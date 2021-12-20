بمقادير بسيطة وغير مكلفة طريقة عمل كيكة الحله الهشه القطنية في 10 دقائق

كيكة الحلة هي الحل الأمثل للأشخاص الذين ليس لديهم فرن في المنزل، أو يوجد لديهم عطل في الفرن يمنعهم من عمل الكيكة، لكن أصبح من الممكن عمل الكيكة في حالة عدم وجود فرن، لأن الكيكة من الحلويات المفضلة للكثير من الأشخاص خاصة الأطفال ويفضلون تناولها في أي وقت سواء في الصباح أو المساء فهي مغذية بالنسبة لهم لأنها تحتوي على كافة العناصر الغذائية.

طريقة عمل كيكة الحلة

تعتبر طريقة تحضير كيكة الحلة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى وقت طويل أو بذل جهد كبير

المقادير

كوبان من الدقيق الأبيض.

عدد 4 من البيض.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من النشا.

كوب واحد من السكر البودرة.

كوب واحد من اللبن الدافئ.

كوب واحد من بشر الشوكولاتة.

باكو من البيكنج بودر.

باكو من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الخل.

ذرة ملح.

في البداية يتم إحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع السكر فيه مع البيض ويتم ضربهم جيدًا حتى يتغير اللون ويصبح فاتح.

يتم إضافة الزيت واللبن والفانيليا مع الاستمرار في الضرب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

يتم إحضار وعاء عميق ويتم وضع الدقيق فيه ويتم إضافة الكاكاو الخام والبيكنج بودر والملح والنشا معه.

يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها.

يتم إضافة الخليط السائل الذي داخل الخلاط إلى الخليط الجاف في الوعاء ويتم تقليبهم مع بعضهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس وتأخذ القوام الجيد.

يتم إحضار صينية متوسطة الحجم ويتم دهنها بالزيت حتى لا تلتصق الكيكة بالصينية، ثم يتم وضع الخليط في الصينية.

يتم إحضار حلة كبيرة بحيث يمكن أن تدخل الصينية داخلها.

يتم وضع كمية من الماء بالحلة بحيث لا تتعدى ثلاثة أرباع الصينية.

يتم وضع الصينية داخل الحلة ثم يتم تغطية الحلة بفوطة نظيفة قبل وضع الغطاء الخاص بالحلة، وذلك من أجل أن تكون محكمة الغلق وتصبح الكيكة هشة ولذيذة.

تترك الحلة على النار لمدة لا تقل عن نصف ساعة ولا يتم رفعها من على النار إلا بعد اختبارها والتأكد من انها نضجت تمامًا.

ترفع الحلة من على النار ويرفع الغطاء من عليها وتترك حتى تبرد وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

طريقة التحضير

الكيكة من أسهل واهم الحلويات التي يتم تحضيرها بأشكال وطرق مختلفة على حسب رغبة كل شخص، ولأن تحضير الكيك يستلزم وجود فرن فذلك يكون عائق أمام الأشخاص الذين لديهم البوتجاز المسطح ولا يملكون فرن، لكن جاءت طريقة تحضير كيكة الحلة لتكون الحل لهذه المشكلة لأنها يتم تحضيرها على البوتجاز بكل سهولة.