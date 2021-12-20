العيش الفينو الطري الهش بطريقة بسيطة اصنعيه فى المنزل واحلى من الأفران

يعد العيش الفينو من انواع الخبز التى عليها اقبال كبير، لأنها تستخدم فى الكثير من المطاعم فى عمل الساندويتشات للوجبات السريع سواء للكبدة أو الشاورما وغيرها من الحشوات، وذلك لأن طعمه جميل جداً فالكثير من الناس يأكلونه سادة بدون حشو او مع كوب من الشاى، ونظراً لأن الأفران أصبحت تقلل من حجمه وكذلك قد تكون مكوناته غير مضمونة قررت الكثير من الامهات عن طريقة لعمله فى المنزل وتكون غير مكلفة، لذاسوف نقدمه لكم اليوم بهذه الطريقة البسيطة الغير مكلفة وكذلك نتائجها مضمونة، وسوف نقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير العيش الفينو الطري الهش بالتفصيل. مكونات العيش الفينو الطري مكونات العيش الفينو الطري يحتوي العيش الفينو على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من الماء الدافئ.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٣ كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الزبدة اللينة.

١/٤ كوب من السكر.

حبة من البيض.

١/٨ كوب من اللبن. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل العيش الفينو الطري سهلة جداً وغير متعبة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق لاستخدامه للعجن ونضع به الماء مع الزيت والسكر والخميرة. نمزجهم مع بعض جيداً ونتركهم لمدة ٨ دقائق حتى تبدأ فى التخمر وتظهر عليها فقاعات من الهواء. بعد ذلك نضيف اليهم ملعقة من الزبدة ونصف ملعقة الملح والبيئة بعد خفقها فى طبق صغير وباليد او بالمضرب نخلط المكونات مع بعض كويس. ثم نضيف الدقيق بالتدريج مع العجن حتى ننتهي من كمية الدقيق كلها. نستمر فى العجن لمدة ١٠ دقائق حتى تتكون لدينا عجينة طرية ولا تلتصق باليد. نقوم بتقسيم العجينة الى كور متساوية فى الحجم حوالى ٢٠ كرة ثم نضعها فى صينية ونغطيها ونضعها فى مكان دافئ حتى تختمر لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل. بعد ما اختمرت ناخذ كل كرة ونفردها ونلفها رول ونضعها فى صاج مدهون ونخلى الحتة المفتوحة من تحت. نكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من كمية العجين كلهاونرصها فى الصاج بشكل متلاصق. نغطيها ونتركها حتى تختمر مرة أخرى لمدة ٢٥ دقيقة. بعد ذلك ندهن الوجه بالحليب وندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي. نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم يوضع فى اكياس لوقت استخدامه وبالف صحة وعافية. الوسوم

يعد العيش الفينو من انواع الخبز التى عليها اقبال كبير، لأنها تستخدم فى الكثير من المطاعم فى عمل الساندويتشات للوجبات السريع سواء للكبدة أو الشاورما وغيرها من الحشوات، وذلك لأن طعمه جميل جداً فالكثير من الناس يأكلونه سادة بدون حشو او مع كوب من الشاى، ونظراً لأن الأفران أصبحت تقلل من حجمه وكذلك قد تكون مكوناته غير مضمونة قررت الكثير من الامهات عن طريقة لعمله فى المنزل وتكون غير مكلفة، لذاسوف نقدمه لكم اليوم بهذه الطريقة البسيطة الغير مكلفة وكذلك نتائجها مضمونة، وسوف نقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير العيش الفينو الطري الهش بالتفصيل. مكونات العيش الفينو الطري مكونات العيش الفينو الطري يحتوي العيش الفينو على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من الماء الدافئ.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٣ كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الزبدة اللينة.

١/٤ كوب من السكر.

حبة من البيض.

١/٨ كوب من اللبن. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل العيش الفينو الطري سهلة جداً وغير متعبة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق لاستخدامه للعجن ونضع به الماء مع الزيت والسكر والخميرة. نمزجهم مع بعض جيداً ونتركهم لمدة ٨ دقائق حتى تبدأ فى التخمر وتظهر عليها فقاعات من الهواء. بعد ذلك نضيف اليهم ملعقة من الزبدة ونصف ملعقة الملح والبيئة بعد خفقها فى طبق صغير وباليد او بالمضرب نخلط المكونات مع بعض كويس. ثم نضيف الدقيق بالتدريج مع العجن حتى ننتهي من كمية الدقيق كلها. نستمر فى العجن لمدة ١٠ دقائق حتى تتكون لدينا عجينة طرية ولا تلتصق باليد. نقوم بتقسيم العجينة الى كور متساوية فى الحجم حوالى ٢٠ كرة ثم نضعها فى صينية ونغطيها ونضعها فى مكان دافئ حتى تختمر لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل. بعد ما اختمرت ناخذ كل كرة ونفردها ونلفها رول ونضعها فى صاج مدهون ونخلى الحتة المفتوحة من تحت. نكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من كمية العجين كلهاونرصها فى الصاج بشكل متلاصق. نغطيها ونتركها حتى تختمر مرة أخرى لمدة ٢٥ دقيقة. بعد ذلك ندهن الوجه بالحليب وندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي. نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم يوضع فى اكياس لوقت استخدامه وبالف صحة وعافية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العيش الفينو الطري الهش بطريقة بسيطة اصنعيه فى المنزل واحلى من الأفران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.