في 15 دقيقة أصنعي كيكة المج الهشة الخفيفة غرقانة بصوص الشوكولاتة بطعم لذيذ جداً

ترغب جميع الأمهات بعمل الكيك دائما لأنه من أخف أنواع الحلويات التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب أو كوب من الشاي حيث أن كل الأطفال وأيضا الكبار يحبون تناولها في جميع الأوقات، ولكن تجد بعض الأمهات صعوبة في عمل الكيك لأنها قد تحتاج إلي وقت كثير لتجهيزها وهذا الشئ يجعلها تشعر بالكسل مما يؤدي هذا إلي أنها تفضل أن تقوم بشرائها جاهزة من محلات الحلويات. مكونات مج الكيك في 15 دقيقة فقط كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من السكر.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

كوب واحد صغير من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا البودر.

رشة من الملح.

بيضة واحدة.

نصف كوب كبير من مسحوق الكاكاو الخام.

كمية مناسبة من الزبدة. طريقة عمل مج الكيك في 15 دقيقة فقط يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد كبير من السكر وكوب واحد كبير من الحليب السائل ثم نضيف نصف كوب كبير من مسحوق الكاكاو الخام، ونقوم بتشغيل الخلاط ومع الإستمرار في الخلط يتم وضع كوب واحد صغير من الزيت النباتي ولا بشكل تريجي للحصول علي صوص شوكولاته قوامه ثقيل.

ونقوم بأخذ كوب كبير من صوص الشوكولاته ونضعه في الثلاجه أو نتركه جانبا وبعد ذلك يتم وضع بيضة واحدة في صوص الشوكولاته الذي يوجد بالخلاط ونقوم بتشغيله مرة آخري ثم قومي بوضع ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ورشة بسيطة من الملح ويتم تشغيل الخلاط حتي تتجانس كل المكونات مع بعضها.

ثم نضع هذا الخليط في طبق مناسب ونقوم بإضافة كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ولكن يتم إضافتهم تدريجيا مع الإستمرار في التقليب بإستخدام ملعقة لكي نحصل علي عجينة لينة ومتماسكة.

وبعد ذلك يتم تحضير أكواب مناسبة أو مج ونقوم بدهنه بمكعب من الزبدة وقومي بوضع خليط الكيك في المج حتي يصل الخليط إلي منتصف المج، وقومي بتحضير وعاء كبير ونضعه علي النار ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء يتم وضع المج في هذا الوعاء ونقوم بتغطيته جيدا ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة فقط.

ثم يتم إخراج المج من الوعاء وبعد ذلك نضيف إليه كمية من صوص الشوكولاته ونتركه حتي يبرد ثم قومي بتقديمه. مكونات مج الكيك في 15 دقيقة فقططريقة عمل مج الكيك في 15 دقيقة فقط الوسوم

ترغب جميع الأمهات بعمل الكيك دائما لأنه من أخف أنواع الحلويات التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار بجانب كوب من الحليب أو كوب من الشاي حيث أن كل الأطفال وأيضا الكبار يحبون تناولها في جميع الأوقات، ولكن تجد بعض الأمهات صعوبة في عمل الكيك لأنها قد تحتاج إلي وقت كثير لتجهيزها وهذا الشئ يجعلها تشعر بالكسل مما يؤدي هذا إلي أنها تفضل أن تقوم بشرائها جاهزة من محلات الحلويات. مكونات مج الكيك في 15 دقيقة فقط كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من السكر.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

كوب واحد صغير من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا البودر.

رشة من الملح.

بيضة واحدة.

نصف كوب كبير من مسحوق الكاكاو الخام.

كمية مناسبة من الزبدة. طريقة عمل مج الكيك في 15 دقيقة فقط يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد كبير من السكر وكوب واحد كبير من الحليب السائل ثم نضيف نصف كوب كبير من مسحوق الكاكاو الخام، ونقوم بتشغيل الخلاط ومع الإستمرار في الخلط يتم وضع كوب واحد صغير من الزيت النباتي ولا بشكل تريجي للحصول علي صوص شوكولاته قوامه ثقيل.

ونقوم بأخذ كوب كبير من صوص الشوكولاته ونضعه في الثلاجه أو نتركه جانبا وبعد ذلك يتم وضع بيضة واحدة في صوص الشوكولاته الذي يوجد بالخلاط ونقوم بتشغيله مرة آخري ثم قومي بوضع ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ورشة بسيطة من الملح ويتم تشغيل الخلاط حتي تتجانس كل المكونات مع بعضها.

ثم نضع هذا الخليط في طبق مناسب ونقوم بإضافة كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ولكن يتم إضافتهم تدريجيا مع الإستمرار في التقليب بإستخدام ملعقة لكي نحصل علي عجينة لينة ومتماسكة.

وبعد ذلك يتم تحضير أكواب مناسبة أو مج ونقوم بدهنه بمكعب من الزبدة وقومي بوضع خليط الكيك في المج حتي يصل الخليط إلي منتصف المج، وقومي بتحضير وعاء كبير ونضعه علي النار ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء يتم وضع المج في هذا الوعاء ونقوم بتغطيته جيدا ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة فقط.

ثم يتم إخراج المج من الوعاء وبعد ذلك نضيف إليه كمية من صوص الشوكولاته ونتركه حتي يبرد ثم قومي بتقديمه. مكونات مج الكيك في 15 دقيقة فقططريقة عمل مج الكيك في 15 دقيقة فقط

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 15 دقيقة أصنعي كيكة المج الهشة الخفيفة غرقانة بصوص الشوكولاتة بطعم لذيذ جداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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