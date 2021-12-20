بدون جراحة.. مشروب سحري لعلاج ضعف النظر وتحسين الرؤية بنسبة 99%

مشروب للقضاء علي ضعف النظر، هي من أهم المشروبات التي يبحث عنها الناس على الإنترنت، حيث يعد البصر والرؤية من أهم نعم الله على الإنسان، فنعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولذلك فنعمة البصيرة ورؤية العين من أهم الكنوز التي توجد في أجسامنا، فبدون الرؤية تعيش حياتك دائما في ظلام أسود دون مشاهدة أي شيء، ولهذا فإن الكثير من الناس يبحثون عن أفضل مشروبات تساعد على تقوية النظر دون اللجوء إلى الأطباء.

مشروب للقضاء علي ضعف النظر

يعمل هذا المشروب على تعزيز الخلايا الجذعية المرتبطة بالعين والمخ، فيمكن من خلاله التخلي عن جميع العدسات الصناعية اللاصقة والنظارة الطبية، حيث يعمل هذا المشروب على تحسين البصر، وتحضير كما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق الزعفران.

كوب كبير من الماء

فانيليا حسب الرغبة إذا كنت لا تحب نكهة الزعفران.

نقوم بإحضار أناء ونضع فيه الماء ويتم غليه.

ثم نقوم بإضافة الزعفران والفانيليا للماء المغلي، ليغلوا معا على النار لمدة دقيقتين.

يتم تناول هذا المشروب يوميا على الريق أو قبل النوم.

يقوم الزعفران بتقوية الرؤية وتعديل مستوى البصيرة.

يقوم مغلي الزعفران بتصفية الشوائب من الخلايا الشرايين التي تربط بين العين والمخ وباقي أجزاء الجسم.

تنشيط الدورة الدموية لجسم الإنسان.

تقوية الجهاز المناعي.

القضاء على الالتهابات لعظمية.

تقوية الذاكرة، والقدرة على التركيز المستمر.

طريقة التحضيرفوائد الزعفران لتقوية النظرمشروب الجزر للقضاء علي ضعف النظر

يعتبر عصير الجزر من أهم العصائر التي تقوي النظر، حيث يحتوي نبات الجزر على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تحسين الرؤية وتدعيم القرنية، ويتم تحضيره كالتالي:

المكونات

كيلو من ثمار الجزر الطازج

نصف كوب سكر

2 لتر ماء.

عصير ليمونة.

نقوم بغسل الجزر جيدا بالماء، ثم نقوم بكحت الطبقة الخارجية للجزر باستخدام السكين من أجل التخلص من الأتربة والطين والبكتيريا الدقيقة العالقة بالجزر.

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه الجزر والماء والسكر وعصير الليمون، ونخفق الخليط معا حتى يتم الحصول على خليط متجانس وناعم.

يمكن تصفية عصير الجزر بالمصفاة وشربه، ولكن يفضل عدم تصفيته من أجل الحصول على أكبر قدر كافي من فوائد عصير الجزر.

يتم تناول هذا العصير على مدار اليوم.

طريقة التحضير