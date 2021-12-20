طريقة تحضير ألذ كيكة تفاح بالمقلاة في 5 دقائق فقط وبمكونات بسيطة جداً، نشارك معكم اليوم أسهل طريقة منزلية لعمل كيكة التفاح اللذيذة والمحببة لدى الجميع، حيث أنها من وصفات الكيك الخفيفة والسهلة جداً في طريقة تحضيرها ولا تأخذ منك وقتاً على الإطلاق، كما يمكنك استبدال التفاح بالموز أو الخوخ أو أي نوع فاكهة آخر ترغبين فيه، ويمكنك أيضاً إضافة تمر أو زبيب والاستغناء عن الفواكه تماماً، إليكي سيدتي طريقة عمل كيكة التفاح اللذيذة في المقلاة بأقل وقت ممكن.

طريقة تحضير كيكة التفاح في المقلاة

يتم تجهيز المقادير المطلوبة لعمل كيك التفاح وهي:

2 حبة تفاح.

2 ملعقة كبيرة زبدة + 2 ملعقة كبيرة زيت.

عدد 4 ملاعق كبيرة من السكر.

بيضة.

علبة زبادي بمقدار 170 جرام + كوب دقيق بمقدار 145 جرام.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نكهة الفانيليا.

حليب.

نبدأ خطوات تحضير كيك التفاح بأخذ حبتي التفاح وغسلها جيداً ثم إزالة أعلاها وتقشيرها، بعد ذلك نقسمها ونزيل البذور التي بالداخل ونقطعها بعد ذلك إلى شرائح ذات سمك رفيع، وبعد ذلك نحضر مقلاة غير قابلة للالتصاق مقاس 18-20 سم ونرفعها على نار هادئة ثم نضع الزبدة ونتركها لتذوب، ثم نضيف إليها ملعقتين من السكر وبعد ذلك نضيف شرائح التفاح مع رصها في المقلاة، ونتركه لمدة 5 دقائق حتى يتكرمل التفاح.

ألذ كيكة تفاح بمكونات بسيطة

سوف نقوم باستغلال تلك الدقائق الخمس حتى كرملة التفاح لعمل خليط الكيك، وذلك بإضافة البيضة وملعقتين سكر مع إضافة الزيت في وعاء مناسب ثم نخفق جيداً بالمضرب اليدوي، مع إضافة الفانيليا والزبادي ونتابع الخلط حتى يتجانس القوام ويصبح بدون تكتلات. بعد ذلك نضيف الدقيق والبيكنج بودر مع رشة من الملح ثم نخلط جيداً ونضيف الحليب تدريجياً ملعقتين فالاخرى مع التقليب المستمر، حتى يصبح قوام خليط الكيك متجانس وقابل للسكب.

بعد كرملة التفاح نسكب خليط الكيك في المقلاة ويوزع برفق على شرائح التفاح، ثم نغطي المقلاة ونتركها لمدة 10 دقائق وبعد ذلك نختبر تسوية الكيك من المنتصف باستخدام عود خشبي، ثم نقلب الكيك في وعاء ونضعه في المقلاة مرة أخرى على الجهة الأخرى، ونغطي المقلاة ونتركها 3 دقائق على نار أقرب إلى المتوسطة حتى يأخذ لون ذهبي، وبعد ذلك نضعه في وعاء ونقطعه ويصبح جاهز للتقديم بالهناء والشفاء.