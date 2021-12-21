أبرز 5 وصفات طبيعية رهيبة لتفتيح وتبييض البشرة في اسبوع

اكتشفي الان أفضل العلاجات والوصفات المنزلية لتبييض بشرتك بشكل طبيعي وسريع في غضون أسبوع! لجميع السيدات التي تريد تفتيح بشرتها ولا تستطيع، لا داعي للقلق! سوف تكتشفين هنا واحدة من أكثر نصائح الجمال الطبيعي فعالية لتفتيح بشرتك بشكل طبيعي وفعال ودائم في غضون أسبوع، إن إسمرار الجلد مع ظهور البقع هو مشكلة كبيرة تواجده العديد البنات والسيدات، بغض النظر عن العمر أو الوقت من العام، من خلال هذا المنشور نتعرف على أفضل علاجات تبييض البشرة.

عصير البرتقال

منتج طبيعي وفعال للغاية معروف بخصائصه التبييضية التي تسمح للبشرة بالتبييض بسبب محتواها العالي من فيتامين سي في الواقع هذا الأخير رائع لتنظيم تكوين الميلانين هذه هي المادة التي تعطي لون البشرة، علاوة على ذلك لأن الليمون يحتوي على حامض الستريك ، فإنه يعزز تجديد الخلايا نتيجة لذلك ، يجب عليك فرك جزء من هذا الطعام الفائق مباشرة على وجهك أو المنطقة التي ترغب في تبييضها، يمكنك أيضًا نقع كرة قطنية في العصير وتطبيقها على بشرتك.

عصير البصل

يحتوي على الكبريت وفيتامين سي بلا شك هذا مكون رائع للحصول على بشرة صحية طوال العام، إذا كنت ترغب في تقليل التجاعيد أو البقع أو علامات حب الشباب، فيجب عليك استخدامها، كما أنه يساعد على تحفيز بصيلات الشعر وتطهير الجروح وإزالة قشرة الرأس، ضعي عصير بصلة وضعي قطعة قطن في العصير، سيكون من الضروري بعد ذلك وضعه على البقع، اترك فترة راحة مدتها 10 دقائق ثم اغسلها بالماء البارد،إذا كانت المنطقة متهيجة فقد يكون لذلك تأثير سلبي، إذا كان الألم لا يطاق ، توقف على الفور.

خل التفاح

هو أحد حلفائنا المفضلين على قوائم تبييض البشرة والعلاجات الصحية ويرجع ذلك إلى درجة الحموضة الحمضية، والتي تعتبر مثالية لإغلاق المسام والحصول على بشرة أكثر تناسقًا وإشراقًا، لتطبيقه ما عليك سوى نقع كرة قطنية في عصير التفاح ووضعها على البقع اتركيه لمدة 20 دقيقة أثناء الشطف بالماء البارد

الزبادي

تشبه خواص خواص اللبن الذي اشتُق منهومع ذلك ،إن الزبادي لديه القدرة على تطهير المسام وامتصاصها، وتعزيز الندبات وتجديد الجلد كما أنه يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات رطوبة البشرة، تساعد الخمائر اللاكتيكية على منع التهابات الجلد من خلال العمل كحاجز مبيد للجراثيم يستخدم الزبادي لتبييض البشرة كقناع.