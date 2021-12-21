حلو وحادق الدجاج بالخضار وصفة كما المطاعم

يعد طبق حلو وحادق الدجاج أو المعروف بطبق سويت اند ساور من أشهر الوصفات المأخوذة من المطبخ الآسيوي ويتميز بأنه يجمع بين أكثر من نكهة ويحبه العديد من الأشخاص ويطلبونه من العديد من المطاعم الفخمة والمعروفة ،يمكنك تحضير هذا الطبق في المنزل بسهولة وتقديمه على الغداء كنوع من التغيير فتابعي المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

حلو وحادق الدجاج

قومي بعمل طبق مختلف هذا اليوم على الغداء بقطع من الدجاج والخضراوات الشهية مع إضافة بعض الصوصات اللذيذة واستمتعي به مع العائلة.

قطعتان من صدور الدجاج كبيرة الحجم.

نصف كوب من النشا.

بيضة واحدة كبيرة مخفوقة في ملعقة كبيرة من الماء.

أربع ملاعق كبيرة من زيت سمسم أو زيت الذرة.

بصلة صغيرة بيضاء مقطعة مكعبات.

جزرة واحدة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات.

حبتان من الفلفل الأخضر الحار مكعبات.

حبة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو مكعبات.

حبة من الفلفل الأصفر مقطع مكعبات.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ثلاث ملاعق كبيرة من الصويا صوص.

نصف كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من صوص الفلفل الحار.

ملعقتان كبيرتان من خل أرز أو يمكن استبداله بعصير الليمون الطازج.

ملعقة صغيرة من السكر البنىِ.

ملعقتان كبيرتان من سمسم للتزيين.

المقادير اللازمة لعمل الطبق:

قومي بخلي الدجاج من العظم والجلد ثم قطعي اللحم إلى مكعبات متوسطة الحجم. في وعاء ضعي النشا وفي وعاء آخر ضعي البيض المخفوق بالماء. اغمسي الدجاج في النشا ثم البيض ثم النشا مرة أخرى. قومي بتسخين ملعقتان من الزيت على النار ثم اقلي الدجاج فيها حتى تصبح مقرمشة وناضجة. سخني الملعقتان مالتبقيتان من الزيت في وعاء منفصل على النار. أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل. يضاف الجزر والفلفل الألوان والفلفل الحار إلى البصل ويقلب. أضيفي صوص الكاتشب والصويا صوص. يضاق صوص الفلفل الحار والماء والسكر إلى الخليط وقلبي. اتركي الخليط يتكاثف وتصبح الصلصة ثقيلة. قومي بإعادة الدجاج المحمر إلى الصوص. أضيفي عصير الليمون وقلبي ثم اتركيه عدة دقائق. يزين بالمسمسم ويقدم.

خطوات تحضير حلو وحادق الدجاج: