معجزة فوائد كريم البانثونيل للشعر والجسم.. وأهمها تفتييح وترطيب البشرة والمساعدة علي حل مشاكل الشعر

نجد أن كريم البانثينول هو من اقوي الكريمات التي يمكن أن نستخدمها كمستحضر تجميلي آمن وصحي للشعر والبشرة، والذي يتميز بفائدته الكبير جدا للجلد والشعر لأنه يقوم بعلاج كافة المشاكل التي يتعرض لها الشعر مثل والهيشان وجفاف الشعر، كما أيضا يعد معالج قدي للبشرة فبعد مصدر هائل لترطيب الجلد بشكل عام ويحمي البشرة من التعرض من التجاعيد.

يساعد استخدام كريم بانثينول للشعر على إعطاء الشعر المظهر القوي اللامع ومظهر صحي.

يساهم كريم البانثينول على كثرة الشعر وكثافته حيث يعمل علي عدم تقصف الشعر أو سقوطه.

يعمل علي لمعان الشعر وقوته ويظهر بشكل ناعم لامع.

يقوي من بصيلات الشعر حيث يعزز الأنسجة ويقويها بشكل صحي بعيد عن استخدام المواد الكيميائية.

يحمي استخدام كريم بانثينول الشعر من تعرضها للحرارة أثناء عمل فرد للشعر فإنه يعمل على فرد الشعر بشكل طبيعي.

يساعد الكريم في ترطيب الشعر فيجعل البصيلات تفرز مواد دهنية يعمل على الاحتفاظ بها حتى يتم تركيبه بشكل طبيعي ويجعلة حيوي.

يغطي كريم بانثينول بطبقة تحمي الشعر من التعرض لمشاكل التقصف والهيشان.

كما أيضا يمنع استخدامه من تقصف الشعر ومنع البصيلات من التكسير فتكون البصيلات أكثر مرونة.

كما يعمل على وجود طبقة خارجية للبشرة تجميل البشرة من وجود الأتربة أو تراكم أي وشى علي الشعر من الخارج.

نجد أن استخدام كريم بانثينول يحمي طبقات الشعر من التلوث ولا يؤثر بشكل سلبي عليه بل بالعكس لا يؤثر على لون الشعر.

يمنع وجود الحكة في فروة الرأس ويهدي فروة الرأس تماما.

يحمي استخدام كريم بانثينول الجلد من الجفاف والتشققات فيعمل على ترطيبها.

يساعد بشكل كبير في التئام الجلد عند تعرضه للحروق ويساعد في التخلص من الخلايا الميتة التي تكون موجودة في الجلد.

يساهم بشكل كبير في توحيد لون البشرة ويمحي كريم بانثينول وجود أي خطوط رفيعة في الوجه.

يعمل إنتاج مادة الكولاجين في البشرة المسؤولة على عدم ظهور علامات التجاعيد.

كما يدخل كريم بانثينول فى علاج الالتهابات والحروق التي تتعرض لها البشرة حين تتعرض لأشعة الشمس.

فوائد البانثينول للشعرفوائد البانثونيل للبشرة

هناك العديد من الفوائد كريم بانثينول التي نستخدمها للشعر والجلد، ونجد أن تحرص كل فتاة على استخدام هذا الكريم لأنه وسيلة آمنة وصحية للبشرة والجلد ومن ناحية أخري غير مكلف على الاطلاق، فنجد أن من فوائد كريم بانثينول للشعر هو عدم تقصف الشعر وتعرضه الجفاف او الهيشان، كما يفيد الجلد وعلاج الالتهابات والحروق ويعمل على ترطيب البشرة.