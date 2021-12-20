طريقة عمل سمك التونة بأفضل وصفة صحية وشهية التي يعشق تناولها الجميع

كثير منا يمل من تناول اللحوم والدواجن ويلجئ لتناول المأكولات البحرية بجميع أنواعها ويستسهل البعض تناول التونة المعلبة الجاهزة وبرغم أن لها فوائد عديدة إلا أنها مليئه بالمواد الحافظة والزيوت المهدرجه الضارة بالجسم الجميع اعتاد على تناولها تونه فقط ولكن تقدم كباقي الأسماك الأخري مقليه ومشوية. تعد أيضا التونة من سمك الماكريل الذي يعطي نفس الطعم ولكن سعره أرخص وف متناول يد الجميع يتميز لحم التونة بخفته ويلجئ أليها الأشخاص الذين يتبعون حميه غذائية لخلوها من أي دهون وتتمتع سمك التونة بالعديد من الفوائد الصحية منها غنية بالأحماض الدهنية المفيدة بالإوميغا 3، حمض الفوليك المفيد للحوامل طوال شهور الحمل وغني بالبوتاسيوم، يقلل من خطرالإصابة بالنوبات القلبية، والستات الدماغية. طريقة عمل سمك التونة بأفضل الوصفات الشهية الصحية التي يعشقها الجميع طريقة عمل سمك التونة بأفضل الوصفات الشهية الصحية التي يعشقها الجميع تعمل على تقوية المناعة وخصوصا في فصل الشتاء تحتوي على العديد من الفيتامينات المتعدد أ، ب 3، ب 6، ب 12، سي، د، يحمي من الأصلية بمرض الزهايمر، يقلل نسبة الكوليسترول بالدم، مضاد طبيعي وجيد للألتهابات، محارب جيد للأمراض السرطانية، يحمي العظام من الهشاشة، يعمل على خفض ضغط الدم، مفيد جداً للعين ويحافظ على جفافهم. طريقة عمل سلطة التونة بالمنزل طريقة عمل سلطة التونة بالمنزل المكونات كيلو سمك تونة.

فلفل ألوان أحمر مكعبات.

فلفل ألوان أصفر مكعبات. فلفل رومي أخضر.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقتان خل أبيض.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير نقطع رؤس السمك وننزع الزعانف والأحشاء الداخلية.

نغسلها جيداً من الداخل لأزاله أي دم عالق بها أو شوائب.

نضع حله بها ماء ونضيف السمك المغسول ونتركها حتى يسلق.

ننزع جلد السمك والأشواك والسلسلة العظمية ثم نحضر طبق عميق.

نفتت لحم التونة لقطع صغيرة ثم نضيف التوابل والخضروات والبصل المقطع.

نضيف الزيت والخل وعصير الليمون ونقلبهم جيداً نغرفهم في أطباق التقديم

يقدم بجانبها السلطة الخضراء الصحية والعيش البلدي.

كما يمكنك حفظها في علبه محكمة الغلق وأضافه زيت الزيتون حفظها في الفريز وقت الاستخدام. الوسوم

كثير منا يمل من تناول اللحوم والدواجن ويلجئ لتناول المأكولات البحرية بجميع أنواعها ويستسهل البعض تناول التونة المعلبة الجاهزة وبرغم أن لها فوائد عديدة إلا أنها مليئه بالمواد الحافظة والزيوت المهدرجه الضارة بالجسم الجميع اعتاد على تناولها تونه فقط ولكن تقدم كباقي الأسماك الأخري مقليه ومشوية. تعد أيضا التونة من سمك الماكريل الذي يعطي نفس الطعم ولكن سعره أرخص وف متناول يد الجميع يتميز لحم التونة بخفته ويلجئ أليها الأشخاص الذين يتبعون حميه غذائية لخلوها من أي دهون وتتمتع سمك التونة بالعديد من الفوائد الصحية منها غنية بالأحماض الدهنية المفيدة بالإوميغا 3، حمض الفوليك المفيد للحوامل طوال شهور الحمل وغني بالبوتاسيوم، يقلل من خطرالإصابة بالنوبات القلبية، والستات الدماغية. طريقة عمل سمك التونة بأفضل الوصفات الشهية الصحية التي يعشقها الجميع طريقة عمل سمك التونة بأفضل الوصفات الشهية الصحية التي يعشقها الجميع تعمل على تقوية المناعة وخصوصا في فصل الشتاء تحتوي على العديد من الفيتامينات المتعدد أ، ب 3، ب 6، ب 12، سي، د، يحمي من الأصلية بمرض الزهايمر، يقلل نسبة الكوليسترول بالدم، مضاد طبيعي وجيد للألتهابات، محارب جيد للأمراض السرطانية، يحمي العظام من الهشاشة، يعمل على خفض ضغط الدم، مفيد جداً للعين ويحافظ على جفافهم. طريقة عمل سلطة التونة بالمنزل طريقة عمل سلطة التونة بالمنزل المكونات كيلو سمك تونة.

فلفل ألوان أحمر مكعبات.

فلفل ألوان أصفر مكعبات. فلفل رومي أخضر.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقتان خل أبيض.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير نقطع رؤس السمك وننزع الزعانف والأحشاء الداخلية.

نغسلها جيداً من الداخل لأزاله أي دم عالق بها أو شوائب.

نضع حله بها ماء ونضيف السمك المغسول ونتركها حتى يسلق.

ننزع جلد السمك والأشواك والسلسلة العظمية ثم نحضر طبق عميق.

نفتت لحم التونة لقطع صغيرة ثم نضيف التوابل والخضروات والبصل المقطع.

نضيف الزيت والخل وعصير الليمون ونقلبهم جيداً نغرفهم في أطباق التقديم

يقدم بجانبها السلطة الخضراء الصحية والعيش البلدي.

كما يمكنك حفظها في علبه محكمة الغلق وأضافه زيت الزيتون حفظها في الفريز وقت الاستخدام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل سمك التونة بأفضل وصفة صحية وشهية التي يعشق تناولها الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.