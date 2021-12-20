وصفات طبيعية وسحرية للتخلص من الهالات السوداء نهائياً في أسبوع فقط

الهالات السوداء هي عبارة عن ظهور اسمرار واضح في منطقة تحت العين، والتي قد تظهر ليس فقط في النساء بل والرجال ايضًا، وقد يرجع حدوث هذه المشاكل للعديد من الأسباب المختلف، ومنها تقدم السن، أو التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير، والعديد من الأسباب الاخرى، وسوف نتعرف على الطرق والوصفات التي يمكن الالتزام بإتباعها لتساعد في إزالة الهالات السوداء.وصفات إزالة الهالات السوداء بسرعة
يوجد العديد من المواد الطبيعية التي تعالج وتزيل الهالات السوداء بمجرد المداومة على استخدامها كما أنها تساعد في ترطيب هذه المنطقة، ومن أهم هذه الوصفات مايللي:وصفة الحليب
يحتوي اللبن على البروتين اللازم لترطيب وتغذيه منطقة تحت العين، كما أنها تحتوي على مضادات الاكسدة التي تساعد في علاج الاسمرار الموجود وطريقة استخدام الحليب كالآتي:
المكونات
- ربع كوب من اللبن الحليب.
- قطعة من القطن متوسطة الحجم.
طريقة التطبيق
- قومي بوضع اللبن الخليب في وكوب معدني واتركيه بداخل الثلاجة حتى يصبح باردًا.
- يتم عمل كمادات بالحليب المثلج باستخدام قطعة من القطن، و اغمسيها بداخله، ثم وضعها على اسفل العينين.
- يترك القطنة على أسفل العين حتى تصبح دافئة.
- تعاد هذه العملية مرة أخرى، لمدة نصف ساعة.
- ينصح بتكرار الوصفة لأكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد
يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في تهدئة منطقة أسفل العين والتخلص من الانتفاخات، والتورم الموجودة أسفل العين، كما أنه يساعد على تفتيح اي غمقان بهذه المنطقة وطريقة استخدامه كالتالي:
المكونات
- كيس من الشاي الأخضر.
- نصف كوب من المياه.
طريقة التحضير والتطبيق
- قومي بوضع المياه في أي وعاء فارغ، ثم قومي بغلي الماء جيدًا.
- أضيفي كيس الشاي الأخضر داخل الماء.
- بعد الغليان قومي بترك الماء مع كيس الشاي حتي يبرد قليلًا.
- الان ضعي كيس الشاي في الثلاجة حتى يبرد تمامًا، وذلك بعد نزعه من الماء.
- قومي بوضع الكيس على العين وخاصتًا منطقة تحت العين.
- يترك أكياس الشاي على هذه المنطقة لمدة نصف ساعة.
- تكرر هذه الوصفة بشكل مستمر حتى تحصلي على أفضل نتيجة.
الوسوم
الهالات السوداء هي عبارة عن ظهور اسمرار واضح في منطقة تحت العين، والتي قد تظهر ليس فقط في النساء بل والرجال ايضًا، وقد يرجع حدوث هذه المشاكل للعديد من الأسباب المختلف، ومنها تقدم السن، أو التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير، والعديد من الأسباب الاخرى، وسوف نتعرف على الطرق والوصفات التي يمكن الالتزام بإتباعها لتساعد في إزالة الهالات السوداء.وصفات إزالة الهالات السوداء بسرعة
يوجد العديد من المواد الطبيعية التي تعالج وتزيل الهالات السوداء بمجرد المداومة على استخدامها كما أنها تساعد في ترطيب هذه المنطقة، ومن أهم هذه الوصفات مايللي:وصفة الحليب
يحتوي اللبن على البروتين اللازم لترطيب وتغذيه منطقة تحت العين، كما أنها تحتوي على مضادات الاكسدة التي تساعد في علاج الاسمرار الموجود وطريقة استخدام الحليب كالآتي:
المكونات
- ربع كوب من اللبن الحليب.
- قطعة من القطن متوسطة الحجم.
طريقة التطبيق
- قومي بوضع اللبن الخليب في وكوب معدني واتركيه بداخل الثلاجة حتى يصبح باردًا.
- يتم عمل كمادات بالحليب المثلج باستخدام قطعة من القطن، و اغمسيها بداخله، ثم وضعها على اسفل العينين.
- يترك القطنة على أسفل العين حتى تصبح دافئة.
- تعاد هذه العملية مرة أخرى، لمدة نصف ساعة.
- ينصح بتكرار الوصفة لأكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد
يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في تهدئة منطقة أسفل العين والتخلص من الانتفاخات، والتورم الموجودة أسفل العين، كما أنه يساعد على تفتيح اي غمقان بهذه المنطقة وطريقة استخدامه كالتالي:
المكونات
- كيس من الشاي الأخضر.
- نصف كوب من المياه.
طريقة التحضير والتطبيق
- قومي بوضع المياه في أي وعاء فارغ، ثم قومي بغلي الماء جيدًا.
- أضيفي كيس الشاي الأخضر داخل الماء.
- بعد الغليان قومي بترك الماء مع كيس الشاي حتي يبرد قليلًا.
- الان ضعي كيس الشاي في الثلاجة حتى يبرد تمامًا، وذلك بعد نزعه من الماء.
- قومي بوضع الكيس على العين وخاصتًا منطقة تحت العين.
- يترك أكياس الشاي على هذه المنطقة لمدة نصف ساعة.
- تكرر هذه الوصفة بشكل مستمر حتى تحصلي على أفضل نتيجة.
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