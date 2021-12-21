سر ملعقة نشا لصنع كريم أساس “الفاونديشن” في المنزل وحقق الدرجة المناسبة لبشرتك

ملعقة نشا لصنع كريم أساس من الأمور الأكثر بحثًا، ففي الأيام الأخيرة قامت كثير من الفتيات إلى الاتجاه إلى استخدام المواد الطبيعية في مستحضرات التجميل وذلك بسبب النفع الطيب الذي يعود على بشرتنا خلال ذلك فإن مستحضرات التجميل الكيميائية تعمل على ضرر البشرة على المدى البعيد لذلك فإن المنتجات الطبيعية التي نقوم بتجهيزها في المنزل أفضل بكثير لذلك يمكننا أن نقوم بتحضير كريم أساس بواسطة النشأ وسوف نستعرض مكوناته وطريقة تحضيره من خلال هذا المقال.سر ملعقة نشا لصنع كريم أساس
لتحضير كريم اساس في المنزل في قمة الأهمية فهو لا يمكن الاستغناء عنه فبواسطته يتم تفتيح البشرة واخفاء أثار الحبوب ولتحضيره يجب الاستعانة بعنصر النشأ الذي يكون أساسي في تحضيره فنجد أن للنشأ فوائد عديدة فيمكنه أن يدخل في كثير من مستحضرات التجميل ولتحضير كريم الأساس يجب إحضار عدة مكونات وهي..المكونات
- ملعقة دقيق.
- ملعقة نشأ.
- ملعقة زيت ياسمين.
نجد أن لتحضير كريم الاساس بواسطة النشأ في المنزل أمر في قمة السهولة إلى جانب ذلك نجد أن مكوناته طبيعية جدا لا تحتاج أي تكاليف باهظة مثل المستحضرات الأخرى التي نقوم بشرائها ولتحضيرها وفقا للمكونات السابقة يجب علينا أتباع الخطوات التالية لتجهيزه
خطوات التحضير
نحضر علبة فارغة ونضع بها الدقيق، ونضع بعد ذلك عليها النشأ ونقوم بخلط المكونات جيدا، ثم نضع الزيت بالتدريج ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متماسك، ونقوم بوضع الكريم في أي وقت وأثناء الخروج ونلاحظ أنه يعمل على تفتيح البشرة واخفاء عيوب البشرة وأثارت الحبوب لذلك يجيب أن تحرص الفتيات والسيدات على عمله في المنزل، ونجد عند استخدام كريم أساس طبيعي له فوائد كثيرة منها:
- يعمل على تصفية البشرة بشكل رائع.
- يساعد على تفتيح البشرة بنسبة كبيرة.
- يساهم في التخلص من بقايا الحبوب.
- يعمل على توحيد لون البشرة.
- يساعد على ترطيب البشرة بنسبة كبيرة.
- يحمي البشرة من الجفاف.
- يمكن أن يستخدم في اليوم عدة مرات فهو لا يسبب أي أضرار للبشرة.
- يساعد على تنفس البشرة.
الوسوم
ملعقة نشا لصنع كريم أساس من الأمور الأكثر بحثًا، ففي الأيام الأخيرة قامت كثير من الفتيات إلى الاتجاه إلى استخدام المواد الطبيعية في مستحضرات التجميل وذلك بسبب النفع الطيب الذي يعود على بشرتنا خلال ذلك فإن مستحضرات التجميل الكيميائية تعمل على ضرر البشرة على المدى البعيد لذلك فإن المنتجات الطبيعية التي نقوم بتجهيزها في المنزل أفضل بكثير لذلك يمكننا أن نقوم بتحضير كريم أساس بواسطة النشأ وسوف نستعرض مكوناته وطريقة تحضيره من خلال هذا المقال.سر ملعقة نشا لصنع كريم أساس
لتحضير كريم اساس في المنزل في قمة الأهمية فهو لا يمكن الاستغناء عنه فبواسطته يتم تفتيح البشرة واخفاء أثار الحبوب ولتحضيره يجب الاستعانة بعنصر النشأ الذي يكون أساسي في تحضيره فنجد أن للنشأ فوائد عديدة فيمكنه أن يدخل في كثير من مستحضرات التجميل ولتحضير كريم الأساس يجب إحضار عدة مكونات وهي..المكونات
- ملعقة دقيق.
- ملعقة نشأ.
- ملعقة زيت ياسمين.
نجد أن لتحضير كريم الاساس بواسطة النشأ في المنزل أمر في قمة السهولة إلى جانب ذلك نجد أن مكوناته طبيعية جدا لا تحتاج أي تكاليف باهظة مثل المستحضرات الأخرى التي نقوم بشرائها ولتحضيرها وفقا للمكونات السابقة يجب علينا أتباع الخطوات التالية لتجهيزه
خطوات التحضير
نحضر علبة فارغة ونضع بها الدقيق، ونضع بعد ذلك عليها النشأ ونقوم بخلط المكونات جيدا، ثم نضع الزيت بالتدريج ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متماسك، ونقوم بوضع الكريم في أي وقت وأثناء الخروج ونلاحظ أنه يعمل على تفتيح البشرة واخفاء عيوب البشرة وأثارت الحبوب لذلك يجيب أن تحرص الفتيات والسيدات على عمله في المنزل، ونجد عند استخدام كريم أساس طبيعي له فوائد كثيرة منها:
- يعمل على تصفية البشرة بشكل رائع.
- يساعد على تفتيح البشرة بنسبة كبيرة.
- يساهم في التخلص من بقايا الحبوب.
- يعمل على توحيد لون البشرة.
- يساعد على ترطيب البشرة بنسبة كبيرة.
- يحمي البشرة من الجفاف.
- يمكن أن يستخدم في اليوم عدة مرات فهو لا يسبب أي أضرار للبشرة.
- يساعد على تنفس البشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر ملعقة نشا لصنع كريم أساس “الفاونديشن” في المنزل وحقق الدرجة المناسبة لبشرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.