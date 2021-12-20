أفضل طريقة لصنع كريم لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية من المنزل

العديد من الأناس يقومون بالسعي إلى الحصول على أفضل بشرة خالية من الشوائب، وكذلك فاتحة وموحدة اللون، كما توجد العديد من الطرق والوصفات لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية، ومن بين هذه المكونات؛ الكركم مثلاً وكذلك اللوز، والعسل، وغيرهم من المكونات الأخرى الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة، والعديد من الفتيات ترغب كثيراً في أن تحصل على بشرة صافية وخالية من أي أتربة شوائب، وفيما يلي سوف نتعرف معاً على طريقة عمل كريم طبيعي لتفتيح البشرة.أفضل طريقة لصنع كريم لتفتيح البشرة
يعتبر الكركم افضل علاج لتفتيح البشرة وتخليصها من المشكلات الجلدية، ومن الممكن أن يتم مزجه مع مكونات أخرى تعتبر بمكانة كريم ليلي مذهل وكذلك فعال بتفتيح البشرة إن أُستخدم بانتظام كخشب الصندل مثلاً، وفيما يلي أفضل طريقة لعمل كريم طبيعي لتفتيح البشرة:المكونات
- 7 -8 حبات من اللوز.
- نصف كوب من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
- ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل.
- 4-5 قطرات من عصير الليمون.
- 3-4 فروع من الزعفران.
- قومي بنقع اللوز في الليل إلى اليوم التالي في الصباح. ومن ثم قومي بتقشيره، ومن ثم قومي بطحنه لصنع عجينة ناعمة.
- بعد ذلك قومي بإضافة الزبادي والكركم وأيضاً عصير الليمون، بالإضافة إلى مسحوق خشب الصندل وكذلك الزعفران مع بعضهم البعض إلى أن يتم التجانس.
- في النهاية قومي بوضع المزيج بعبوة زجاجية بالثلاجة.
يشتمل الليمون على حمض طبيعي يقوم بإزالة خلايا الجلد الميتة، كما أنه يكون مبيض للوجه، كما أن العسل يقوم بتغذية البشرة وترطيبها، هذا بجانب أن اللبن يحد من الحموضة، وفيما يلي الطريقة بالتفصيل:المكونات
- ٢ ملعقة من عصير الليمون.
- ابن زبادي عادي “ملعقة كبيرة”.
- ٢ ملعقة كبيرة من العسل.
- في البداية قومي بخلط ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون والعسل بوعاء وتابعي المزج جيداً.
- بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة اللبن، وتابعي المزج جيداً.
- قومي بوضع الخليط على الوجه بواسطة أطراف الأصابع ولا بد أن تبتعدي عن ملامسة المزيج للعينين.
- اتركي القناع على بشرتك وذلك حتى مرور حوالي عشر دقائق.
- قومي بإزالة القناع بواسطة قطعة قماش منقوعة بماء دافئ.
- بعدها قومي بغسل الوجه جيدا؟ واتركيه إلى أن يجف.
- كرري تلك الطريقة حتى مرور حوالي 30 يومًا.
الوسوم
العديد من الأناس يقومون بالسعي إلى الحصول على أفضل بشرة خالية من الشوائب، وكذلك فاتحة وموحدة اللون، كما توجد العديد من الطرق والوصفات لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية، ومن بين هذه المكونات؛ الكركم مثلاً وكذلك اللوز، والعسل، وغيرهم من المكونات الأخرى الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة، والعديد من الفتيات ترغب كثيراً في أن تحصل على بشرة صافية وخالية من أي أتربة شوائب، وفيما يلي سوف نتعرف معاً على طريقة عمل كريم طبيعي لتفتيح البشرة.أفضل طريقة لصنع كريم لتفتيح البشرة
يعتبر الكركم افضل علاج لتفتيح البشرة وتخليصها من المشكلات الجلدية، ومن الممكن أن يتم مزجه مع مكونات أخرى تعتبر بمكانة كريم ليلي مذهل وكذلك فعال بتفتيح البشرة إن أُستخدم بانتظام كخشب الصندل مثلاً، وفيما يلي أفضل طريقة لعمل كريم طبيعي لتفتيح البشرة:المكونات
- 7 -8 حبات من اللوز.
- نصف كوب من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
- ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل.
- 4-5 قطرات من عصير الليمون.
- 3-4 فروع من الزعفران.
- قومي بنقع اللوز في الليل إلى اليوم التالي في الصباح. ومن ثم قومي بتقشيره، ومن ثم قومي بطحنه لصنع عجينة ناعمة.
- بعد ذلك قومي بإضافة الزبادي والكركم وأيضاً عصير الليمون، بالإضافة إلى مسحوق خشب الصندل وكذلك الزعفران مع بعضهم البعض إلى أن يتم التجانس.
- في النهاية قومي بوضع المزيج بعبوة زجاجية بالثلاجة.
يشتمل الليمون على حمض طبيعي يقوم بإزالة خلايا الجلد الميتة، كما أنه يكون مبيض للوجه، كما أن العسل يقوم بتغذية البشرة وترطيبها، هذا بجانب أن اللبن يحد من الحموضة، وفيما يلي الطريقة بالتفصيل:المكونات
- ٢ ملعقة من عصير الليمون.
- ابن زبادي عادي “ملعقة كبيرة”.
- ٢ ملعقة كبيرة من العسل.
- في البداية قومي بخلط ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون والعسل بوعاء وتابعي المزج جيداً.
- بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة اللبن، وتابعي المزج جيداً.
- قومي بوضع الخليط على الوجه بواسطة أطراف الأصابع ولا بد أن تبتعدي عن ملامسة المزيج للعينين.
- اتركي القناع على بشرتك وذلك حتى مرور حوالي عشر دقائق.
- قومي بإزالة القناع بواسطة قطعة قماش منقوعة بماء دافئ.
- بعدها قومي بغسل الوجه جيدا؟ واتركيه إلى أن يجف.
- كرري تلك الطريقة حتى مرور حوالي 30 يومًا.
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