اصبغي شعرك بالقهوة لصبغ الشعر باللون البني لون ثابت ورائع أحلي من الكوافير

نجد أنه تسعى كثير من السيدات إلى صبغ الشعر باللون البني والاعتماد على ذلك في المواد الطبيعية حيث تحرص الفتيات والسيدات على استخدام الصبغة ولكن بمكونات طبيعية مثل القهوة التي يمكن من خلالها أن نحصل على لون بني رائع ولذلك سوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال كيفية الحصول على هذا اللون بواسطة القهوة.

نجد أن للقهوة فوائد عديدة للجسم وللشعر إلى جانب أنها تدخل في المستحضرات التجميلية للبشرة والشعر لذلك سوف نقوم بعمل الصبغة اللازمة للشعر بواسطتها من خلال المكونات التالية.

المكونات:

كوب قهوة ثقيل.

2 كوب من بلسم الشعر الذي تقوم باستخدامه.

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة .

كمية من خل التفاح مناسبة.

يمكن أن نقوم بتحضير صبغة الشعر بواسطة القهوة من خلال المكونات السابقة فعلينا أن نتبع الخطوات التالية لتحضيرها.

طريقة التحضير: