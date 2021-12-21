حضري أقوى وأحلى مخمرية لتعطير الجسم و الشعر رائحة ثابتة و تدوم ستجعلك فواحه

يبحث العديد من السيدات والفتيات عن طريقة تحضير المخمرية لتعطير الجسم و الشعر وهذا بعد انتشار العديد من الأنواع المختلفة المخمرية و لكنهم اصبحوا مكلفين الثمن كثيراً كما أن راىحتهم لا تدوم كثيرًا لأنهم لا يقومون باستخدام مكونات مركزة لذلك يا عزيزتي أصنعي بيدك أقوى مخمرية من المنزل بمكونات بسيطة جدًا غير مكلفة على الإطلاق، رائحتها قوية جدًا و ثابتة تدوم لساعات طويلة، وهذه المخمرية تصلح للشعر و الجسم كما أن مكوناتها ستنعم بشرتك و شعرك.

جميع مكونات هذه المخمرية متواجد في جميع المنازل كما أنها غير مكلفة سوف تساعد بشرتك و شعرك على التنعيم والترطيب، المكونات هي:

3 معالق كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقتين من كريم مرطب اي نوع.

ملعقة صغيرة من الجرسلين.

ملعقتين من زيت الورد.

نصف ملعقة من مسك الطهارة.

ملعقة من زيت الزيتون (اختياري).

علبة محكمة الغلق.

كما شاهدت جميع مكونات المخمرية بسيطة جدًا و سوف تساعد بشرتك على الترطيب و التنعيم كما أنها ستفتح بشرتك، كما يصلح استخدامها على الشعر وتعطيه لمعة وطراوة ورائحة ثابته، طريقة تحضيرها هي:

أولاً يا عزيزي حضري بوله صغيرة و ضيفهي بداخلها 3 معالق من الفازلين الطبي.

ستلاحظين أن الفازلين متماسك قليلاً لا تقلقي مع إضافة المكونات الأخرى يصبح كريمي.

بعد ذلك ضيفي عليه ملعقة صغيرة من الجرسلين ثم اخلطيهم مع بعضهم.

أضيف ملعقتين من كريم المرطب و نقوم بخلطهم جيدًا.

الآن نبدأ بإضافة الزيوت زيت الورد و زيت الزيتون و يمكنك اختيار الرائحة التي تفضلينها.

أضيف مسك الطهارة هذا المكون سيجعل المخمرية رائحتها قوية و ثابتة جداً و رائحة مميزة.

نضع إناء على النار و نملئ نصفه ماء ونضع بوله المخمرية عليه لكي نقوم بحمام بخار.

نقلب المكونات تحت بخار الماء حتى تذوب تماماً.

نرفع المخمرية من على بخار الماء و نضعها في علبة محكمة الغلق.

بعد ذلك توضع علبة المخمرية في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك المكونات.

هكذا أصبح لديك أقري و أحلى مخمرية برائحة ثابتة.

على الجسم

قومي بوضع جزء صغير من كريم المخمرية على مناطق النبض عند الأذن و على اليدين ستلاحظين رائحتها القوية التي ستدوم معك طوال اليوم.

توضع المخمرية بعد الاستحمام و الجسم مبلل لكي تدوم رائحتها.

على الشعر