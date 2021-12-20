رشيها علي شعرك كل ليلة لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ الكل هيسالك عن كثافة وجمال شعرك

رشيها علي شعرك كل ليلة لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ إليكم أبرز أهم فوائد القرنفل لتطويل الشعر وتنعيمه فمشكلة الشعر المجعد من أكثر المشاكل التي تواجه العديد من الفتيات وتزعجهم فأغلب الفتيات تحب أن تظهر بشكل لائق ولطيف والشعر ونعومته يؤثر بشكل كبير في المهر الخارجي للفتاة، ويعد القرنفل أحد المكونات الطبيعية المفيدة لصحة الشعر والجسم بشكل عام وهو مكون طبيعي لا يضر الشعر وخالي من أي مواد كيميائية تعمل على تدمير خلايا الشعر وغني بالفيتامينات الهامة والضرورية التي تعالج الشعر وتحميه.

رشيها علي شعرك كل ليلة لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ

يمكنك استخدام القرنفل مع العديد من المواد الأخرى لعمل زيوت طبيعية مفيدة للشعر تساعدك في تنعيمه وتطويله وسنوضح لكم أكثر من وصفة.

قومي بخلط ملعقة واحدة من زيت الزيتون مع كمية من زيت القرنفل الصحي وقلبيه جيدًا حتى يمتزج الزيت بالآخر.

أغسلي شعرك جيدًا بالماء الدافئ والشامبو الخاص بك ثم ابدأي في وضع الخليط عليه وفرده من جذوره حتى أطرافه واتركيه عليه لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

بعد ذلك اغسلي شعرك من الفروة وتخلصي من أي بواقي لآثار الزيت باستخدام الشامبو المناسب لنوع شعرك.

كرري الطريقة يومين في الأسبوع لمدة شهر كامل واحصلي على أجمل شعر ناعم وانسيابي.

باستخدام المضرب الكهربائي قومي بخفق 2 بيضة (الصفار فقط) مع كمية من زيت الفول السوداني وقلبيهم مع بعضهم البعض.

بدون أن تغسلي شعرك استعمليه على شعر جاف وافرديه على الشعر ودلكيه بحركات دائرية على كل منطقة في شعرك بداية من فروة الرأس.

اتركيه على شعرك لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة فكلما زادت المدة زاد المفعول.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر أو البارد حتى تكون مسام الشعر مغلقة واغسليه بالشامبو للتخلص من أي أثار للزيت فتركه على الشعر يسبب ترسبات ضارة وروائح كريهة.

يعمل هذا الخليط على إعطاء درجة عالية للشعر من الترطيب والتنعيم.

قومي بتسخين كوب حليب وضعي عليه كمية مناسبة من القرنفل المطحون.

قلبيه جيدًا وضعيه على شعر جاف من الفروة حتى الأطراف.

اتركيه لمدة ساعة كاملة على شعرك ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

هذه الوصفة تعمل على تنعيم الشعر وتطويله.

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