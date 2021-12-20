سر غامض في نجاح كيكة قدرة قادر في المنزل بمكونات بسيطة في المطبخ دون شرائها من الخارج

كيكة قدرة قادر تعتبر من أكثر الحلويات اللذيذة التي يعشقها العديد من الأشخاص، وتبحث العديد من ربات المنزل عن طريقة تحضيرها بسهولة في المنزل، بدون شرائها من الخارج؛ وذلك حفاظًا على سلامة الأبناء من أي مواد ضارة، ولهذا سوف نقوم في السطور التالية بذكر خطوات تحضير كيكة قدرة قادر في المنزل.سر غامض في نجاح كيكة قدرة قادر
لا يستغرق تحضير كيكة قدرة قادر الكثير من الوقت، فقط 40 دقيقة، وتلك الوصفة تكفي ثمانية أفراد، وإليك طريقة التحضير والمكونات:-مكونات كيكة قدرة قادر
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة من بيكربونات الصودا.
- نصف كوب من بودرة الكاكاو.
- ثلاثة أكواب وربع من الطحين.
- كوب وربع من الماء.
- كوب وربع من السكر.
- مئة غرامٍ من الشوكولاتة المذابة.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- بيضتان.
- ثلاثة أرباع الكوب من الزبدة اللينة.
خليط الكراميل
- ملعقتان كبيرتان من الماء.
- كوب من السكر.
خليط الكريم
- مئتا غرامٍ من الجبن الكريمي.
- كوب ونصف من الحليب.
- علبة كبيرة من الحليب المكثف المحلى.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.
- أربع بيضات كبيرة.
تحضير الكراميل
- يتم وضع السكر والماء على نار متوسطة حتى يذوب ويكتسب اللون الذهبي الغامق.
- يسكب السكر في القالب، ويوزع على قاع القالب ويترك حتى يبرد.
تحضير الكريم
يوضع الجبن الكريمي والحليب المكثف والفانيلا والبيض والحليب في إناء وتقليب الخليط بصورة جيدة بواسطة المضرب اليدوي حتى يتكون خليط متجانس ثم يصب مزيج الكريم فوق الكراميل التي تتواجد في القالب.
تحضير الكيك
- نضع الطحين، الملح، بيكربونات الصودا، البيكنج باودر والكاكاو في إناء ويترك جانبًا.
- نضع الزبدة والسكر في إناء الخلاط الكهربائي مع تشغيل الخلاط من أجل الحصول على مزيج كريمي، وبعد ذلك نقوم بإضافة البيض والفانيلا، مع إعادة تشغيل الخلاط مرة أخرى.
- نضع الشوكولاتة إلى الزيج مع تشغيل الخلاط الكهربائي بسرعة متوسطة حتى امتزاج الخليط.
- نضيف الماء والمنخول إلى المزيج بصورة تدريجية مع الخلط حتى تمتزج المكونات.
- يتم صب المكونات الباقية ثم وضع الخليط في الثلاجة لعدة ساعات وتصبح جاهزة للتقديم.
الوسوم
كيكة قدرة قادر تعتبر من أكثر الحلويات اللذيذة التي يعشقها العديد من الأشخاص، وتبحث العديد من ربات المنزل عن طريقة تحضيرها بسهولة في المنزل، بدون شرائها من الخارج؛ وذلك حفاظًا على سلامة الأبناء من أي مواد ضارة، ولهذا سوف نقوم في السطور التالية بذكر خطوات تحضير كيكة قدرة قادر في المنزل.سر غامض في نجاح كيكة قدرة قادر
لا يستغرق تحضير كيكة قدرة قادر الكثير من الوقت، فقط 40 دقيقة، وتلك الوصفة تكفي ثمانية أفراد، وإليك طريقة التحضير والمكونات:-مكونات كيكة قدرة قادر
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة من بيكربونات الصودا.
- نصف كوب من بودرة الكاكاو.
- ثلاثة أكواب وربع من الطحين.
- كوب وربع من الماء.
- كوب وربع من السكر.
- مئة غرامٍ من الشوكولاتة المذابة.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- بيضتان.
- ثلاثة أرباع الكوب من الزبدة اللينة.
خليط الكراميل
- ملعقتان كبيرتان من الماء.
- كوب من السكر.
خليط الكريم
- مئتا غرامٍ من الجبن الكريمي.
- كوب ونصف من الحليب.
- علبة كبيرة من الحليب المكثف المحلى.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.
- أربع بيضات كبيرة.
تحضير الكراميل
- يتم وضع السكر والماء على نار متوسطة حتى يذوب ويكتسب اللون الذهبي الغامق.
- يسكب السكر في القالب، ويوزع على قاع القالب ويترك حتى يبرد.
تحضير الكريم
يوضع الجبن الكريمي والحليب المكثف والفانيلا والبيض والحليب في إناء وتقليب الخليط بصورة جيدة بواسطة المضرب اليدوي حتى يتكون خليط متجانس ثم يصب مزيج الكريم فوق الكراميل التي تتواجد في القالب.
تحضير الكيك
- نضع الطحين، الملح، بيكربونات الصودا، البيكنج باودر والكاكاو في إناء ويترك جانبًا.
- نضع الزبدة والسكر في إناء الخلاط الكهربائي مع تشغيل الخلاط من أجل الحصول على مزيج كريمي، وبعد ذلك نقوم بإضافة البيض والفانيلا، مع إعادة تشغيل الخلاط مرة أخرى.
- نضع الشوكولاتة إلى الزيج مع تشغيل الخلاط الكهربائي بسرعة متوسطة حتى امتزاج الخليط.
- نضيف الماء والمنخول إلى المزيج بصورة تدريجية مع الخلط حتى تمتزج المكونات.
- يتم صب المكونات الباقية ثم وضع الخليط في الثلاجة لعدة ساعات وتصبح جاهزة للتقديم.
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