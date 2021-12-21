طريقة تحضير كيكة البرتقال الشتوية هشة وخفيفة

يعتبر البرتقال من أكثر أنواع الفواكه المفيدة كثيراً والتي تحتوي على فيتامين سي المفيد للجسم كثيراً لمنحه المناعة والطاقة، التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظرًا للفوائد التي يقدمها للجسم، فيحتوي البرتقال على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين ج، فتعتبر كيكة البرتقال من أفضل أنواع الكيك الذي يتسم بمذاق جيد وشهي وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة البرتقال. كيفية تحضير كيكة البرتقال كيفية تحضير كيكة البرتقال يتم تحضير كيكة البرتقال بخطوات سهلة وسريعة وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة مقادير تحضير كيكة البرتقال. مكونات كيكة البرتقال كأسان من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات. كأس من عصير البرتقال المصفى. كأس من السكر الأبيض الناعم. أربعة بيضات بدرجة حرارة. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. ملعقة كبيرة من بشر البرتقال. نصف كأس من زيت الذرة. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفانيليا. خطوات تحضير كيكة البرتقال مكونات كيكة البرتقالخطوات تحضير كيكة البرتقال يتم تحضير كيكة البرتقال بطريقة سهلة وسريعة، فكيكة البرتقال من أفضل أنواع الكيك التي لديها مذاق مميز وشهي، فترغب كل أم في أن تقدم إلى أطفالها مأكولات جديدة ومأكولات صحية ومن أولى هذه المأكولات كيكة البرتقال، وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير كيكة البرتقال. طريقة تحضير كيكة البرتقال يتم تسخين الفرن ثم يتم الحصول على صينية الكيك ثم يتم رشها بالزبدة والدقيق ويتم تركها جانبًا. بعد ذلك يتم خلط كلًا من البيض والسكر بالاعتماد على المضرب الكهربائي ثم يتم إضافة الزيت أو الزبدة بصورة تدريجية إلى الخليط. الخطوة التالية يتم إضافة فيها كأس من عصير البرتقال مع بشر البرتقال ويتم الاستمرار في الخلط. بعد ذلك يتم إضافة البيكنج بودر والفانيليا مع ملعقة صغيرة من الملح إلى الدقيق. الخطوة التالية يتم إضافة الدقيق فيها بصورة تدريجية إلى خليط البيض والسكر مع الاستمرار في الخلط لحين أن يتشكل لديكم عجينة متماسكة. طريقة تحضير كيكة البرتقال الوسوم

يعتبر البرتقال من أكثر أنواع الفواكه المفيدة كثيراً والتي تحتوي على فيتامين سي المفيد للجسم كثيراً لمنحه المناعة والطاقة، التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظرًا للفوائد التي يقدمها للجسم، فيحتوي البرتقال على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين ج، فتعتبر كيكة البرتقال من أفضل أنواع الكيك الذي يتسم بمذاق جيد وشهي وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة البرتقال. كيفية تحضير كيكة البرتقال كيفية تحضير كيكة البرتقال يتم تحضير كيكة البرتقال بخطوات سهلة وسريعة وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة مقادير تحضير كيكة البرتقال. مكونات كيكة البرتقال كأسان من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات. كأس من عصير البرتقال المصفى. كأس من السكر الأبيض الناعم. أربعة بيضات بدرجة حرارة. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. ملعقة كبيرة من بشر البرتقال. نصف كأس من زيت الذرة. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفانيليا. خطوات تحضير كيكة البرتقال مكونات كيكة البرتقالخطوات تحضير كيكة البرتقال يتم تحضير كيكة البرتقال بطريقة سهلة وسريعة، فكيكة البرتقال من أفضل أنواع الكيك التي لديها مذاق مميز وشهي، فترغب كل أم في أن تقدم إلى أطفالها مأكولات جديدة ومأكولات صحية ومن أولى هذه المأكولات كيكة البرتقال، وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير كيكة البرتقال. طريقة تحضير كيكة البرتقال يتم تسخين الفرن ثم يتم الحصول على صينية الكيك ثم يتم رشها بالزبدة والدقيق ويتم تركها جانبًا. بعد ذلك يتم خلط كلًا من البيض والسكر بالاعتماد على المضرب الكهربائي ثم يتم إضافة الزيت أو الزبدة بصورة تدريجية إلى الخليط. الخطوة التالية يتم إضافة فيها كأس من عصير البرتقال مع بشر البرتقال ويتم الاستمرار في الخلط. بعد ذلك يتم إضافة البيكنج بودر والفانيليا مع ملعقة صغيرة من الملح إلى الدقيق. الخطوة التالية يتم إضافة الدقيق فيها بصورة تدريجية إلى خليط البيض والسكر مع الاستمرار في الخلط لحين أن يتشكل لديكم عجينة متماسكة. طريقة تحضير كيكة البرتقال

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