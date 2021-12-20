قراشل البطاطا ، يعتبر من الوجبات السريعة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتبحث دائماً السيدات على وجبات سريعة وخفيفة وغير مكلفة لعملها بدل من شرائها بأسعار غالية ودائماً تعتقد أن طريقة تحضيرها صعبة ومكلفة ولكن بل بالعكس من أسهل الوجبات، وتعتبر من الوجبات المغذية وتتكون من مكونات مفيدة لصحة الجسم، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل قراشل البطاطا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل قراشل البطاطا

يتكون قراشل البطاطا اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

كوب وربع بطاطا مسلوق.

مقدار كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الزيت.

مقدار كوب ونصف من الحليب.

2 ملعقة صغيرة من اليانسون.

رشة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

حبتين بيض كبيرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقادير لدهن الوجه

هناك بعض المكونات لدهن الوجه وهي كالتالي:-

2 حبة بيض مخفوقة.

ملعقة من القهوة.

السمسم محمص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير قراشل البطاطا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-