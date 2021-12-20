حضري “طريقة جديدة”.. عمل البطاطا الحلوة في الفرن بالمسكرات بطريقة سهلة وطعم خيالي

البطاطا الحلوة من الاكلات اللذيذة والتي نحبها جميعنا كما انها من الاكلات الشتوية، وذلك لأنها تمد الجسم بالطاقة والتدفئة خلال اليوم، كما أنها مفيدة جدًا للجسم فهي تحتوي على الألياف الطبيعية التي تساعد في تسهيل عملية الهضم، وتحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة جدًا لبناء الجسم، وفي أغلب الأوقات يتم تناول البطاطا الحلوة، ويكثر تناول المشروبات الساخنة مثل الكريمي هوت شوكلت، واليوم سوف نعرض لكم طريقة جديدة لعمل البطاطا وهي صينية البطاطا.

ولا يجب أن ننسى الفوائد الكثيرة التي تقدمها البطاطا الحلوة للجسم أولهم البوتاسيوم والذي له تأثير قوي في حماية القلب والشرايين بجانب جعل مستوى ضغط الدم معتدل، تحتوي على سعرات حرارية تعمل على جعل الجسم أكثر دفئا خلال الفترات الباردة، يوجد بها فيتامين جيم الهام للمناعة بجانب مادة الكولين التي لها دور فعال في تحسين عمليات الذاكرة والتعلم بالإضافة إلى إسترخاء الجسم.

طريقة عمل صينية البطاطا بالمكسرات في الفرن

هذه الطريقة من الطرق المختلفة لعمل البطاطا، وهي بالفعل لها طعم جديد ولذيذ، وفد يظن البعض أنها صعبة التحضير، ولكنها ليس ذلك تمامًا ويتم تحضيرها من خلال مكونات محددة، ووقت محدد لا يتعدى الدقائق وهي كالآتي:

كيلو من البطاطا كبيرة الحجم.

ملعقتين من الزبدة الصفراء أو السمن البلدي.

نصف كوب من اللبن الحليب.

ملعقتين من الزبيب.

ربع كوب من الجوز الهند.

رشة فانيليا.

ثلاث ملاعق من السكر.

ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب من المكسرات المختلفة مبشوره.

مكونات عمل البطاطا الحلوة

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في البداية قومي بنقع البطاطا في ماء لمدة ساعة حتى تتخلص من اي أتربة أو طين قد يكون عالق بها.

بعد ذلك اسلقي البطاطا في وعاء به ماء تغطي البطاطا بالكامل.

بعد نضج البطاطا جيدًا اتركيها تبرد ثم قومي بتقشيرها.

اهرسي البطاطا جيدًا حتى يزال عنها أي تكتلات وتصبح عجينة لينة.

أضيفي إليها اللبن الحليب.

اهرسيها مرة أخرى جيدًا.

احضري وعاء واضيفي بداخله الزبيب، وجوز الهند، والمكسرات، والفانليا، والقرفة.

اخلطي كل المكونات مع بعض حتى تتجانس.

أحضري صينية مناسبة الحجم.

ضعي فيها الزبدة.

إفردي نصف كمية البطاطا في الصينية.

قومي بفرد المكسرات عليها بالكامل.

ضعي طبقة أخرى من البطاطا.

ضعي فوق البطاطا القشطة ووزعيها جيدًا على الوجه.

ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة في الرف الاوسط حتى لا تحترق.

اتركيها لمدة ربع ساعة حتى يتغير لون الوجه إلى الأحمر المميز.

اخرجي صينية البطاطا ثم تقطع الى قطع مناسبة الحجم ويتم تقديمها وتناولها ساخنة.

طريقة تحضير صينية البطاطا