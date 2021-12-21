سحر مفعول كريم بانثينول لتبييض وتفتيح الجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة

توجد هناك العديد من الكريمات المستخدمة في نعومة الجسم ولمعانه وجعله أبيض مثل الثلج، تعتبر هذه المواصفات هي التي يحلم الكثير من الفتيات للوصول إليها لذلك يقومون بإستخدام هذه الكريمات، حيث يوجد هناك البعض منهن يعانون من وجود تراكم الجلد الميت والقشور في الجسم مما ينتج عن ذلك حرمان الغالبية العظمى من الفتيات من إرتداء الملابس القصيرة لأن هذا النوع من الجسم يسبب الإحراج لكثير من هؤلاء الفتيات عند إرتدائهم هذه الملابس القصيرة، ونجد أنهم يعملون على البحث عن الكريمات وبعض الإستخدامات التي تعمل على نظافة الجسم وتفتيحه وترطيبه.

وتعتبر من أكثر الكريمات الشائعة في الإستخدام والتي تقوم العديد من الفتيات من إستخدامها هي خلطات الكريمات التي من المحتمل أن تعمل على تهيج جلد الجسم وظهور البقع الحمراء وهذا ينتج من من بعض المواد الكيميائية التي تحتويها هذه الكريمات، ومن الآن تمتعي بجسم ابيض وناعم وجذاب ووداعا لكل هذه المواقف المحرجة بإستخدام كريم البانثينول وهذا الكريم الوحيد الذي يعمل على ترطيب الجسم بشكل فائق وجذاب، وكريم البانثينول له القدرة على الدخول مع العديد من المكونات الأخرى ومن الممكن أن يعمل علي مقشر ويتمكن من إزالة الجلد الميت المتراكم في الجسم، وسوف نقدم إليكي خلطة البانثينول الخاصة بالجسم وكيفية إستخدامه بالطريقة الصحيحة.

كريم بانثينول للجسم

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقتان إثنتان كبيرتان من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

أخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من كريم البانثينول مع ملعقتان كبيرتان من النشا جيدا في وعاء متوسط الحجم.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب هذه المكونات التي قومنا بزصافتها على كريم البانثينول والنشا جيدا.

ثم قومي بوضع خلطة البانثينول على جسمك بالكامل جيدا وعليكي بتوزيعه بالتوزيع المتساوي الصحيح.

أتركي هذه الخلطة على جسمك لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي قومي بشطف جسمك بالماء، وتصبح النتيجة واضحة ومبهرة من اول يوم إستخدام وللحصول على نتيجة أفضل قومي بإستخدام هذه الخلطة يوميا قبل النوم.

طريقة التحضير