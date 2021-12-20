هتحتجيها لتحضير ألذ المقبلات هريسة الشطة بالخطوات البسيطة

تعتبر هريسة الشطة من أشهر الأطعمة وخاصة في الوطن العربي الذي يعشق الشطة الحارة، ولها العديد من الفوائد التي تجعل الكثيرين يرغبون في تناوله، حيث تعمل هريسة الشطة على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى أنها تقوم بتنظيم ضربات القلب، وتخفف الألم التهاب المفاصل، وتحمي من الجلطات، لذلك بحث العديد ومن السيدات عن طريقة صنعها في المنزل لتقدم تلك الفوائد الصحية التي تحتوي عليها هريسة الشطة لعائلتها وهذا ما سنقدمه إليكم خلال مقالنا، ومن خلال موضوعنا سنقدم لكم الخطوات الخاصة بصنعها بطريقة سهلة وناجحة بالتفصيل فتابعونا.

ك من الفلفل الأحمر الحار.

نصف كيلو فلفل أخضر حار.

6 فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

القليل من الليمون أو الخل.

ملعقة صلصة طماطم.

ضعي الفلفل الأحمر مع الفلفل الأخضر وقطعيه معًا جيدًا ثم نضع الفلفل الحلو حسب الرغبة.

نضعها على نار هادئة لمدة لا تزيد عن عشر دقائق فقط وترفعها على النار.

ثم أضيفي الليمون والخل والملح وصلصة الطماطم واخلطيهم جيدًا معًا حتى تصبح جميع المكونات متجانسة.

خذ البرطمانات وجففها، وتأكد من غلقها وإضافة الخليط فيها بهدوء وعند الانتهاء من الحشوة، أضيفي القليل من زيت الزيتون إلى الهريسة الفلفل الحار لحماية الهريسة من التعفن.

يمكنك الاحتفاظ بالشطة لوقت طويل بحفظها بالثلاجة.

تحفظ في برطمانات معقمة ويغلق بإحكام.

يمكن حفظها بإضافة كمية من زيت الزيتون على سطحه قبل غلق البرطمان.

يفضل وضعها في مكان بارد وجاف بحيث يمكن الاحتفاظ به لأشهر.

إذا تم فتح البرطمان مرة واحدة، فيجب حفظه في الثلاجة، حيث يمكن استخدامه لمدة تصل إلى 6 أسابيع بعد الفتح.

هناك الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها كعنصر أساسي، ومنها: