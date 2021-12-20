كوني أنيقة دائما.. بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت الساحر في البيت بألوان مختلفة وجذابة

تحب الفتيات استخدام مستحضرات التجميل أنها تعطيها شكلا جميلا ورائعة ورغم انه جميع الفتيات يعلمن أن مستحضرات التجميل يسبب العديد من المشاكل لأنها تحتوي على المواد الكيميائية التي تسبب أضرارا كثيرة للبشرة الا أنهم يستخدمونها لأنها تعطيهم شكلها جميله ومميزة، ‏ولكن بالفعل الآثار السلبية لمستحضرات التجميل تجعلنا نفكر ألف مرة قبل استخدامها لذلك لابد من ‏محاولة التخفيف الأضرار التي تحدث بسبب مستحضرات التجميل وذلك باستخدام بعض الخلطات والوصفات الطبيعية التي تعطي شكل جميلة للوجه وفي نفس الوقت لا تسبب أي أضرار أو مشاكل جانبيه للبشرة هناك الكثير من الخلطات الوصفات التي يمكن استخدامها في صناعة بعض مستحضرات التجميل بشكل طبيعي وخلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها صناعة احمر الشفاه من المكونات الطبيعية وسنتحدث أيضا عن المكونات التي تساعدنا للحصول على مستحضرات تجميل بواسطة النشا.

‏مكونات عمل احمر الشفاه باستخدام النشا

النشا ‏من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها في العديد من الخلطات والوصفه وهي تعمل على شد البشرة وعلاج الكثير من المشاكل التي تحصل في البشرة وهناك الكثير من الخلطات والوصفات الطبيعية التي يمكن اعدادها بواسطة النشا ‏‏وخلال هذا المقال سنتحدث عن ‏المكونات التي سنحتاجها لإعداد وصفة النشا لعمل احمر الشفاة وهذه المكونات هي:

ثلاثة ملاعق من النشا.

ملعقة من شمع العسل.

ملعقتان من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملون طبيعي.

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طريقة تحضير احمر الشفاه بواسطة النشا

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها حتى نحصل على احمر شفاه بشكل طبيعي وهذه الخطوات هي:

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