طريقة تعطير المنطقة الحساسة بمكونات طبيعية من منزلك رائحة جميلة تدوم طويلاً

طريقة تعطير المنطقة الحساسة طبيعيًا هي من أسهل الطرق المنزلية التي يمكن القيام بها بكل سهولة ويسر، حيث أن المنطقة الحساسة قد ينتج عنها بعض الفطريات والبكتيريا الضارة بالجسم، بسبب بعض العوامل المؤثرة على البشرة، مثل النظافة الشخصية أو العوامل الجوية، ولذلك فلابد من المحافظة على تعطير تلك المنطقة وجعلها جافة وذات روائح هادئة وعطرة، حيث أن البكتيريا والفطريات تنمو في الأماكن الغير نظيفة من جسم الإنسان، وفي هذا المقال سنقوم بالتعرف على أبسط الوسائل لتعطير هذه المنطقة.

طريقة تعطير المنطقة الحساسة طبيعيًا

يمكن تعطير المنطقة الحساسة بشكل طبيعي والحصول على أجمل رائحة ونظافة مستمرة طوال اليوم، من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

نصف ملعقة من نشا الذرة

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة متوسطة بودرة الأطفال.

ملعقتين صغيرتين من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت الورد.

في طبق صغير نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا. ثم نقوم بوضع الخليط في علبة فارغة ونظيفة. بعد ذلك نقوم بدهن المنطقة الحساسة يوميا من هذا الخليط في المساء للحصول على رائحة منعشة وجميلة.

المكوناتطريقة التحضيرتعطير المنطقة الحساسة بالمسك الأبيض

تعتبر تلك الطريقة من ابسط وصفات تعطير الأماكن الحساسة، حيث أنها تتكوم من عناصر سهلة وبسيطة وغير غالية الثمن، والطريقة كالتالي:

مكعب من المسك الأبيض من محلات العطارة.

علبة من الفازلين الأبيض.

علبة من الجلسرين.

برطمان زجاجي نظيف ومعقم ومحكم الغلق.

قطعة من القطن.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

نقوم ببشر مكعب المسك إلى أجزاء صغيرة الحجم. ثم نقوم بإضافة الفازلين والجلسرين وماء الورد وزيت الزيتون ونقلب هذا الخليط جيدا. نقوم بوضع الخليط على نار متوسطة حتى يذوب الفازلين مع المسك. بعد ذلك نتأكد من تجانس المكونات معا بالتقليب المستمر. نترك الخليط ليبرد ثم نضعه في البرطمان الزجاجي، ثم نضعه في الثلاجة يوم كامل. نقوم بغسل المنطقة الحساسة بالماء جيدا، ثم نقوم بتجفيفها. نقوم بغمس القطن في الخليط ثم نقوم بمسح المنطقة الحساسة برفق. تكرر تلك الخطوة يوميا، ويتم الاحتفاظ بالخليط في الثلاجة لوقت الاستخدام.

المكوناتطريقة التحضير