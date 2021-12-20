“المعتقة” طريقة عمل الجبنة القديمة في المنزل بالخطوات على طريقة جداتنا وأمهاتنا

يعد طريقة عمل الجنبة القديمة من الطرق السهلة، وهذا حيث أن الجبنة القديمة تعد واحدة من أشهى أنواع الجبن في الوطن العربي، وهي المفضلة في مصر لدى الفلاحين وخصوصًا في وجبتي الفطار والعشاء، وتعرف الجبنة القديمة بأنها لذيذة جدًا ولها الكثير من العناصر الغذائية المميزة، وهي من أنواع الأطعمة القديمة داخل جمهورية مصر العربية، وإن كنت تبحث عن طريقة عمل الجنبة القديمة تابع هذا المقال.

ولدى طريقة عمل الجبنة القديمة العديد من الخصائص، ولكن هذه المكونات سهلة التحضير، وسهلة الإحضار، وفي النقاط التالية مكونات طريقة المش الفلاحي:

مكونات عمل الجبنة القديمة

كيلوغرام من جبن قريش.

كوب من اللبن المغلي.

كوب من الملح.

ملعقة صغيرة من الشطة.

قرن من الفلفل الأحمر الحار.

قشر برتقال.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من خميرة المش.

ملعقة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الطحينية.

عمل الجنبة القديمة على طريقة المش الفلاحي ليس صعب، ولا يحتاج إلى الكثير من الخطوات، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط التالية:

نضع جبنه قريش فى طبقٍ، ونضيف نصف كوبٍ من الملح إليها.

نُقلب المكوّنين جيداً، ونترك الخليط مدّة خمس ساعات حتّى ينزل من الجبنة سوائل.

نجهز برطماناً نظيفاً ونضع فيه الجبنة، واللبن، والشطة، والفلفل الحار، وقشر البرتقال، والكمية المتبقية من الملح.

نرج البرطمان جيداً كي تتداخل المكوّنات مع بعضها البعض.

نترك البرطمان مغلقاً مدّة خمسة أيام مع الحرص على رج البرطمان بين الوقت والآخر.

تتكون مكونات سلطة الجنبة القديمة، وطريقة عمل الجنبة القديمة، وتتمثل مكونات سلطة الجنبة القديمة في النقاط التالية:

مكونات سلطة الجبنة

ثماني ملاعق كبيرة من الجبنة القديمة.

ثماني ملاعق كبيرة من جبنة قريش.

حبتان من البندورة مفرومتان على شكل مكعبات.

قرنان مفرومان من الفلفل الأخضر الحار.

خمسة غرامات من الزيتون الأسود المقطع إلى شرائح.

عشرة غرامات من البقدونس المفروم. أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ومن أجل القيام بطريقة تحضير سلطة الجنبة القديمة علينا القيام بالخطوات التالية: