبات صغيرة الحجم ونضعها في الماء المغلي ونتركها علي النار حتي يتم سلقها بطريقة جيدة.

وبعد التأكد من سلق البطاطس نقوم برفع الإناء من علي النار ويتم تصفية البطاطس من الماء ونضعه في طبق مناسب وبعد ذلك قومي بهرسه بإستخدام ملعقة أو شوكه حتي يكون ناعم.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به بياض بيضة واحدة ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وكمية مناسبة من ماء سلق البطاطس ويتم تشغيل الخلاط حتي نحصل علي مزيج متجانس.

ونضع هذا المزيج في طبق مناسب ومن الممكن أن نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من البطاطس المهروسة ويتم خلط كل المكونات مع بعض وعند إستخدام هذا الكولاجين الطبيعي يتم وضعه علي البشرة ونتركه عليها حوالي خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد ذلك يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد ثم يتم تجفيف البشرة بالفوطة ونضع عليها ماء الورد من خلال إستخدام قطعة من القطن ويتم وضعها في ماء الورد ونقوم بالتدليك علي البشرة بإستخدامها. مكونات الكولاجين الطبيعي لشد التجاعيدطريقة عمل الكولاجين الطبيعي لشد التجاعيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم كولاجين خارق لشد تجاعيد الوجه وإزالة الترهلات بلا عودة لبشرة مشدودة ومنورة كالقمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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