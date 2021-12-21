ألذ مشروب شتوي مفضل أعملي مشروب الكاكاو الساخن بطعم ومذاق لذيذ في 5 دقائق

فصل الشتاء من أكثر فصول السنة التي يلجأ إليها العديد من الناس إلي أساليب التدفئة المختلفة، ويوجد البعض من الناس يقومون بالتدفئة عن طريق تناول بعض المأكولات الشهيرة في فصل الشتاء ومنها محشي الكرنب أو البطاطا، ويلجأون البعض الآخر من الناس إلي تناول بعض المشروبات المختلفة حتى تعطي إليهم إحساس التدفئة العالية والكاملة للجسم مثل مشروب الكاكاو ومشروب السحلب، ولكن نلاحظ أن الغالبية العظمى من الناس خاصة الأطفال يقبلون على تناول مشروب الكاكاو لأنه غني بنكهة وطعم الشيكولاتة اللذيذة، حيث نجد عند تناول مشروب الكاكاو في بعض الكافيهات الخارجية نلاحظ تكون وش علي سطح هذا المشروب يجعله يبدو بطعم ألذ وشكل أجمل، ونتيجة لذلك نجد الغالبية العظمى من السيدات يحاولون عمل مشروب الكاكاو بنفس هذه الطريقة ونفس الطعم ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى هذا الطعم، وكان السبب في ذلك عدم وضع المكونات الصحيحة وعدم الإعداد الجيد لهذا المشروب، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة وتحصلين في النهاية على نفس الطعم المقدم في هذه الكافيهات الخارجية. طريقة عمل مشروب الكاكاو طريقة عمل مشروب الكاكاو المكونات ملعقتان إثنتان من بودرة الكاكاو.

كوب من الحليب السائل.

كمية من السكر على حسب رغبتك. طريقة التحضير أحضري أولا الكوب الذي تتناولي به مشروب الكاكاو وقومي بملئه بالحليب السائل كامل الدسم وضعيه في إناء ثم ضيفي إلى هذا الحليب ملعقتان إثنتان كبيرتان من بودرة الكاكاو وقومي بتقليب بودرة الكاكاو مع الحليب السائل جيدا حتى لاتتكون اي تكتلات من بودرة الكاكاو.

بعد ذوبان بودرة الكاكاو مع الحليب قومي بوضع هذا الإناء على النار الهادئة وإستمري في عملية التقليب.

أثناء التلقيب وعند ملاحظة سخونة هذا الخليط قومي بإضافة كمية من السكر الأبيض الناعم قومي بتقليبه مع الكاكاو والحليب حتي يذوب السكر جيدا مع هذا الخليط واتركيه حتى تلاحظي قرب هذا المخلوط من مرحلة الغليان.

عند وصول مشروب الكاكاو إلى مرحلة الغليان أحضري كوب نظيف وقومي بتفريغ مشروب الكاكاو من الإناء إلى الكوب وبذلك تكوني حصلتي علي مشروب كاكاو لذيذ وأفضل من طعمه في هذه الكافيهات الخارجية. طريقة التحضير الوسوم

فصل الشتاء من أكثر فصول السنة التي يلجأ إليها العديد من الناس إلي أساليب التدفئة المختلفة، ويوجد البعض من الناس يقومون بالتدفئة عن طريق تناول بعض المأكولات الشهيرة في فصل الشتاء ومنها محشي الكرنب أو البطاطا، ويلجأون البعض الآخر من الناس إلي تناول بعض المشروبات المختلفة حتى تعطي إليهم إحساس التدفئة العالية والكاملة للجسم مثل مشروب الكاكاو ومشروب السحلب، ولكن نلاحظ أن الغالبية العظمى من الناس خاصة الأطفال يقبلون على تناول مشروب الكاكاو لأنه غني بنكهة وطعم الشيكولاتة اللذيذة، حيث نجد عند تناول مشروب الكاكاو في بعض الكافيهات الخارجية نلاحظ تكون وش علي سطح هذا المشروب يجعله يبدو بطعم ألذ وشكل أجمل، ونتيجة لذلك نجد الغالبية العظمى من السيدات يحاولون عمل مشروب الكاكاو بنفس هذه الطريقة ونفس الطعم ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى هذا الطعم، وكان السبب في ذلك عدم وضع المكونات الصحيحة وعدم الإعداد الجيد لهذا المشروب، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة وتحصلين في النهاية على نفس الطعم المقدم في هذه الكافيهات الخارجية. طريقة عمل مشروب الكاكاو طريقة عمل مشروب الكاكاو المكونات ملعقتان إثنتان من بودرة الكاكاو.

كوب من الحليب السائل.

كمية من السكر على حسب رغبتك. طريقة التحضير أحضري أولا الكوب الذي تتناولي به مشروب الكاكاو وقومي بملئه بالحليب السائل كامل الدسم وضعيه في إناء ثم ضيفي إلى هذا الحليب ملعقتان إثنتان كبيرتان من بودرة الكاكاو وقومي بتقليب بودرة الكاكاو مع الحليب السائل جيدا حتى لاتتكون اي تكتلات من بودرة الكاكاو.

بعد ذوبان بودرة الكاكاو مع الحليب قومي بوضع هذا الإناء على النار الهادئة وإستمري في عملية التقليب.

أثناء التلقيب وعند ملاحظة سخونة هذا الخليط قومي بإضافة كمية من السكر الأبيض الناعم قومي بتقليبه مع الكاكاو والحليب حتي يذوب السكر جيدا مع هذا الخليط واتركيه حتى تلاحظي قرب هذا المخلوط من مرحلة الغليان.

عند وصول مشروب الكاكاو إلى مرحلة الغليان أحضري كوب نظيف وقومي بتفريغ مشروب الكاكاو من الإناء إلى الكوب وبذلك تكوني حصلتي علي مشروب كاكاو لذيذ وأفضل من طعمه في هذه الكافيهات الخارجية. طريقة التحضير

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