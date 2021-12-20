بمكونات غير مكلفة اصنعي بنفسك ماسكرا طبيعي في المنزل واحصلي على رموش كثيفة وطويلة

تعتبر الماسكرا واحدة من أهم مستحضرات التجميل التي لا يمكن الاستغناء عنها لأنها تعمل على تكثيف الرموش وتطويلها مما يعطي الشكل الجمالي التي تحتاجه المرأة، ونظراً لأن جميع أنواع الماسكرا التي تباع في محلات مستحضرات المكياج تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تؤثر على الرموش وعلى العين مع استخدامها بشكل مستمر وعلى فترات زمنية طويلة يلجأ الكثير من السيدات إلى تحضير ماسكرا طبيعية في المنزل.

طريقة عمل ماسكرا من الفحم النشط مع فيتامين

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التي يمكن الحصول من خلالها على رموش كثيفة وجذابة

المكونات

ملعقتان صغيرتان من أقراص الفحم النشط المطحون.

ملعقتان صغيرتان من جل الألوفيرا.

ثلاثة ملاعق صغيرة من فيتامين E.

طريقة التطبيق

قومي بإحضار زجاجة نظيفة وجافة تمامًا.

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها في الزجاجة ويتم تقليبهم جيدًا من خلال رج الزجاجة للتأكد من أن جميع المكونات أصبحت متجانسة.

يفضل أن يترك الخليط داخل الزجاجة لمدة يوم كامل للتأكد من أن جميع المكونات قد اختلطت مع بعضها.

بعدها يتم استخدام الماسكرا بكل أمان لأن المكونات الموجودة فيها بها الكثير من الفوائد للرموش ولا تترك آثار سلبية لها.

طريقة عمل ماسكرا طبيعي من الحجر الأسود وزيت اللافندر

تعتبر هذه الطريقة من أسهل طرق تحضير الماسكرا في المنزل لأن مكوناتها بسيطة ويمكن شرائها بكل سهولة

المكونات

3 ملاعق صغيرة من زيت اللافندر.

3 ملاعق صغيرة من جل الألوفيرا.

2 ملعقة صغيرة من الحجر الأسود المطحون.

طريقة التطبيق