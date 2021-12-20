6 حاجات ممكن تحصل لشعرك في الشتا, وازاي تقدري تعالجيها

خلال شهور الشتا ، ممكن مزيج الهوا الجاف جوه البيت والرياح الباردة بره البيت يبقى قاسي على شعرك ، وممكن تكوني لاحظتي ان شعرك في الشتا مش بيكون في احسن حالاته ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنتعرف على تأثير الجو البارد على الشعر وازاي تقدري تعالجي المشاكل اللي ممكن تحصل لشعرك في الشتا ، بالاضافة لوصفات طبيعية للعناية بشعرك في الشتا.

تأثير الجو البارد على الشعر:

1- شعرك هيبقى جاف اكتر:

لما الجو بيبقى بارد ، الهوا بيبقى جاف اكتر لانه بيحتفظ برطوبة اقل من الهوا الدافي ، وعشان تمنعي الهوا البارد انه ينشف شعرك ، حاولي ماتغسليش شعرك يوميا لان الزيوت الطبيعية بتخلق طبقة واقية بين فروة راسك وشعرك ، ولو بتحبي تغسلي شعرك باستمرار او شعرك من النوع الدهني ومحتاج يتغسل اكتر من مرة خلال الاسبوع ، استخدمي الشامبو الجاف اللي هيساعدك على تنضيف الشعر وهيطول فترة غسيل الشعر.

2- الشعر هيبقى باهت:

الهوا البارد والجاف ممكن يبقى قاسي جدا على الشعر ويخليه باهت ويفقد لمعانه ، وعشان تحافظي على شعرك في الشهور الباردة ، اتجنبي ادوات تسخين الشعر والسيشوار ، وعلى الرغم من انها ممكن تبقى حلول سريعة لتصفيف الشعر ، الا انه الحرارة ممكن تتلف شعرك وتضعفه ، بدل استخدام السيشوار ، سيبي شعرك ينشف بشكل طبيعي ، او اعتمدي على ادوات تصفيف بتستخدم تقنية الاشعة تحت الحمراء وبتساعد في الحفاظ على الرطوبة.

3- هيحصل تقصف وانقسام لاطراف الشعر:

الهوا الجاف بيخلي الشعر هش وضعيف اكتر ومعرض للتكسر ، وممكن يحصل تقصف وانقسام لاطراف الشعر ، وعشان تمنعي المشكلة دي ، قصي اطراف شعرك بشكل منتظم كل 6 اسابيع خلال فترة الشتا ، كمان استخدام مشط اسنانه واسعة وشامبو خفيف من غير مكونات قاسية ممكن يساعد في الحفاظ على صحة شعرك ومنع تقصف وانقسام الاطراف.

4- شعرك ممكن ينتج كهربا ساكنة:

ممكن تكوني لاحظتي انه في الشتا ، اول ما بتقلعي الايس كاب الصوف بتلاقي الشعر واقف زي ما يكون متكهرب ، ده بيحصل لان شعرك بالظبط زي باقي جسمك ، بيكون شحنات كهربائية بتتراكم على الايس كاب ، وعلى الرغم انه مافيش طريقة لمنع المشكلة دي ، الا انه في بعض النصايح اللي ممكن تحمي شعرك من الكهربا الساكنة بشكل مؤقت ، جربي تحطي شوية ماية او كريم مرطب على اطراف صوابعك وحطيها على خصلات الشعر اللي فيها كهربا ساكنة ، او استخدمي Leave-in conditioner خفيف لتقليل التطاير.

5- ممكن تعاني من تساقط الشعر الموسمي:

طبيعي جدا انك تفقدي مقدار معين من الشعر طول السنة ، ولكن ممكن تلاحظي ان شعرك بينزل في الشتا اكتر مقارنة بالصيف ، وده بيحصل لان قلة الرطوبة في الايام الباردة بتسبب تساقط الشعر ، وتقدري لعلاج المشكلة دي تستخدمي وصفات طبيعية للتساقط ، جربي خلط القرنفل المطحون مع القرفة والفلفل الاحمر الحار وزيت جوز الهند الدافي ، واعمليه ماسك على الشعر وسيبيه طول الليل واغسليه الصبح.

6- هتعاني من قشرة الشعر اكتر:

شعرنا بيحصله جفاف بشكل طبيعي في الشتا ، وده بيسبب جفاف وتقشر فروة الراس ، وعشان تقللي من القشرة ، اختاري شامبو ضد القشرة ، وجربي طرق طبيعية للتخلص منها زي زيت شجرة الشاي ، الدراسات اظهرت ان استخدام زيت شجرة الشاي ممكن انه يقلل من اعراض قشرة الراس بنسبة كبيرة ممكن توصل ل 41% وبيحسن من دهون وحكة فروة الراس.

وصفات طبيعية للعناية بالشعر في الشتا:

– ماسك لتنعيم الشعر وترطيب فروة الراس الجافة:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة من زيت الارجان.

– ½ ثمرة افوكادو.

– 1 معلقة كبيرة من خل التفاح.

– 10 نقط من زيت الروزماري او اكليل الجبل.

– 1 صفار بيضة.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- اخلطي المكونات كلها بعض ، واضربيهم في الخلاط.

2- وزعي الخليط على الشعر كله من الجذور للاطراف.

3- سيبيه على الشعر لمدة 15 دقيقة.

4- اغسلي الشعر كويس بشامبو خفيف.

– ماسك لتجعد الشعر:

امزجي 1 معلقة صغيرة زيت ممكن زيت زيتون, 1 بيضة, ½ كوباية بيرة ، حطي الخليط على شعر نضيف ورطب ، سيبيه لمدة 15 دقيقة ، واغسليه بماية باردة ، ممكن استخدام البيرة يبقى مكون غريب ، ولكن هي مفيدة جدا للعناية بالشعر وبتعالج تجعد الشعر في الشتا بشكل فوري ، ممكن تستخدمي ماية الشعير كبديل للبيرة او تستخدمي اي نوع صودا معمول من ماية الشعير.

– ماسك للمعان الشعر:

امزجي ½ حبة بطاطا مطبوخة ومهروسة, مع ½ كوباية توت بري, ½ حبة فلفل احمر, 3 حبات فراولة مهروسة ، وزعي الخليط على الشعر وفروة الراس وسيبيه لمدة 25 دقيقة ، ممكن كمان تجربي ماسك اللبن الرايب لشعر ناعم وبيلمع.

– ماسك لعلاج تطاير الشعر:

هاتي 6 جرام من شمع العسل ، دوبيهم على النار ، اول ما يدوبوا قللي الحرارة وضيفي 10 جرام من زيت السمسم, 10 جرام من زيت جوز الهند, 10 جرام زيت خروع, 10 جرام من زيت الجوجوبا ، صبي الخليط في برطمان ازاز نضيف وضيفي له كام نقطة من اي زيت عطري من اختيارك ، واستخدميه على الشعر المتطاير.

وصفات طبيعية للحفاظ على الشعر صحي في الشتا