في 10 دقائق فقط وبدون ماكينة ولا كيس حلويات عملت احلي بيتي فور دايب جداً وناعم

احلي بيتي فور دايب جداً وناعم، يعد البيتي فور من الحلويات رائعة المذاق الذي يفضلها عدد كبير من الأشخاص، حيث أن البيتى فور من الحلويات التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات مع الكحك والبسكويت، كما أن البيتي فور من الحلويات التي يمكن تناولها كوجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الحليب، ولكن عندما يتم شراء البيتي فور من الخارج يتم دفع مبالغ كبيرة، ولكن سوف نوضح لكم في هذا المقال كيف يمكن تحضير البيتي فور في البيت. احلي بيتي فور دايب جداً وناعم احلي بيتي فور دايب جداً وناعم يمكن اتباع الخطوات التالية من أجل تحضير وصفة بيتي فور شهية لعائلتك: مكونات البيتي فور كوبين من الدقيق.

كوب من الزبدة.

بيضتان.

½ كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

½ ملعقة من بشر البرتقال. مكونات البيتي فور طريقة إعداد البيتي فور في إناء نقوم بوضع البيض والفانيليا وبشر البرتقال ونقوم بمزجهم جيداً باستخدام المضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي.

يتم بعد ذلك وضع الزبدة إلى البيض مع الاستمرار في مزج المكونات حتى نحصل على خليط قوامه كريمي.

نقوم بوضع السكر إلى الخليط ومزجه مع باقي المكونات حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

داخل إناء آخر نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم بشكل جيد ثم يتم وضع هذا الخليط على المزيج السابق بالتدريج و خلطهم جيداً حتى يتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية.

نقوم بتغطية العجينة وتركها لمدة 30 دقيقة لكي ترتاح.

نقوم بوضع عجينة البيتي فور داخل ماكينة البيتي فور أو كيس حلواني لتشكيل البيتي فور بالشكل الذي تفضله.

يتم وضع ورقة من الزبدة داخل صينية للفرن وتشكيل البيتي فور عليها.

نقوم بإدخال الصينية على فرن درجة حرارته متوسطة حتى ينضج تماماً ويصبح باللون الذهبي الفاتح.

يتم رش مجروش الفستق على البيتي فور، أو يتم دهن قاع البيتي فور بنوع من المربي ولزق قطعة أخرى فيه، ووضعها في شيكولاتة ذائبة سواء كانت شيكولاتة بيضاء أو سوداء. طريقة إعداد البيتي فور وفي الختام نكون قد قدمنا إليكم مقال عن طريقة عمل البيتي فور في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وبمكونات بسيطة، وعند تنفيذ هذه الطريقة سوف تحصلين على بيتي فور شهي سوف ينال إعجاب عائلتك. الوسوم

احلي بيتي فور دايب جداً وناعم، يعد البيتي فور من الحلويات رائعة المذاق الذي يفضلها عدد كبير من الأشخاص، حيث أن البيتى فور من الحلويات التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات مع الكحك والبسكويت، كما أن البيتي فور من الحلويات التي يمكن تناولها كوجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الحليب، ولكن عندما يتم شراء البيتي فور من الخارج يتم دفع مبالغ كبيرة، ولكن سوف نوضح لكم في هذا المقال كيف يمكن تحضير البيتي فور في البيت. احلي بيتي فور دايب جداً وناعم احلي بيتي فور دايب جداً وناعم يمكن اتباع الخطوات التالية من أجل تحضير وصفة بيتي فور شهية لعائلتك: مكونات البيتي فور كوبين من الدقيق.

كوب من الزبدة.

بيضتان.

½ كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

½ ملعقة من بشر البرتقال. مكونات البيتي فور طريقة إعداد البيتي فور في إناء نقوم بوضع البيض والفانيليا وبشر البرتقال ونقوم بمزجهم جيداً باستخدام المضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي.

يتم بعد ذلك وضع الزبدة إلى البيض مع الاستمرار في مزج المكونات حتى نحصل على خليط قوامه كريمي.

نقوم بوضع السكر إلى الخليط ومزجه مع باقي المكونات حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

داخل إناء آخر نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم بشكل جيد ثم يتم وضع هذا الخليط على المزيج السابق بالتدريج و خلطهم جيداً حتى يتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية.

نقوم بتغطية العجينة وتركها لمدة 30 دقيقة لكي ترتاح.

نقوم بوضع عجينة البيتي فور داخل ماكينة البيتي فور أو كيس حلواني لتشكيل البيتي فور بالشكل الذي تفضله.

يتم وضع ورقة من الزبدة داخل صينية للفرن وتشكيل البيتي فور عليها.

نقوم بإدخال الصينية على فرن درجة حرارته متوسطة حتى ينضج تماماً ويصبح باللون الذهبي الفاتح.

يتم رش مجروش الفستق على البيتي فور، أو يتم دهن قاع البيتي فور بنوع من المربي ولزق قطعة أخرى فيه، ووضعها في شيكولاتة ذائبة سواء كانت شيكولاتة بيضاء أو سوداء. طريقة إعداد البيتي فور وفي الختام نكون قد قدمنا إليكم مقال عن طريقة عمل البيتي فور في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وبمكونات بسيطة، وعند تنفيذ هذه الطريقة سوف تحصلين على بيتي فور شهي سوف ينال إعجاب عائلتك.

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