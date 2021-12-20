تعالى بسرعه هقولك على أسرع لعمل بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة بدون فرن ولا مجهود لازم تجربيه

عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة، البسكويت من المخبوزات السريعة واللذيذة التي تنال إعجاب كل من يتذوقها، ويلجأ الكثيرين إلى شراء البسكويت من الخارج لسهولة ذلك عن تنفيذه في البيت، ولكن البسكويت من الخارج يكون به مواد حافظة وكثرة تناول الطعام الذي يحتوي على مواد حافظة يكون له آثار سيئة على الجسم، ولذلك سوف نوضح كيفية عمل البسكويت في المنزل بدون فرن. عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة يمكن صنع البسكويت في المنزل بسهولة على الطاسة من دون الحاجة إلى الفرن وذلك عن طريق التالي: مكونات عمل بسكويت الطاسة كوب من الزبدة الطرية.

كوب من السكر البودرة.

كيس من الفانيليا.

رشه من الملح.

2 كوب من الدقيق.

ملعقتين من اللبن. مكونات عمل بسكويت الطاسة طريقة تحضير بسكويت الطاسة في إناء نقوم بوضع الزبدة الطرية مع السكر البودرة ونمزجهم بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

يتم إضافة كلاً من الملح والفانيليا إلى الخليط ومزجهم مرة أخرى.

يتم إضافة الدقيق بالتدريج إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب.

سوق نلاحظ مع التقليب أن قوام العجينة أصبح متكتلاً بعض الشيء وعندها نقوم بإضافة ملعقة أو ملعقتين من اللبن حسب حاجة العجين حتى يتكون لدينا عجينة طرية وملساء.

نقوم بوضع العجينة داخل كيس حلواني ونقوم بتشكيل البسكويت داخل طاسة ووضع حبات من الكزبرة فوق أشكال البسكويت.

نضع طاسة البسكويت على نار هادئة ونقوم بتغطيتها.

يترك البسكويت على النار لمدة لا تقل عن 20 دقيقة أو حتى تمام النضج.

نقوم بإطفاء النار وترك البسكويت حتى يبرد تماماً قبل إخراجه من الطاسة لكي لا يتفتت.

يمكن بعد ذلك إذابة الشيكولاته البيضاء أو السوداء أو كلاهما.

يتم غمس قطع البسكويت في الشيكولاتة البيضاء وإخراجها وعمل خطوط من الشوكولاته السوداء على الشيكولاتة البيضاء.

ويتم غمس قطع البسكويت في الشيكولاتة السوداء وإخراجها وعمل خطوط من الشوكولاته البيضاء عليها، ويمكن ترك قطع البسكويت كما هي من دون أي تزيين. طريقة تحضير بسكويت الطاسة وفي نهاية المقال نكون قد تناولنا معكم طريقة عمل بسكويت الشاي على الطاسة من دون الحاجة إلى الفرن لتجهيز البسكويت، يمكن تنفيذ هذه الطريقة لتحضير ألذ وأشهى بسكويت. الوسوم

عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة، البسكويت من المخبوزات السريعة واللذيذة التي تنال إعجاب كل من يتذوقها، ويلجأ الكثيرين إلى شراء البسكويت من الخارج لسهولة ذلك عن تنفيذه في البيت، ولكن البسكويت من الخارج يكون به مواد حافظة وكثرة تناول الطعام الذي يحتوي على مواد حافظة يكون له آثار سيئة على الجسم، ولذلك سوف نوضح كيفية عمل البسكويت في المنزل بدون فرن. عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في الطاسة يمكن صنع البسكويت في المنزل بسهولة على الطاسة من دون الحاجة إلى الفرن وذلك عن طريق التالي: مكونات عمل بسكويت الطاسة كوب من الزبدة الطرية.

كوب من السكر البودرة.

كيس من الفانيليا.

رشه من الملح.

2 كوب من الدقيق.

ملعقتين من اللبن. مكونات عمل بسكويت الطاسة طريقة تحضير بسكويت الطاسة في إناء نقوم بوضع الزبدة الطرية مع السكر البودرة ونمزجهم بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

يتم إضافة كلاً من الملح والفانيليا إلى الخليط ومزجهم مرة أخرى.

يتم إضافة الدقيق بالتدريج إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب.

سوق نلاحظ مع التقليب أن قوام العجينة أصبح متكتلاً بعض الشيء وعندها نقوم بإضافة ملعقة أو ملعقتين من اللبن حسب حاجة العجين حتى يتكون لدينا عجينة طرية وملساء.

نقوم بوضع العجينة داخل كيس حلواني ونقوم بتشكيل البسكويت داخل طاسة ووضع حبات من الكزبرة فوق أشكال البسكويت.

نضع طاسة البسكويت على نار هادئة ونقوم بتغطيتها.

يترك البسكويت على النار لمدة لا تقل عن 20 دقيقة أو حتى تمام النضج.

نقوم بإطفاء النار وترك البسكويت حتى يبرد تماماً قبل إخراجه من الطاسة لكي لا يتفتت.

يمكن بعد ذلك إذابة الشيكولاته البيضاء أو السوداء أو كلاهما.

يتم غمس قطع البسكويت في الشيكولاتة البيضاء وإخراجها وعمل خطوط من الشوكولاته السوداء على الشيكولاتة البيضاء.

ويتم غمس قطع البسكويت في الشيكولاتة السوداء وإخراجها وعمل خطوط من الشوكولاته البيضاء عليها، ويمكن ترك قطع البسكويت كما هي من دون أي تزيين. طريقة تحضير بسكويت الطاسة وفي نهاية المقال نكون قد تناولنا معكم طريقة عمل بسكويت الشاي على الطاسة من دون الحاجة إلى الفرن لتجهيز البسكويت، يمكن تنفيذ هذه الطريقة لتحضير ألذ وأشهى بسكويت.

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