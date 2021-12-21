طريقة شوربة العدس والجزر لدفئ الشتاء

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة الشديد تصبح وصفة شوربة العدس والجزر من أكثر الوصفات المطلوبة فهو طبق مميز يمد الجسم بالطاقة ويعطيه الدفيء المطلوب في تلك الأجواء الشتوية، تابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وخطوات تحضير الطبق بالتفصيل. شوربة العدس والجزر المقادير اللازمة لعمل الطبق: كوب من العدس الأصفر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز أو الزبدة.

بصلة واحدة كبيرة مفرومة ناعم.

فصان كبيران من الثوم المفروم ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا المطحونة ناعم.

ثلاث أكواب من الماء.

جزرة واحدة متوسطة الحجم مبشورة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

حبة واحدة كبيرة من الطماطم الحمراء.

ملعقتان متوسطتان الحجم من صلصة الطماطم الجاهزة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة إلا بع صغيرة من ملح الطعام الناعم أو يمكن الزيادة حسب الرغبة.

حفنة من النعناع المجفف مطحون ناعم. شوربة العدس والجزر المقادير اللازمة لعمل الطبق: خطوات تحضير شوربة العدس والجزر: قومي بوضع قدر عميق ومناسب الحجم على نار متوسطة. أضيفي زيت الزيتون أو الزبدة إلى القدر واتركيها تذوب وتسخن. أضيفي البصل المفروم والثوم وقلبي جيداً لمدة عشر دقائ حتى يذبل البصل ويتحول لونه إلى أبيض شفاف. قومي بتقشير الجزرة واغسليها بالماء ثم ابشريها حتى تصبح ناعمة. أضيفي مبشور البصل إلى الوعاء وقلبيز تبلي الخليط بالملح والفلفل والبابريكا والكمون وقلبي المكونات معاً لمدة خمس دقائق. قومي بغسل الطماطم جيداً بالخل والملح والليمون للتخلص من أي أتربة أو ميكروبات عالقة. اشطفي الطماطم جيداً ثم تخلصي من القشر. تفرم الطماطم فرماً ناعماً ثم تضاف للمكونات. أضيفي صلصة الطماطم وقلبي. قومي بغسل العدس بالماء واتركيه في مصفاه حتى تتخلصي من الماء الزائد. أضيفي العدس إلى الخليط وقلبي. أضيفي الماء إلى المكونات ويمكنك إضافة المزيد إن أردت حسب الكمية المراد تحضيرها. غطي الوعاء واتركيه على نار هادئة لمدة عشريد دقيقة حتى تنضج المكونات معاً. بعد مرور الوقت أضيفي النعناع المطحون وقلبي. ارفعي الحساء من على النار واتركيه يبرد. قومي بوضع الخليط في الخلاط وافرمي المكونات معاً حتى تكون خليط ناعم. قومي بإعادة تسخين حساء العدس ثم قدميه. خطوات تحضير شوربة العدس والجزر: الوسوم

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة الشديد تصبح وصفة شوربة العدس والجزر من أكثر الوصفات المطلوبة فهو طبق مميز يمد الجسم بالطاقة ويعطيه الدفيء المطلوب في تلك الأجواء الشتوية، تابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وخطوات تحضير الطبق بالتفصيل. شوربة العدس والجزر المقادير اللازمة لعمل الطبق: كوب من العدس الأصفر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز أو الزبدة.

بصلة واحدة كبيرة مفرومة ناعم.

فصان كبيران من الثوم المفروم ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا المطحونة ناعم.

ثلاث أكواب من الماء.

جزرة واحدة متوسطة الحجم مبشورة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.

حبة واحدة كبيرة من الطماطم الحمراء.

ملعقتان متوسطتان الحجم من صلصة الطماطم الجاهزة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة إلا بع صغيرة من ملح الطعام الناعم أو يمكن الزيادة حسب الرغبة.

حفنة من النعناع المجفف مطحون ناعم. شوربة العدس والجزر المقادير اللازمة لعمل الطبق: خطوات تحضير شوربة العدس والجزر: قومي بوضع قدر عميق ومناسب الحجم على نار متوسطة. أضيفي زيت الزيتون أو الزبدة إلى القدر واتركيها تذوب وتسخن. أضيفي البصل المفروم والثوم وقلبي جيداً لمدة عشر دقائ حتى يذبل البصل ويتحول لونه إلى أبيض شفاف. قومي بتقشير الجزرة واغسليها بالماء ثم ابشريها حتى تصبح ناعمة. أضيفي مبشور البصل إلى الوعاء وقلبيز تبلي الخليط بالملح والفلفل والبابريكا والكمون وقلبي المكونات معاً لمدة خمس دقائق. قومي بغسل الطماطم جيداً بالخل والملح والليمون للتخلص من أي أتربة أو ميكروبات عالقة. اشطفي الطماطم جيداً ثم تخلصي من القشر. تفرم الطماطم فرماً ناعماً ثم تضاف للمكونات. أضيفي صلصة الطماطم وقلبي. قومي بغسل العدس بالماء واتركيه في مصفاه حتى تتخلصي من الماء الزائد. أضيفي العدس إلى الخليط وقلبي. أضيفي الماء إلى المكونات ويمكنك إضافة المزيد إن أردت حسب الكمية المراد تحضيرها. غطي الوعاء واتركيه على نار هادئة لمدة عشريد دقيقة حتى تنضج المكونات معاً. بعد مرور الوقت أضيفي النعناع المطحون وقلبي. ارفعي الحساء من على النار واتركيه يبرد. قومي بوضع الخليط في الخلاط وافرمي المكونات معاً حتى تكون خليط ناعم. قومي بإعادة تسخين حساء العدس ثم قدميه. خطوات تحضير شوربة العدس والجزر:

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