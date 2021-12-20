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قراشل البطاطا ، يعتبر من الوجبات السريعة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتبحث دائماً السيدات على وجبات سريعة وخفيفة وغير مكلفة لعملها بدل من شرائها بأسعار غالية ودائماً تعتقد أن طريقة تحضيرها صعبة ومكلفة ولكن بل بالعكس من أسهل الوجبات، وتعتبر من الوجبات المغذية وتتكون من مكونات مفيدة لصحة الجسم، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل قراشل البطاطا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل قراشل البطاطا
يتكون قراشل البطاطا اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر.
- كوب وربع بطاطا مسلوق.
- مقدار كوب من السكر.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- مقدار كوب ونصف من الحليب.
- 2 ملعقة صغيرة من اليانسون.
- رشة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- حبتين بيض كبيرة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
هناك بعض المكونات لدهن الوجه وهي كالتالي:-
- 2 حبة بيض مخفوقة.
- ملعقة من القهوة.
- السمسم محمص.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير قراشل البطاطا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به البيض والسكر والزيت والحليب والبطاطا واليانسون والفانيليا ونقلب المكونات جيداً حتى تتمتزج
- نضيف بعد ذلك الدقيق المنخول والخميرة والملح ونعجن المكونات جيداً ونضيف القليل من الماء عند الحاجة.
- نعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة طرية وغير لاصقة ونغطيها ونتركها حتى تخمر لمدة نصف ساعة على الأقل.
- نقوم بعد ذلك بتحضير صينية ونبطنها بورق الزبدة ونتركها جانباً ثم ندهن اليد بالزيت وتشكل العجينة على شكل أقراص ونرصها في الصينية.
- ثم ندهن الوجه بخليط البيض والقهوة باستخدام الفرشاة جيداً ثم نرش عليها السمسم المحمص ونتركها جانباً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن ونتركها على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتصبح جاهزة.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
الوسوم
قراشل البطاطا ، يعتبر من الوجبات السريعة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتبحث دائماً السيدات على وجبات سريعة وخفيفة وغير مكلفة لعملها بدل من شرائها بأسعار غالية ودائماً تعتقد أن طريقة تحضيرها صعبة ومكلفة ولكن بل بالعكس من أسهل الوجبات، وتعتبر من الوجبات المغذية وتتكون من مكونات مفيدة لصحة الجسم، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل قراشل البطاطا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل قراشل البطاطا
يتكون قراشل البطاطا اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر.
- كوب وربع بطاطا مسلوق.
- مقدار كوب من السكر.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- مقدار كوب ونصف من الحليب.
- 2 ملعقة صغيرة من اليانسون.
- رشة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- حبتين بيض كبيرة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
هناك بعض المكونات لدهن الوجه وهي كالتالي:-
- 2 حبة بيض مخفوقة.
- ملعقة من القهوة.
- السمسم محمص.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير قراشل البطاطا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به البيض والسكر والزيت والحليب والبطاطا واليانسون والفانيليا ونقلب المكونات جيداً حتى تتمتزج
- نضيف بعد ذلك الدقيق المنخول والخميرة والملح ونعجن المكونات جيداً ونضيف القليل من الماء عند الحاجة.
- نعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة طرية وغير لاصقة ونغطيها ونتركها حتى تخمر لمدة نصف ساعة على الأقل.
- نقوم بعد ذلك بتحضير صينية ونبطنها بورق الزبدة ونتركها جانباً ثم ندهن اليد بالزيت وتشكل العجينة على شكل أقراص ونرصها في الصينية.
- ثم ندهن الوجه بخليط البيض والقهوة باستخدام الفرشاة جيداً ثم نرش عليها السمسم المحمص ونتركها جانباً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن ونتركها على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتصبح جاهزة.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.