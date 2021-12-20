الشيش طاووق بكل أسراره بتتبيلة الأصلية طري جدًا ريحه وطعم أحلى من المطاعم

من المؤكد أنه لا يوجد أحد لا يعشق تناول الشيش طاووق وبالأخص إذا كان بالفراخ فهو يتمتع بطعم مختلف ومذاق خاص وهذا لأنه يتميز بتتبيلة خاصة به تعطيه طراوة و طعم لذيذ، و مع دخول فصل الشتاء و البحث عن الأكلات السريعة و الخفيفة والمغذية إذا يعد الشيش طاووق هو الحل، كنا أنه يمكن تحضيره في العشاء والغداء و يتم تقدمه في التجمعات والاحتفالات لأنه من المشويات الاقتصادية و الشهية جداً بطعمها و رائحتها التي لا تقاوم.

من أهم الأشياء التي تؤثر على طعم الشيش طاووق هي مكونات التتبيلة لهذا سنقدم لكم المكونات المضبوطة لتحضير الشيش طاووق من المنزل وهي:

4 صدور من الدجاج المكعب المقطع قطع متوسطة.

3 فصوص من الثوم المهروس.

نصف كوب من الزبادي.

عصير ليمون.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

البهارات

نضيف ملعقة صغيرة من كل هذه التوابل التالية:

البابريكا.

قرفة.

حبهان مطحون.

زنجبيل بودر.

كركم بودر.

ثوم بودر.

بصل بودر.

ملح.

شطة.

فلفل أسود.

من أسرار تحضير الشيش طاووق هو تتبيله التي تضاف إليه هذا ما يعطيه الطعم المميز الذي يتواجد في المطاعم، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وهي: