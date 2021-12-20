بزجاجة ماء فارغة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة واللذيدة بطعم يجنن احلي من الجاهزة

لقمة القاضي، افضل نوعيات الحلى العربي البسيط وسهل التحضير وفي الحالة التي تتوفر فيها أبسط المكونات هما الماء مع الدقيق من الممكن ان نحصل على عجينة ممتازة من الممكن تحليلها بنوع من الشربات الثقيل وتقديمها كأفضل نوع من نوعيات الحلوى الشرقية والتي يسهل تحضيرها خلال وقت وجيز ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على كيفية التحضير بعجينة حلوى لقمة القاضي والتي من الممكن ان يتم عملها مثل المحلات وبأسهل المقادير مع بيان الطريقة الخاصة بالتحضير بالك الوصفة المتميزة والتي تعد مفضلة من قبل الكثيرين

مكونات إعداد لقمة القاضي المقرمشة

لقمة القاضي أو الحلوى التي يطلق عليها الزلابية او التزامات من أفضل الحلويات التي يجب تناولها الأشخاص من الكبار والصغار ومكونات الزلابية نتعرف عليها من خلال الآتي من الفقرات القادمة

كوبان من الدقيق

كوب من الماء الدافئ

ملعقة من الفانيللا.

ربع ملعقة بيكيج باودر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ذرة ملح.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة سكر.

من الممكن أن نقوم بالتحضير لأفضل وصفة الزلابية أو لقمة القاضي من خلال الاعتماد على توفر المكونات السابقة.

ومن ثم يتم الخلط الجيد ما بين الخميرة مع عدد ثلاث ملاعق من الدقيق وملعقة السكر وبذلك تصبح الخلطة جاهزة.

لكي يتم اختبار الخميرة وحال ظهور فقاعات على وجه الخليط نجد أن الخميرة بذلك قد أصبحت صالحة للاستخدام ويسهل بعدها الخلط.

ما بين مختلف المكونات لتتكون لدينا عجينة مميزة لقمة القاضي تعد من اشهر العجائن المميزة والتي عن طريقها يتم عمل افضل نوعيات الحلوى.

ولا بد من ترك خليط لقمة القاضي كي يتم تخميره وحال ملاحظة تضاعف حجم العجينة نبدأ في خطوة التسوية لكريات لقمة القاضي.

والتي يسهل تشكيلها بالعديد من الطرق وأهم تلك الطرق لتشكيل العجينة استعمال ملعقة صغيرة ونقوم بغمسها في الزيت.

لنبدأ في التشكيل للقمة تقاضي وقليها في كمية من الزيت الغزير ليسهل تسويتها وبمنتهى السهولة، وبعد الانتهاء من كل الكمية تتم تحلية لقمة القاضي باستعمال العسل الثقيل.

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة في البيت