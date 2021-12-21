في 5 دقائق فقط طريقة عمل كريب الخلاط بدون بيض أو حليب اقتصادي جدا وناجح 100%

الكريب من الوجبات السريعة التي يجب تناولها الكثير من الناس وذلك لأنها خفيفة ويمكن تناولها في أي مكان وتنتشر الآن بشكل كبير في الشوارع والميادين الكبيرة كما أنه يمكن تناولها بحشوة حلوة وحشوة مالحة لأنها تحتوي على الكثير من الأشياء التي يكون لها طعم ولذيذ، ‏بشكل عام ربنا آتنا دائما على تناول الكريب خارج المنزل سواء كان ذلك حلوًا او مالحًا ولكننا أيضا يمكننا صنع في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة ‏وخلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها صنع الكريب داخل المنزل والاستمتاع به طعمه لذيذ كما أنه في المنزل سيكون صحيا أكثر ويحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لانه سيتم إعداد الكريب بعض المكونات الطبيعية ‏لذلك فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاجها لإعداد الكريب في المنزل وخطوات إعداد الكريب في المنزل.

‏مكونات إعداد الكريب في المنزل بدون بيض

يفضل الكثير من الناس تناول المعجنات دون أن تكون تحتوي على البيض لأن البيض له رائحة ليست محبة للكثير من الناس لذلك خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاجها لإعداد الكريب سواء كانت هذه المكونات خاصة بعجينة الكريب أو خاصة بحشوة الكريب ‏وهذه المكونات هي:

كوب كبير من الطحين.

كوب ونصف كوب من الحليب السائل كامل الدسم.

بيضتان مخفوقتان.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام أو حسب الرغبة.

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اقتراحات مكونات الحشوات

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فيما يلي سنتحدث عن بعض اقتراحات الحشو وهي:

ملعقتان كبيرتان من النوتيلا والموز.

ملعقتان من الكراميل.

لحم مفروم.

قطع من البانيه.

زبدة الفول السوداني.

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طريقة عمل الكريب في المنزل بدون بيض

سنتحدث خلال النقاط التالية عن الخطوات التي نحتاجها لإعداد الكريب في المنزل بدون بيض ‏وهذه الخطوات هي:

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