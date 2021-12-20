ملعقة فازلين لصنع ملمع شفاه طبيعي في المنزل ومتجبيش زبدة كاكاو خليكي في الطبيعي أفضل

ملعقة فازلين لصنع ملمع شفاه يتزايد عليه البحث من قبل الفتيات خلال الآونة الأخيرة، فإن ملمع الشفاه الطبيعي أفضل من الجاهز، ويمكنك تحضيره بسهولة عن طريق إضافة التكهة والرائحة الملائمة لك والحصول على ملمع الشفاه بك، كما أن صنعه في المنزل يساعدك على توفير أموال عديدة، ولهذا سوف نقوم من خلال موقعنا بذكر طريقة عمله بعدة طرق في السطور التالية.

ملعقة فازلين لصنع ملمع شفاه

لازال البحث مستمر حول ملعقة فازلين لصنع ملمع شفاه، ولهذا سوف نقوم بذكر الخطوات، حيث يجب أولًا وضع معلقة صغيرة من الفازلين في إناء مع التأكد من آمان استخدامه في الميكروويف وعدم استعمال الأواني المصنوعة من المعدن، ويمكنك استعمال الكمية الملائمة بالنسبة لك من الفازلين، والجدير بالذكر أنه يمكنك عمل إناء كامل من هذا الملمع، وإليك الخطوات:-

إذابة الفازلين الهلامي في الميكروويف

نضع الإناء في الميكروويف لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نقوم بإخراجه مع التقليب في حالة كان الفازلين لايزال ملتفًا، بعد ذلك نضعه مرة أخرى في الميكروويف حتى يكون المزيج سلسًا.

إضافة القليل من الرائحة أو النكهة

يمكنك بسهولة إضافة رائحة أو نكهة إلى الفازلين من خلال إضافة المزيد من قطرات الزيت العطري الملائم لك، حيث يمكنك استعمال زيت الورد أو اللوز أو الفانيليا أو اللافندر أو القرفة.

إضافة معلقة من العسل

يمنح العسل مظهر متألق وطعم لذيذ بمثابة وضعه على شفتيك، إضافة إلى ذلك أنه غني خصائص الترطيب ومضادة للبكتيريا، وبهذا يساعدك على حماية شفتيك من الجفاف، ولكن إذا كنت لا تريد استعماله يمكنك أن تتخطى تلك الخطوة، وترك الشفاة لامعة كما هي، أما إذا كنت تريد استعمال نوع آخر مثل السكر وشراب لقبيب، لابد أن تعلم أنها تعتبر من المحليات السيئة التي تذهب في لحظات.

لابد أن يتم تقليب كافة المكونات معًا بصورة سلسة، ولكن إذا كنت تريده قم بإضافة الكثير من العسل ثم استخراج الزيت العطري منه بهدف تغيير الطعم والرائحة، ويمكنك ترك الخليط في درجة حرارة الغرفة حتى يصبح جاهزًا.