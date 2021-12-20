الشيش طاووق بكل أسراره بتتبيلة الأصلية طري جدًا ريحه وطعم أحلى من المطاعم

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من المؤكد أنه لا يوجد أحد لا يعشق تناول الشيش طاووق وبالأخص إذا كان بالفراخ فهو يتمتع بطعم مختلف ومذاق خاص وهذا لأنه يتميز بتتبيلة خاصة به تعطيه طراوة و طعم لذيذ، و مع دخول فصل الشتاء و البحث عن الأكلات السريعة و الخفيفة والمغذية إذا يعد الشيش طاووق هو الحل، كنا أنه يمكن تحضيره في العشاء والغداء و يتم تقدمه في التجمعات والاحتفالات لأنه من المشويات الاقتصادية و الشهية جداً بطعمها و رائحتها التي لا تقاوم.مقادير الشيش طاووق
من أهم الأشياء التي تؤثر على طعم الشيش طاووق هي مكونات التتبيلة لهذا سنقدم لكم المكونات المضبوطة لتحضير الشيش طاووق من المنزل وهي:
- 4 صدور من الدجاج المكعب المقطع قطع متوسطة.
- 3 فصوص من الثوم المهروس.
- نصف كوب من الزبادي.
- عصير ليمون.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
البهارات
نضيف ملعقة صغيرة من كل هذه التوابل التالية:
- البابريكا.
- قرفة.
- حبهان مطحون.
- زنجبيل بودر.
- كركم بودر.
- ثوم بودر.
- بصل بودر.
- ملح.
- شطة.
- فلفل أسود.
من أسرار تحضير الشيش طاووق هو تتبيله التي تضاف إليه هذا ما يعطيه الطعم المميز الذي يتواجد في المطاعم، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وهي:
- أولاً احرصي على تقطيع صدور الدجاج قطع متساوية و متوسطة الحجم لكي يتم تسويتها بشكل المطلوب.
- بعد ذلك نضع في طبق كبير الزبادي و الليمون و الزيت و الملح و الفلفل الاسود و معجون الطماطم نقوم بتقليب هذه المكونات.
- بعد ذلك نبدأ بإضافة التوابل القرفة، البابريكا، الثوم و البصل البودر، الكركم و الزنجبيل، والحبهان الشطة ونقوم بتقليبه مع الزبادي.
- نضع مكعبات صدور الدجاج على التبيلة و نقلبها جيدًا به حتى تتشرب منها.
- تترك في الثلاجة لمدة ساعتين.
- ثم نبدأ برص مكعبات صدور الدجاج على اسياخ الشوي او الأعواد الخشبية.
- يمكنك وضع مكعبات فلفل ألوان و مكعبات طماطم، مكعبات بصل إذا كنت ترغبين في ذلك.
- ثم نقوم بوضع ورقة من الزبدة في صينية ونقوم برص أسياخ الشيش طاووق.
- توضع في الفرن على شبكة الفرن مباشر على درجة حرارة 200 درجة.
- تترك لمدة 25 دقيقة حتى يتم تسويتها ثم تشعل الشواية لتأخذ لون الشوي المميز.
- بعد ذلك تخرج من الفرن وتقدم للطعام بجانب السلطات وبالصحة والهنا.
الوسوم
من المؤكد أنه لا يوجد أحد لا يعشق تناول الشيش طاووق وبالأخص إذا كان بالفراخ فهو يتمتع بطعم مختلف ومذاق خاص وهذا لأنه يتميز بتتبيلة خاصة به تعطيه طراوة و طعم لذيذ، و مع دخول فصل الشتاء و البحث عن الأكلات السريعة و الخفيفة والمغذية إذا يعد الشيش طاووق هو الحل، كنا أنه يمكن تحضيره في العشاء والغداء و يتم تقدمه في التجمعات والاحتفالات لأنه من المشويات الاقتصادية و الشهية جداً بطعمها و رائحتها التي لا تقاوم.مقادير الشيش طاووق
من أهم الأشياء التي تؤثر على طعم الشيش طاووق هي مكونات التتبيلة لهذا سنقدم لكم المكونات المضبوطة لتحضير الشيش طاووق من المنزل وهي:
- 4 صدور من الدجاج المكعب المقطع قطع متوسطة.
- 3 فصوص من الثوم المهروس.
- نصف كوب من الزبادي.
- عصير ليمون.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
البهارات
نضيف ملعقة صغيرة من كل هذه التوابل التالية:
- البابريكا.
- قرفة.
- حبهان مطحون.
- زنجبيل بودر.
- كركم بودر.
- ثوم بودر.
- بصل بودر.
- ملح.
- شطة.
- فلفل أسود.
من أسرار تحضير الشيش طاووق هو تتبيله التي تضاف إليه هذا ما يعطيه الطعم المميز الذي يتواجد في المطاعم، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وهي:
- أولاً احرصي على تقطيع صدور الدجاج قطع متساوية و متوسطة الحجم لكي يتم تسويتها بشكل المطلوب.
- بعد ذلك نضع في طبق كبير الزبادي و الليمون و الزيت و الملح و الفلفل الاسود و معجون الطماطم نقوم بتقليب هذه المكونات.
- بعد ذلك نبدأ بإضافة التوابل القرفة، البابريكا، الثوم و البصل البودر، الكركم و الزنجبيل، والحبهان الشطة ونقوم بتقليبه مع الزبادي.
- نضع مكعبات صدور الدجاج على التبيلة و نقلبها جيدًا به حتى تتشرب منها.
- تترك في الثلاجة لمدة ساعتين.
- ثم نبدأ برص مكعبات صدور الدجاج على اسياخ الشوي او الأعواد الخشبية.
- يمكنك وضع مكعبات فلفل ألوان و مكعبات طماطم، مكعبات بصل إذا كنت ترغبين في ذلك.
- ثم نقوم بوضع ورقة من الزبدة في صينية ونقوم برص أسياخ الشيش طاووق.
- توضع في الفرن على شبكة الفرن مباشر على درجة حرارة 200 درجة.
- تترك لمدة 25 دقيقة حتى يتم تسويتها ثم تشعل الشواية لتأخذ لون الشوي المميز.
- بعد ذلك تخرج من الفرن وتقدم للطعام بجانب السلطات وبالصحة والهنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيش طاووق بكل أسراره بتتبيلة الأصلية طري جدًا ريحه وطعم أحلى من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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