كريم النشا وبذور الكتان السحري لشد تجاعيد الوجه وإزالة الترهلات في آن واحد هتصغري مهما كان عمرك

مع تقدم العمر تبدأ التجاعيد بالظهور على الوجه وبسبب ذلك يلجأ البعض إلى حقن هذه الأماكن بالفيلر أو البوتوكس لشد التجاعيد وجعل الوجه يبدو وكأنه أصغر سنا، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة النشا وبذور الكتان لشد التجاعيد بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. خلطة النشا وبذور الكتان لشد التجاعيد خلطة النشا وبذور الكتان لشد التجاعيد المكونات: ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة.

ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء متوسط الحجم نخلط جميع المكونات السابقة مع بعض للحصول على مزيج متجانس. ثم يوضع المزيج على الوجه بالكامل مع التدليك بحركات دائرية من أسفل إلى أعلى. يترك على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة أكثر شبابا وخالية من التجاعيد. خلطة بذور الكتان والماء خلطة بذور الكتان والماء المكونات: كمية مناسبة من بذور الكتان الناعمة.

ماء دافي. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء نضع بذور الكتان الناعمة ونضيف الماء تدريجيا ونقلب للحصول على عجينة ثم يوضع المزيج على الوجه ويجب الابتعاد عن منطقة العين. يترك الخليط على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على وجه مشدود ومشرق. وصفة بذور الكتان مع العسل وصفة بذور الكتان مع العسل المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الماء.

ملعقة من بذور الكتان.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة عسل. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الماء مع بذور الكتان المطحونة ثم نضيف باقي المكونات ونقلب للحصول على مزيج متجانس. نتركه جانبا عدة دقائق حتى يصبح القوام سميك ثم يوضع على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر. هذه الخلطة تساعد على تفتيح البشرة وتشد الوجه وتقوم بغلق المسام وتحمي البشرة من الإصابة بحب الشباب والندوب. وصفة بذور الكتان والكركم وصفة بذور الكتان والكركم المكونات: ملعقة من بذور الكتان المطحونة.

ملعقة من اللبن الرائب.

2 ملعقة من الماء.

ملعقة من الكركم. طريقة التحضير والاستخدام: في بولة صغيرة نخلط المكونات السابقة حتى تمتزج ونتركها جانبا لمدة 5 دقائق حتى يصبح القوام سميك.

يوضع على الوجه بالكامل ويترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء هذه الخلطة تشد الوجه وتجعله يبدو وكأنه أصغر سنا. فوائد بذور الكتان لشد البشرة تعزز من مرونة الجلد وتمنع ترهله وبالتالي تحافظ على مظهر البشرة وتجعلها تبدو وكأنها أصغر في السن وتقوم أيضا بترطيب البشرة بعمق وتمد بالعناصر الغذائية التي تحتاجها.

تحد من اثار الشيخوخة وعلامات تقدم العمر لأنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة وتحمي أيضا من أشعة الشمس الضارة خلال فصل الصيف. فوائد بذور الكتان لشد البشرة الوسوم

مع تقدم العمر تبدأ التجاعيد بالظهور على الوجه وبسبب ذلك يلجأ البعض إلى حقن هذه الأماكن بالفيلر أو البوتوكس لشد التجاعيد وجعل الوجه يبدو وكأنه أصغر سنا، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة النشا وبذور الكتان لشد التجاعيد بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. خلطة النشا وبذور الكتان لشد التجاعيد خلطة النشا وبذور الكتان لشد التجاعيد المكونات: ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة.

ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء متوسط الحجم نخلط جميع المكونات السابقة مع بعض للحصول على مزيج متجانس. ثم يوضع المزيج على الوجه بالكامل مع التدليك بحركات دائرية من أسفل إلى أعلى. يترك على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة أكثر شبابا وخالية من التجاعيد. خلطة بذور الكتان والماء خلطة بذور الكتان والماء المكونات: كمية مناسبة من بذور الكتان الناعمة.

ماء دافي. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء نضع بذور الكتان الناعمة ونضيف الماء تدريجيا ونقلب للحصول على عجينة ثم يوضع المزيج على الوجه ويجب الابتعاد عن منطقة العين. يترك الخليط على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على وجه مشدود ومشرق. وصفة بذور الكتان مع العسل وصفة بذور الكتان مع العسل المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الماء.

ملعقة من بذور الكتان.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة عسل. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الماء مع بذور الكتان المطحونة ثم نضيف باقي المكونات ونقلب للحصول على مزيج متجانس. نتركه جانبا عدة دقائق حتى يصبح القوام سميك ثم يوضع على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر. هذه الخلطة تساعد على تفتيح البشرة وتشد الوجه وتقوم بغلق المسام وتحمي البشرة من الإصابة بحب الشباب والندوب. وصفة بذور الكتان والكركم وصفة بذور الكتان والكركم المكونات: ملعقة من بذور الكتان المطحونة.

ملعقة من اللبن الرائب.

2 ملعقة من الماء.

ملعقة من الكركم. طريقة التحضير والاستخدام: في بولة صغيرة نخلط المكونات السابقة حتى تمتزج ونتركها جانبا لمدة 5 دقائق حتى يصبح القوام سميك.

يوضع على الوجه بالكامل ويترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء هذه الخلطة تشد الوجه وتجعله يبدو وكأنه أصغر سنا. فوائد بذور الكتان لشد البشرة تعزز من مرونة الجلد وتمنع ترهله وبالتالي تحافظ على مظهر البشرة وتجعلها تبدو وكأنها أصغر في السن وتقوم أيضا بترطيب البشرة بعمق وتمد بالعناصر الغذائية التي تحتاجها.

تحد من اثار الشيخوخة وعلامات تقدم العمر لأنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة وتحمي أيضا من أشعة الشمس الضارة خلال فصل الصيف. فوائد بذور الكتان لشد البشرة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم النشا وبذور الكتان السحري لشد تجاعيد الوجه وإزالة الترهلات في آن واحد هتصغري مهما كان عمرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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