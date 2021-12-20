حضري كيكة الأوريو الباردة اللذيذة في البيت بدون فرن أو بيض.. أحسن من الحلواني

طريقة تحضير كيكة الأوريو الباردة، يعتبر البسكويت الأوريو من أنواع البسكويت الذي يحاول الجميع في الابتكار والإبداع في طرق تقديمه ، فهو يدخل في عمل مشروبات باردة وأيضاً صنع كيكات بطرق مختلفة ومتنوعة منها كيكة الأوريو الباردة بدون فرن، مدة تحضير كيكة الأوريو البادرة خمسة عشر دقيقة فقط، تتميز هذه الكيكة بمذاقها الشهي الذي لا يُقاوم، ويقبل على تناولها الجميع من الكبار والصغار، ونظراً لثمنها الباهظ في محلات الحلواني قررنا عرض أفضل طريقة لعمل كيكة الأوريو الباردة في البيت بتكلفة بسيطة مقارنة بأسعار الجاهزة.

مكونات كيكة الأوريو الباردة كوب ونصف من بسكويت أوريو مطحون.

ربع كوب من الزبدة.

كوب من الكريم شانتيه.

ثلاثة قطع من الجبن كيري.

ربع كوب من القشطة.

نصف كوب من الحليب مكثف.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من الكاكاو.

ملعقة من الزبدة. طريقة تحضير كيكة الأوريو الباردة نحضر قالب التقديم ونخلط البسكويت مع الزبدة جيداً.

ونضعها في قالب التقديم ونساوي السطح.

يتم خفق الكريم شانتيه مع الحليب المكثف والقشطة ونضيف الجبنة ونخفق حتى تمتزج جميع المكونات.

نقوم بإضافة الخليط على البسكويت في قالب التقديم.

يتم تسخين الزبدة على نار ونضيف إلى الزبدة السكر والكاكاو مع التقليب حتى يمتزج الخليط.

نسكب الخليط على وجه قالب التقديم ونكون بذلك قد انتهينا من تحضير كيكة الأوريو.

يمكن التزيين بإضافة أوريو مطحون أو أنصاف بسكويت الأوريو أو قطع فراولة أو كريز.

توضع في الثلاجة لمدة ساعتين وتقطع وتقدم باردة، ويمكن تزيينها ببعض المكسرات المجروشة.

طريقة تحضير كاسات الأوريو الباردة اتنين كوب من الأوريو مجروش.

نصف كيلو من الجبن كريمي.

كوب من كريمة خفق.

نصف من كوب سكر.

ملعقة من الفانيليا.

عدد من حبات اوريو التزيين. طريقة تحضير كاسات الأوريو الباردة نحضر كاسات التقديم ونضع في الكأس بسكويت مجروش.

نخفق الكريمة من السكر والفانيليا ونقوم بوضع الجبن الكريمي ونخلط جيداً.

نضيف الخليط على البسكويت ونضع قطع من الأوريو على الوجه ويترك لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات في الثلاجة قبل التقديم.

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طريقة تحضير كيكة الأوريو الباردة، يعتبر البسكويت الأوريو من أنواع البسكويت الذي يحاول الجميع في الابتكار والإبداع في طرق تقديمه ، فهو يدخل في عمل مشروبات باردة وأيضاً صنع كيكات بطرق مختلفة ومتنوعة منها كيكة الأوريو الباردة بدون فرن، مدة تحضير كيكة الأوريو البادرة خمسة عشر دقيقة فقط، تتميز هذه الكيكة بمذاقها الشهي الذي لا يُقاوم، ويقبل على تناولها الجميع من الكبار والصغار، ونظراً لثمنها الباهظ في محلات الحلواني قررنا عرض أفضل طريقة لعمل كيكة الأوريو الباردة في البيت بتكلفة بسيطة مقارنة بأسعار الجاهزة.

مكونات كيكة الأوريو الباردة كوب ونصف من بسكويت أوريو مطحون.

ربع كوب من الزبدة.

كوب من الكريم شانتيه.

ثلاثة قطع من الجبن كيري.

ربع كوب من القشطة.

نصف كوب من الحليب مكثف.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من الكاكاو.

ملعقة من الزبدة. طريقة تحضير كيكة الأوريو الباردة نحضر قالب التقديم ونخلط البسكويت مع الزبدة جيداً.

ونضعها في قالب التقديم ونساوي السطح.

يتم خفق الكريم شانتيه مع الحليب المكثف والقشطة ونضيف الجبنة ونخفق حتى تمتزج جميع المكونات.

نقوم بإضافة الخليط على البسكويت في قالب التقديم.

يتم تسخين الزبدة على نار ونضيف إلى الزبدة السكر والكاكاو مع التقليب حتى يمتزج الخليط.

نسكب الخليط على وجه قالب التقديم ونكون بذلك قد انتهينا من تحضير كيكة الأوريو.

يمكن التزيين بإضافة أوريو مطحون أو أنصاف بسكويت الأوريو أو قطع فراولة أو كريز.

توضع في الثلاجة لمدة ساعتين وتقطع وتقدم باردة، ويمكن تزيينها ببعض المكسرات المجروشة.

طريقة تحضير كاسات الأوريو الباردة اتنين كوب من الأوريو مجروش.

نصف كيلو من الجبن كريمي.

كوب من كريمة خفق.

نصف من كوب سكر.

ملعقة من الفانيليا.

عدد من حبات اوريو التزيين. طريقة تحضير كاسات الأوريو الباردة نحضر كاسات التقديم ونضع في الكأس بسكويت مجروش.

نخفق الكريمة من السكر والفانيليا ونقوم بوضع الجبن الكريمي ونخلط جيداً.

نضيف الخليط على البسكويت ونضع قطع من الأوريو على الوجه ويترك لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات في الثلاجة قبل التقديم.



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