كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة بأقل المكونات وبكل سهولة في المنزل

تبحث العديد من الفتيات دائما عن طريقة عمل هذا الكريم الذي لديه شهرة عالية للغاية في تفتيح البشرة ١٠ درجات، كما يحب الإشارة أن جميع السيدات دائما ما تفضل استخدام جميع المكونات الطبيعية في العديد من الوصفات الطبيعية سواء كان ذلك للبشرة أو الجسم أو الشعر وهكذا، بعيد عن جميع المنتجات الكيميائية والمستحضرات التحميل التي تؤدي إلى حدوث العديد من الأضرار على البشرة، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم النشا والقهوة بكل سهولة من أجل تفتيح البشرة بأقل مجهود وأقل المكونات الممكنة تابعوا معانا.

يجب الإشارة أن هذا الكريم يحتوي على العديد من المكونات الطبيعية ومن بين هذه المكونات:

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة الناعمة.

ملعقة واحدة كبيرة من الجلسرين.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة صغيرة من الزبادي.

طريقة عمل النشا وكريم القهوة سهلة وبسيطة جدا وهي كالآتي:

نحضر وعاء ثم نضيف النشا والقهوة المطحونة ونخلط جيدا حتى تمتزج تماما.

أضيفي ماء الورد للخليط السابق واخلطي جميع المكونات حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

أضيفي ملعقة صغيرة من الزبادي إلى الخليط السابق ثم اخلطي جميع المكونات حتى تمتزج معًا تمامًا.

ضعي ملعقة كبيرة من الجلسرين في الخليط ثم اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج كريمي.

ضعي الكريمة في وعاء فارغ ، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك جيدًا.

ضعيه على البشرة صباحاً ومساءً كل يوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

للنشا العديد من الخصائص المفيدة للبشرة ومن بينها: