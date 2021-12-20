لن تتخيلي النتيجة أضيفي هذا المكون السحري عند سلق البيض، البيض المسلوق من الأطعمة المهمة التي يجب أن يتم تناولها بشكل مستمر كما أنه من أكثر الوجبات الصحية والمغذية والتي تعتبر مناسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لخسارة الوزن، حيث يحتوي البيض على الكثير من الكالسيوم والبروتين الذي يحتاج إليه جسم الإنسان، ومن الممكن أن يتم إضافة مكون يساعد في تقشير البيض بسهولة أثناء السلق.

أضيفي هذا المكون الخارق عند سلق البيض ولن تتخيلي النتيجة

تواجه الكثير من السيدات مشكلة التخلص من قشر البيضة بعد سلقها خاصةً أنه في بعض الحالات تكون القشرة ملتصقة بالبيضة نفسها فيكون من الصعب التخلص منها.

لذلك تم التوصل إلى هذا الحل وهو إضافة مكون يساعد في التخلص من القشرة بسهولة، حيث أنه أثناء سلق البيض من الممكن أن يتم استخدام القليل من بيكربونات الصودا في الماء.

من الممكن أن يتم إضافة بيكربونات الصودا أو إضافة القليل من خل التفاح، حيث يتم تحديد ذلك بناءً على المتاح في المنزل، ويعمل المكونان على التخلص من القشرة الخارجية للبيض بشكل أسرع، حيث أنه بعد الانتهاء من سلق البيض وكسرها يصبح من السهل التخلص من القشرة الخارجية في ثواني ولا يصبح الأمر معاناة.

فوائد البيض المسلوق

يحتوي البيض المسلوق على الكثير من المواد الغذائية والفيتامينات التي تساعد على تقوية الجسم، ومن هذه الفوائد ما يلي: