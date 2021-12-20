ازاى نعمل البرجر في المنزل احسن وانضف من المطاعم بالخلطة السرية

ازاى نعمل البرجر في المنزل احسن وانضف من المطاعم البرجر من أشهر الأطعمة في العالم حيث أنة يوجد في جميع بلدان العالم لا يوجد شعب لا يحبة الناس في جميع ألاعمار يحبونة وخاصة ألمراهقين حيث أنة يعتبر وجبة خفيفة سريعة التحضير الكثير من الأمهات و ألاباء يخافون من شراء الهمبورجر من ألخارج بسبب خوفهم من التسمم وعدم نظافة مكان ألتصنيع، ويبحث الكثير عن أفضل طريقة لعمل البرجر البيتي،لذلك سيدتي اتيت لكي بخطوات صناعة ألذ برجر في البيت بطرق بسيطة غير مكلفة تابعونا. مكونات تحضير البرجر من اسهل الطرق فقط تحتاج الي: مكونات تحضير البرجر من اسهل الطرق فقط تحتاج الي: يمكنك تحضير أقل كمية من المكونات لتجربة البرجر البيتي افضل من الجاهز كالتالي:- نص كيلو لحم مفروم .

2 عدد بصل متوسط الحجم .

2 معلقة كبيرة من البقسماط .

فلفل اسود و بهارات برجر .

معلقة خردل صغيرة .

2 عدد فص ثوم {اختياري}.

2 معلقة كاتشيب صغيرة .

1 عدد بيضة . الخطوة التالية : نضع الحم المفروم فى بولة . نضع البيضة والبصل المفروم والثوم المفروم . والبهارات والملح والفلفل ألاسود . والكاتشيب والخردل . يتم خلط هذا المزيج جيدا. ثم يتم تشكيل الخليط بالشكل ألمرغوب بة . بعد تشكيل الخليط يتم وضعة في الثلاجة لمدة ساعة . ناتي بزيت قليل يوضع في المقلاة و يترك حتي يسخن جيدا و نضع به البرجر . كل جانب يترك لمدة دقيقتين ثم يقلب علي الجانب الاخر . من اجل صناعة باقي المكونات نحتاج الي : طماطم شرائح . بصل حلقات. كاتشب . خردل . خس طازج. شرائح جبنة شدير . خبر طازج . خيار مخلل. تضع طاسة علي نار خفيفة ونضع القليل من الزبدة و نقسم الخبر نصفين ونضعة علي النار حتي نحصل علي طعم كرسبي وبعد أن نحصل علي الون نرفعها عن النار. الخطوه النهائية : نضع الخبر و فوقة : شرائح الطماطم . شرائح البصل. الخس ونضع فوقهم شريحة اللحم . ونكرر نفس الخطوات . بهذا نكون حصلنا علي افضل واسهل برجر بيتي بأسهل لطرق وأقل المكونات، ومن الافضل تقديم صوصات بجانبة مثل الكاتشب والمستردة وايضا لا يمكن ان ننسي البطاطس المقرمشة وممكن تقديمة مع المكرونة بالصلصة فهو من أشهي وجبات الاطفال والكبار . الوسوم

ازاى نعمل البرجر في المنزل احسن وانضف من المطاعم البرجر من أشهر الأطعمة في العالم حيث أنة يوجد في جميع بلدان العالم لا يوجد شعب لا يحبة الناس في جميع ألاعمار يحبونة وخاصة ألمراهقين حيث أنة يعتبر وجبة خفيفة سريعة التحضير الكثير من الأمهات و ألاباء يخافون من شراء الهمبورجر من ألخارج بسبب خوفهم من التسمم وعدم نظافة مكان ألتصنيع، ويبحث الكثير عن أفضل طريقة لعمل البرجر البيتي،لذلك سيدتي اتيت لكي بخطوات صناعة ألذ برجر في البيت بطرق بسيطة غير مكلفة تابعونا. مكونات تحضير البرجر من اسهل الطرق فقط تحتاج الي: مكونات تحضير البرجر من اسهل الطرق فقط تحتاج الي: يمكنك تحضير أقل كمية من المكونات لتجربة البرجر البيتي افضل من الجاهز كالتالي:- نص كيلو لحم مفروم .

2 عدد بصل متوسط الحجم .

2 معلقة كبيرة من البقسماط .

فلفل اسود و بهارات برجر .

معلقة خردل صغيرة .

2 عدد فص ثوم {اختياري}.

2 معلقة كاتشيب صغيرة .

1 عدد بيضة . الخطوة التالية : نضع الحم المفروم فى بولة . نضع البيضة والبصل المفروم والثوم المفروم . والبهارات والملح والفلفل ألاسود . والكاتشيب والخردل . يتم خلط هذا المزيج جيدا. ثم يتم تشكيل الخليط بالشكل ألمرغوب بة . بعد تشكيل الخليط يتم وضعة في الثلاجة لمدة ساعة . ناتي بزيت قليل يوضع في المقلاة و يترك حتي يسخن جيدا و نضع به البرجر . كل جانب يترك لمدة دقيقتين ثم يقلب علي الجانب الاخر . من اجل صناعة باقي المكونات نحتاج الي : طماطم شرائح . بصل حلقات. كاتشب . خردل . خس طازج. شرائح جبنة شدير . خبر طازج . خيار مخلل. تضع طاسة علي نار خفيفة ونضع القليل من الزبدة و نقسم الخبر نصفين ونضعة علي النار حتي نحصل علي طعم كرسبي وبعد أن نحصل علي الون نرفعها عن النار. الخطوه النهائية : نضع الخبر و فوقة : شرائح الطماطم . شرائح البصل. الخس ونضع فوقهم شريحة اللحم . ونكرر نفس الخطوات . بهذا نكون حصلنا علي افضل واسهل برجر بيتي بأسهل لطرق وأقل المكونات، ومن الافضل تقديم صوصات بجانبة مثل الكاتشب والمستردة وايضا لا يمكن ان ننسي البطاطس المقرمشة وممكن تقديمة مع المكرونة بالصلصة فهو من أشهي وجبات الاطفال والكبار .

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