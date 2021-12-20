اصبغي شعرك بالقهوة لصبغ الشعر باللون البني لون ثابت ورائع أحلي من الكوافير

نجد أنه تسعى كثير من السيدات إلى صبغ الشعر باللون البني والاعتماد على ذلك في المواد الطبيعية حيث تحرص الفتيات والسيدات على استخدام الصبغة ولكن بمكونات طبيعية مثل القهوة التي يمكن من خلالها أن نحصل على لون بني رائع ولذلك سوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال كيفية الحصول على هذا اللون بواسطة القهوة.المكونات اللازمة لصناعة الصبغة البنية للشعر
نجد أن للقهوة فوائد عديدة للجسم وللشعر إلى جانب أنها تدخل في المستحضرات التجميلية للبشرة والشعر لذلك سوف نقوم بعمل الصبغة اللازمة للشعر بواسطتها من خلال المكونات التالية.
المكونات:
- كوب قهوة ثقيل.
- 2 كوب من بلسم الشعر الذي تقوم باستخدامه.
- 2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة .
- كمية من خل التفاح مناسبة.
يمكن أن نقوم بتحضير صبغة الشعر بواسطة القهوة من خلال المكونات السابقة فعلينا أن نتبع الخطوات التالية لتحضيرها.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء نقوم بوضع به كوب القهوة الذي قمنا بأعداده من غير سكر.
- ونضع عليه البلسم ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يتجانسوا.
- بعد ذلك نضع عليهم مسحوق القهوة ونقلبهم ونخلطهم جيدا حتى تمام التجانس.
- بعد ذلك بواسطة الفرشاة الخاصة بالصبغ نقوم بوضع الخليط على الشعر بعد تقسيمه.
- بعد ذلك نغطي الشعر بواسطة كيس الخاص بالشعر.
- ثم نتركها لمدة ساعة.
- بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بواسطة الماء.
- ونضع خل التفاح حتى يساعد على ثبات اللون.
- نقوم بتجفيف الشعر بعد ذلك بواسطة السيشوار الكهربائي للاستمتاع بلونة الجذاب.
- تكرر الوصفة دائما لضمان ثبات اللون والحصول عليه بشكل مرضي.
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نجد أنه تسعى كثير من السيدات إلى صبغ الشعر باللون البني والاعتماد على ذلك في المواد الطبيعية حيث تحرص الفتيات والسيدات على استخدام الصبغة ولكن بمكونات طبيعية مثل القهوة التي يمكن من خلالها أن نحصل على لون بني رائع ولذلك سوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال كيفية الحصول على هذا اللون بواسطة القهوة.المكونات اللازمة لصناعة الصبغة البنية للشعر
نجد أن للقهوة فوائد عديدة للجسم وللشعر إلى جانب أنها تدخل في المستحضرات التجميلية للبشرة والشعر لذلك سوف نقوم بعمل الصبغة اللازمة للشعر بواسطتها من خلال المكونات التالية.
المكونات:
- كوب قهوة ثقيل.
- 2 كوب من بلسم الشعر الذي تقوم باستخدامه.
- 2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة .
- كمية من خل التفاح مناسبة.
يمكن أن نقوم بتحضير صبغة الشعر بواسطة القهوة من خلال المكونات السابقة فعلينا أن نتبع الخطوات التالية لتحضيرها.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء نقوم بوضع به كوب القهوة الذي قمنا بأعداده من غير سكر.
- ونضع عليه البلسم ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يتجانسوا.
- بعد ذلك نضع عليهم مسحوق القهوة ونقلبهم ونخلطهم جيدا حتى تمام التجانس.
- بعد ذلك بواسطة الفرشاة الخاصة بالصبغ نقوم بوضع الخليط على الشعر بعد تقسيمه.
- بعد ذلك نغطي الشعر بواسطة كيس الخاص بالشعر.
- ثم نتركها لمدة ساعة.
- بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بواسطة الماء.
- ونضع خل التفاح حتى يساعد على ثبات اللون.
- نقوم بتجفيف الشعر بعد ذلك بواسطة السيشوار الكهربائي للاستمتاع بلونة الجذاب.
- تكرر الوصفة دائما لضمان ثبات اللون والحصول عليه بشكل مرضي.
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