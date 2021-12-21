وداعاً لفشل البسوسة.. طريقة عمل البسبوسه المكرملة والمرملة بكل أسرار نجاحها مثل الحلواني

البسبوسة من الحلويات اللذيذة التي يشتهر بها المصريون وتعد من الاصناف الثابتة في جميع التجمعات العائلية والمناسبات لأن لها طعم الذيذ ورائعا ويمكن اعدادها بمختلف الطرق وما يميز البسبوسة أيضا أنها سريعة التحضير ويمكن لأي شخص اعدادها بطريقة سهلة دون أن يكون خبيرا في إعداد البسبوسة وهي تعد من الأكلات الشرقية اللذيذة التي تنتشر بشكل خاص في مصر بشكل عام في جميع الدول العربية ويحب الكثير من الناس تناولها لأنها خفيفة وليست ثقيلة بالعديد من المكونات و خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البسبوسة بشكل يشبه الطريقة التي يقوم بها الحلواني بإعداد البسبوسة حيث تكون البسبوسة متماسكة ولها طعم ولذيذ ولون ذهبي وخلال هذا المقال سنتعرف على طريقة إعداد البسبوسة بنفس الطريقة الحلواني وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاجها لإعداد البسبوسة.مكونات تحضير البسبوسة بطريقة الحلواني
تحاول الأمهات في المنزل الإبداع في صناعة البسبوسة بطريقة مختلفة حتى تصبح مثل البسبوسة التي نقوم بشرائها من محل الحلويات لكن مع ذلك تظل بسبوسة محل الحلويات مميزة مقارنة من البسبوسة التي يتم عملها داخل المنزل ولكن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاجها لإعداد البسبوسة بنفس طريقة الحلواني:
- كوب وربع كوب من السميد الخاص بالبسبوسة.
- ملعقة كبيرة من جوز الهند.
- نصف كوب من السمن البلدي.
- نصف كوب من السكر.
- رشه من الفانيليا.
- رشه من البيكنج الباودر.
- ربع كوب من شربات العسل الثقيل
- نصف كوب من الماء الساخن.
سنتحدث فيما يلي عن الطريقة التي يمكننا الحصول على بسبوسة تشبه بسبوسة الحلواني:
- أولا نقوم باضافة السميد مع السمن البلدي ونقوم بتقليبها جيدا حتى يتوزع السمن البلدي في جميع أجزاء السميد.
- بعد ذلك نقوم باضافة جميع المكونات الخليط ونقوم بتقليب الخليط جيدًا حتى يتحول إلى خليط سائل.
- بعد ذلك نحضر صينية كبيرة ونقوم بدهنها بالزبدة.
- ثم نضع خليط البسبوسة داخل الصينية ونقوم بتوزيعه جيدًا.
- يمكن إضافة بعض المكسرات البسبوسة من الأعلى مثل عين الجمل والفول والفستق.
- نضع البسبوسة في الفرن حتى يصبح لها لون ذهبي وبعد ذلك نسكب عليها الشيرة.
- الكثبر منا سواء كبار أو صغار يحب البسبوسة ويريد عملها مثل الحلواني أصبح من السهل الحصول على بسوبسة الحلواني بعم تطبيق بعض المكونات والتركات التي تساعد على جعلها طرية ومرملة وايضا إضافة ملعقة من النشا تساعد على جعلها طرية ومتماسكة زي الحلواني ومذاقها لذيذ لن تشتريها بعد اليوم من جمالها وسبعسقها أطفالك
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البسبوسة من الحلويات اللذيذة التي يشتهر بها المصريون وتعد من الاصناف الثابتة في جميع التجمعات العائلية والمناسبات لأن لها طعم الذيذ ورائعا ويمكن اعدادها بمختلف الطرق وما يميز البسبوسة أيضا أنها سريعة التحضير ويمكن لأي شخص اعدادها بطريقة سهلة دون أن يكون خبيرا في إعداد البسبوسة وهي تعد من الأكلات الشرقية اللذيذة التي تنتشر بشكل خاص في مصر بشكل عام في جميع الدول العربية ويحب الكثير من الناس تناولها لأنها خفيفة وليست ثقيلة بالعديد من المكونات و خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البسبوسة بشكل يشبه الطريقة التي يقوم بها الحلواني بإعداد البسبوسة حيث تكون البسبوسة متماسكة ولها طعم ولذيذ ولون ذهبي وخلال هذا المقال سنتعرف على طريقة إعداد البسبوسة بنفس الطريقة الحلواني وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاجها لإعداد البسبوسة.مكونات تحضير البسبوسة بطريقة الحلواني
تحاول الأمهات في المنزل الإبداع في صناعة البسبوسة بطريقة مختلفة حتى تصبح مثل البسبوسة التي نقوم بشرائها من محل الحلويات لكن مع ذلك تظل بسبوسة محل الحلويات مميزة مقارنة من البسبوسة التي يتم عملها داخل المنزل ولكن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاجها لإعداد البسبوسة بنفس طريقة الحلواني:
- كوب وربع كوب من السميد الخاص بالبسبوسة.
- ملعقة كبيرة من جوز الهند.
- نصف كوب من السمن البلدي.
- نصف كوب من السكر.
- رشه من الفانيليا.
- رشه من البيكنج الباودر.
- ربع كوب من شربات العسل الثقيل
- نصف كوب من الماء الساخن.
سنتحدث فيما يلي عن الطريقة التي يمكننا الحصول على بسبوسة تشبه بسبوسة الحلواني:
- أولا نقوم باضافة السميد مع السمن البلدي ونقوم بتقليبها جيدا حتى يتوزع السمن البلدي في جميع أجزاء السميد.
- بعد ذلك نقوم باضافة جميع المكونات الخليط ونقوم بتقليب الخليط جيدًا حتى يتحول إلى خليط سائل.
- بعد ذلك نحضر صينية كبيرة ونقوم بدهنها بالزبدة.
- ثم نضع خليط البسبوسة داخل الصينية ونقوم بتوزيعه جيدًا.
- يمكن إضافة بعض المكسرات البسبوسة من الأعلى مثل عين الجمل والفول والفستق.
- نضع البسبوسة في الفرن حتى يصبح لها لون ذهبي وبعد ذلك نسكب عليها الشيرة.
- الكثبر منا سواء كبار أو صغار يحب البسبوسة ويريد عملها مثل الحلواني أصبح من السهل الحصول على بسوبسة الحلواني بعم تطبيق بعض المكونات والتركات التي تساعد على جعلها طرية ومرملة وايضا إضافة ملعقة من النشا تساعد على جعلها طرية ومتماسكة زي الحلواني ومذاقها لذيذ لن تشتريها بعد اليوم من جمالها وسبعسقها أطفالك
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