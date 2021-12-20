صبغ الحواجب طبيعياً بالقرنفل باللون البني بدون أي مواد كيميائية

صبغ الحواجب بالقرنفل بالمنزل دون الحاجة إلى استخدام مستحضرات التجميل الضارة التي تحتوي على مواد كيميائية التي تعمل فيما بعد على تساقط شعر الحواجب واضعفاها، ومن المعروف أن الحواجب هي من أهم الأشياء التي توجد في الوجه حيث تعمل على إبراز ملامحها وتجعله أكثر جاذبية عن قبل، لذلك توضع العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على صبغ الحواجب، بدلاً من استخدام الصبغات الموجودة في الأسواق التجارية والتي قد تحتوي على مكونات كيميائية ضارة بشعر الحاجب، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال الطريقة بكل سهولة ممكنة وبدون الحاجة إلى الذهاب لمراكز التجميل وصرف أسعار باهظة.

صبغ الحواجب طبيعياً بالقرنفل

يعاني الكثير من الفتيات من فراغات الشعر خاصة بمنطقة الحواجب، فتلجأ الفتاة لاستخدام صبغات قد تكون غير أمنة على الشعر وقد تلجأ أيضاً إلى استخدام مستحضرات التجميل مثل ماسكار الحواجب أو الأقلام، وهذه الأدوات ضارة بالشعر بل تجعله يتساقط أكثر، ونظراً لهذا من الممكن أن تقوم بصبغ الحواجب بالقرنفل بأكثر سهولة بمواد طبيعية 100%، قد تساعد في صبغ الحواجب بطريقة أمنة وتعمل على ملء الفراغات الموجودة في الحواجب، بالإضافة إلى تكثيف شعر الحاجب والحفاظ عليه لأنك تستخدم مواد أمنة ومغذية للشعر، وتتمثل الطريقة كالآتي:

المكونات

4 ملاعق من زيت الزيتون.

2 ملعقة من القرنفل.

طريقة التحضير

قومي بطحن القرنفل باستخدام المطحنة، واستمري في التشغيل حتى يصبح ناعماً تماماً.

يتم إحضار وعاء صغير ويوضع به القرنفل وزيت الزيتون واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح القوام كريمي.

يوضع الخليط على الحواجب باستخدام العيدان المخصصة للأذن لوضع الخليط بسهولة وعدم ملامسة الجلد.

يترك على الحواجب لمدة نصف ساعة.

قومي بغسل الحواجب جيداً بالماء والصابون.

ينبغي تكرارها تلك الوصفة كل أسبوع للاستمتاع بشكل حواجب جذابة ومميزة.

وهكذا نجد في نهاية مقال اليوم طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل للحصول على حواجب جذابة، ولم تحتاجين بعد اليوم وضع مستحضرات التجميل باستمرار، والجدير بالذكر أن القرنفل له فوائد كثيرة، حيث يوضع على الكثير من الحلويات، بالإضافة إلى الكثير من وصفات العناية بالبشرة والشعر.