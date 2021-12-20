لازم تجربيه.. طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر بالتتبيلة السرية زي محلات الطورشي

المخلل من المقبلات التي ‏يحب الكثير من الناس تناولها والحصول عليها كما أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها صنع المخلل والحصول على طعمه اللذيذ، ‏ويمكن صناعة المخلل بأكثر من طريقه وهناك العديد من الاصناف التي يمكن استخدامها في صناعة المخلل من الأمثلة عليها الخيار المخلل وزيتون مخلل والبصل المخلل والليمون المخلل والجزر المخلل ومن خلال هذا المقال سنتحدث بشكل خاص عن الليمون المخلل وهو يعد أشهر أنواع المخللات وألذها كما أنه يتمتع بشكل وطعم مختلفين، ‏ورغم هذا الطعم لذيذ لانه طريقة إعداد المخلل سهلة وبسيطة ويمكن صناعتها في ايام قليلة وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة لإعداد الليمون المخلل كما سنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاجها لإعداد الليمون المخلل.

‏مكونات إعداد مخلل الليمون

هناك العديد من الطرق التي يمكن عمل مخلل الليمون بها ولكن اسهل طريقة يمكننا من خلالها إعداد مخلل ليمون هي طريقة سلق الليمون، ‏وذلك من خلال وضع الليمون فيما مغلي حتى ينضج وسنتحدث خلال هذه الفقرة عن المكونات التي نحتاج إضافتها للليمون حتى نصنع مخلل الليمون في المنزل بالطريقة التي نريدها ‏وهذه المكونات هي:

كيلو من الليمون بالحجم الكبير.

فصين من الثوم.

اثنان من الفلفل الأحمر الحار.

ملعقتين من الكركم المطحون.

ملعقتين من الكمون المطحون.

أربعة أكوبًٍ كبيرة من الماء.

ربع كوبٍ كبير من الملح الخشن.

ملعقةٌ من السكر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

برطمان زجاجي لنقوم بوضع الليمون فيه.

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طريقة إعداد مخلل الليمون

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاجها لإعداد الليمون بطريقة سهلة وهذه الخطوات هي:

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