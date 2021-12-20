بدون حلة ضغط.. ملعقة واحدة لتسوية اللحوم والكوارع في ربع ساعة مهما كانت صلبة هتبقي زي الزبدة

تسوية اللحوم والكوارع تحتاج لمدة طويلة للتسوية على النار ومن خلال مكون بسيط نستطيع أن ننجز تلك المهمة المطبخية وهي التسوية السريعة للحم وللكوارع والمكون يساعد في التحسين من نسيج اللحم ليكون متفاعل بشكل أسرع مع النار فتتم التسوية له بسرعة ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المكون المستخدم في التسوية للحم، والطريقة اليسيرة في الاتباع والتي من خلالها تتم التسوية السريعة للحم من كل أنواعه.

طريقة تسوية اللحوم والكوارع بسرعة

من الممكن أن تتم تسوية أي نوعية من نوعيات اللحم من خلال الاستعانة بمكون بسيط وهو مكون السكر والذي يعمل على التعزيز من قدرة لنار على التسوية للحم حيث يهيأ قطعة اللحم مهما كان حجمها على أن تتم تسويتها في غضون وقت قصير، وبالنسبة للطريقة والتي يسهل اتباعها من خلال الآتي تستطيع كل سيدة القيام بالتسوية للحم بمساعدة مكون السكر.

ملعقة واحدة لتسوية اللحوم بسرعة البرق

من الممكن أن تتم التسوية للحم وبكل سهولة من خلال مكونات بسيطة وتلك المكونات تعد من أهم المقادير والتي من الضروري الاستعانة بها لإكساب أي نوع من أنواع اللحم التسوية المطلوبة وفي أقل وقت ممكن، وبالنسبة لطريقة الإعداد والنكهة فتعتبر بواسطة كل المكونات والتي سنتعرف عليها من خلال الآتي من السطور التالية حيث تعتبر الوصفة منكهة للحم سزاء لحوم أبقار أو لحوم دواجن أو كوارع وخطوات التسوية تعتمد على توفر الآتي من المكونات التالية:

مكونات وصفة لتسوية اللحم

كمية اللحوم المطلوب تسويتها.

ملعقة زيت.

ملعقة سكر.

ملعقة بهارات لحم.

ملعقة سكر صغيرة.

بصل شرائح، وطماطم.

ماء مغلي.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن تتم التسوية للحم من خلال ما قد سبق العرض له من مكونات، ولا بد من إحضار وعاء متسع، ونضه به كمية ملائمة من الزيت مع الحبهان، ونشوح اللحم مع البهارات والتوابل والخضار المتوفر بالمكونات مع الإضافة لكمية السكر، والماء مع ترك كل المقدار يغلي وسيكون متاح ومتوفر بعد فترة قصيرة من الغليان فوق نار متوسطة.