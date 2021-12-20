فطائر المقلاة السائلة ب3 مكونات فقط من مطبخك .. الذ وجبة عشا

فطائر المقلاة هي من اشهى الوجبات والتي سيطلبها منك جميع افراد اسرتك خاصة الاطفال بالاضافة انها سهلى التحضير ولن تحتاج منك وقت او جهد او تخمير او تشغيل الفرن فقط على عيون البوتاجاز ضعي المقلاه وبها العجينة وفي دقائق قليلة تكوني اعددتي فطاىر المقلاة الشهية اللذيذة، والكثير منا يحب بل ويعشق المعجنات فهي من الاشياء المفضلة ويمكن نتناول فطائر المعجنات في العشا او الغدا فهي تحتوي على قيمة غذائية عالية وتمد الجسم بالطاقة اللازمة على مدار اليوم حيث انها تحتوي على الخضروات ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة فطائر المقلاة.

طريقة عمل فطائر المقلاة المكونات

وهي لا تحتاج الى مكونات كثيرة بل ان جميعها موجود في مطبخك وهي كالتالي:

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من الحليب السائل.

كوب من الماء الدافئ.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

بصلة كبيرة مفرومة.

طبق كبير من الفلفل الألوان المقطع قطعة صغيرة.

طبق صغير من الجبنة الموزاريلا.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

نحضر وعاء ونضع به البيض والحليب ونقوم بخفقهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي او الخلاط حتي ينفش البيض ويزيد حجمه.

ثم نقوم باضافة الدقيق الملح والخميرة والسكر الى خليط البيض ثم نقوم بتقليبهم جيدا حتى يصير سائل، ثم نقوم باضافة الماء تدريجيا مع العجن المستمر حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.

ثم نقوم بتغطية العجينة ونتركه حتى يختمر لمدة ساعة ونصف على الأقل، ثم نقوم باضافة الفلفل الالوان والجبنة الموتزريلا والبصلة المفرومة والزعتر والبقدونس الى العجين ثم نقوم بتقليبها حتى يختلطوا مع العجينة.

ثم نقوم باحضار طاسة ويفضل ان تكون تيفال او طاسة غير لاصقة ونضع بها كمية قليلة من الزيت ونضعها على النار ونتركه حتى يسخن جيدا.

ثم نقوم بإضافة الخليط الى الطاسة باستخدام ملعقة كبيرة ونقوم بتوزيع الخليط على شكل دائرة ونتركه يتحمر ثم نقوم بقلب الفطيرة على الوجه الاخر ونتركها حتى تاخذ اللون الاحمر ثم نقوم باخراجها من الطاسة وتغطيتها بفوطة حتى لا تنشف، وهكذا حتى ننتهي من جميع الكمية الموجوده لديكي.

طريقة التحضير