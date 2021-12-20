بخطوات بسيطة وسهلة يمكنك تنظيف الكوتشي الأبيض … بدون تعب في دقائق معدودة هيرجع جديد

يرغب الكثيرين من الأشخاص في معرفة خطوات تنظيف الكوتشي الأبيض، وخاصة عشاق ومرتدي الألوان البيضاء طيلة الوقت حيث يعد اللون الأبيض السائد في هذه الأيام وتماشياً مع الموضة المعاصرة، سوف نوفر لكم خطوات بسيطة وسهلة لتنظيف الكوتشي الأبيض الذي يسمح لك بالحفاظ على لونه الأنيق، لذلك يجب الانتباه إلي المنظر العام الذي تظهر به فمن الضرورة تنظيفه وإزالة البقع الصفراء التي تعمل علي تكاثر الاتساخات به وتغير لونه، ومن خلال موقع ثقفني سنعرض خطوات تنظيف الكوتشي الأبيض فتابعونا.

تنظيف الكوتشي الأبيض

مرتدي الموضة ومواكبة العصر الذين يرتدون الألوان الفاتحة، دائماً ما يجدون مشاكل عند تنظيف الكوتش وخاصة مشكلة تنظيفه بالماء فقط، حيث تؤدى تلك الطريقة إلي زيادة الاتساخات به ويظهر بلون اصفر، ولكن اليوم سوف نقدم لكم ابرز الخطوات السهلة.

تنظيف الكوتشي الأبيض

القماش

الجميع في فصل الشتاء يفضل ارتداء الكوتش القماش الذي يساعد على التدفئة، ولكن لتنظيفه طريقة خاصة حيث يمكنك أولاً فركه بفرشاة أسنان، ثم نحضر فوطة مبللة بالقليل من الماء والصابون السائل الخاص بهذه الأغراض ومسح به الحذاء حتي يتم التخلص من البقع، ثم نحضر فوطة أخري ونضغط بها على الحذاء حتي تمتص السائل.

صودا الطعام لتنظيف الحذاء

قومي بإحضار بعض من صودا الطعام مع القليل من النشا وخلطهم جيداً بقطرات الماء، ثم العمل علي فرك الحذاء بواسطة فرشاة أسنان وعند الانتهاء يجب إحضار قطعة قماش قطنية مبللة بالماء، ثم العمل علي مسح الحذاء بها بطريقة سريعة.

غسل الحذاء بالغسالة

الكثير من الأشخاص يقوم بوضع الحذاء في الغسالة لتنظيفه، ولكن سرعان ما يعمل ذلك على تلف الحذاء، ولكن الطريقة الصحيحة لغسل الكوتش في الغسالة دون تلفه هي كالتالي:

يمكن استخدام هذه الطريقة للتنظيف العميق بين الحين والآخر.

نظف الحذاء جيدًا من أي أوساخ وذلك بتنظيفها بالفرشاة قبل وضعها في الغسالة.

ضع كل حذاء في كيس وسادة قديم وأغلقه بإحكام ، واغسله في الغسالة في أقصر دورة غسيل بدون دوران، ويفضل استخدام مسحوق الهلام.

يتم تنفيذ دورة الغسيل عند درجة حرارة الماء العادية “ماء الصنبور”.

أثناء خطوة الشطف يمكن وضع مزيل العرق للتخلص من الروائح الكريهة إذا كانت موجودة في الحذاء.

يجب التراجع عن خطوة الضغط تمامًا علي الحذاء وبمجرد خروجها يتم وضعها على المنشار الداخلي على الوجه لتصفية المياه تمامًا.

نتركها في مكان تهوية جيدة ولا نلبسها حتى تجف تماما حتى لا تنبعث منها روائح كريهة، ويمكن وضعها في الشمس خلال الساعتين الأخيرتين من التجفيف.

من الضروري العمل علي تنظيف الكوتشي الأبيض باستمرار حتي تحافظ عليه من أي اتساخات.