سر ملعقة نشا لصنع كريم أساس “الفاونديشن” في المنزل وحقق الدرجة المناسبة لبشرتك

ملعقة نشا لصنع كريم أساس من الأمور الأكثر بحثًا، ففي الأيام الأخيرة قامت كثير من الفتيات إلى الاتجاه إلى استخدام المواد الطبيعية في مستحضرات التجميل وذلك بسبب النفع الطيب الذي يعود على بشرتنا خلال ذلك فإن مستحضرات التجميل الكيميائية تعمل على ضرر البشرة على المدى البعيد لذلك فإن المنتجات الطبيعية التي نقوم بتجهيزها في المنزل أفضل بكثير لذلك يمكننا أن نقوم بتحضير كريم أساس بواسطة النشأ وسوف نستعرض مكوناته وطريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

سر ملعقة نشا لصنع كريم أساس

لتحضير كريم اساس في المنزل في قمة الأهمية فهو لا يمكن الاستغناء عنه فبواسطته يتم تفتيح البشرة واخفاء أثار الحبوب ولتحضيره يجب الاستعانة بعنصر النشأ الذي يكون أساسي في تحضيره فنجد أن للنشأ فوائد عديدة فيمكنه أن يدخل في كثير من مستحضرات التجميل ولتحضير كريم الأساس يجب إحضار عدة مكونات وهي..

ملعقة دقيق.

ملعقة نشأ.

ملعقة زيت ياسمين.

نجد أن لتحضير كريم الاساس بواسطة النشأ في المنزل أمر في قمة السهولة إلى جانب ذلك نجد أن مكوناته طبيعية جدا لا تحتاج أي تكاليف باهظة مثل المستحضرات الأخرى التي نقوم بشرائها ولتحضيرها وفقا للمكونات السابقة يجب علينا أتباع الخطوات التالية لتجهيزه

خطوات التحضير

نحضر علبة فارغة ونضع بها الدقيق، ونضع بعد ذلك عليها النشأ ونقوم بخلط المكونات جيدا، ثم نضع الزيت بالتدريج ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متماسك، ونقوم بوضع الكريم في أي وقت وأثناء الخروج ونلاحظ أنه يعمل على تفتيح البشرة واخفاء عيوب البشرة وأثارت الحبوب لذلك يجيب أن تحرص الفتيات والسيدات على عمله في المنزل، ونجد عند استخدام كريم أساس طبيعي له فوائد كثيرة منها: