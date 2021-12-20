بيتزا التوست بطريقة سهلة وشهية وبمذاق لذيذ ومميز أحلى من المطاعم

بيتزا التوست ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولشكلها الخرافى والجذاب، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة احترافية مثل المطاعم بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما يمكنكم حشوها بأي حشوة تفضلونها، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة قوارب البيتزا التركية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بيتزا التوست بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بيتزا التوست

تتكون بيتزا التوست من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بيتزا التوست بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الكاتشب أو معجون الطماطم والفلفل الأسود والزعتر، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضيف زيت الزيتون ونخلطهم جيدا. ثم نحضر صينية فرن ونضع فيه ورقة زبدة، ثم نرص فيها شرائح التوست. بعد ذلك نوزع ملعقة كبيرة من الكاتشب أو معجون الطماطم فوق شرائح التوست ونساويه جيدا. ثم نوزع عليهم جبنة موزاريلا مبشورة. ثم نوزع عليهم الذرة المسلوقة. بعد ذلك نوزع شرائح السجق، ثم حلقات الزيتون، وأخيرا نوزع على الوجه جبنة موزاريلا مبشورة. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة، ثم نتركها لمدة 10 دقائق. ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم البيتزا في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

كيلو إلا ربع طماطم مقطع مكعبات أرباع.

رشة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

رشة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها الطماطم، ثم نفرمه جيداً. ثم نصفي عصير الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب عصير الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر والسكر والخل، ثم نخلطهم جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً. وعندما يثقل القوام ويجف الماء نرفع الكاتشب من على النار، وبذلك يكون الكاتشب جاهز للاستخدام.

طريقة التحضيرطريقة عمل معجون الطماطم

المكونات

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

طريقة التحضير