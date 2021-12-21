سحر مفعول ملعقة القرنفل الجبارة لتنعيم وتكثيف الشعر وإزالة الشيب المبكر بلا عودة

يحتوي القرنفل على مجموعة مختلفة من الفيتامينات والمعادن والصوديوم والمغنيسيوم وغيرها من العناصر الهامة لصحة الجسم والشعر حيث يقوم بتقوية المناعة ويعزز من صحة الجها الهضمي وينقي الجسم من السموم، ويزيد أيضا من نمو الشعر ويجعله أكثر نعومة ولمعان ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة القرنفل للشعر فتابعونا. وصفة القرنفل للشعر وصفة القرنفل للشعر المكونات: 2 ملعقة من حبيبات القرنفل.

كوب من الماء. طريقة التحضير: نضع المكونات السابقة في وعاء ويرفع على النار حتى الغليان ثم نخفض النار ونتركه لمدة 5 دقائق وبعد ذلك يرفع ونتركه جانبا حتى يبرد. يحفظ في زجاجة بخاخ ويرش منه على الشعر بعد غسله جيدا بالماء والشامبو ومن الأفضل تركه بعد غسله وللحصول على أفضل نتيجة ينصح بوضعه على الشعر يوميا. هذه الوصفة تساعد في الحصول على شعر كثيف وقوي وتحمي فروة الرأس من القشرة التي تسبب ضعف الشعر وتساقطه. وصفة القرنفل وزيوت طبيعية وصفة القرنفل وزيوت طبيعية المكونات: فنجان صغير من القرنفل المطحون.

فنجان صغيرة من زيت الزيتون.

فنجان من زيت الخروع.

فنجان من زيت البرافين.

فنجان ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة مع بعض ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يرفع على النار لمدة 5 دقائق حتى يسخن. نتركه جانبا لكي يبرد قليلا ثم يوضع على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يترك لمدة 3 ساعات ويغسل بالماء الدافئ والشامبو. تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر طويل وناعم وتمنع أيضا تقصف الشعر وتغذيه. طريقة صنع زيت القرنفل في البيت طريقة صنع زيت القرنفل في البيت المكونات: ملعقة كبيرة من حبات القرنفل.

كوب زيت زيتون.

قطعة مستطيلة من الشاش.

ورق فويل.

برطمان زجاجي.

زجاجة داكنة اللون. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بطحن حبات القرنفل في المطحنة ويجب أن تكون خشنة ثم نضع طبقتين من الشاش على شكل مربع ونضع مسحوق القرنفل بها. ثم نثي الأطراف من جميع الجوانب ونربطها جيدا نضع القرنفل المطحون في برطمان ونصب عليها زيت الزيتون. نغطي الجزء العلوي من البرطمان بورق الفويل ثم نملي وعاء بالماء ويجب أن يصل الماء إلى النصف فقط ثم يرفع على النار. نضع البرطمان بداخله ونتركه على النار لمدة ساعة نزيل القماشة من داخله ونتركه جانبا حتى يبرد ثم يحفظ الزيت في زجاجة داكنة. والآن أصبح لديك زيت قرنفل طبيعي بكل سهولة في البيت يمكنك استخدامه على شعرك. الوسوم

يحتوي القرنفل على مجموعة مختلفة من الفيتامينات والمعادن والصوديوم والمغنيسيوم وغيرها من العناصر الهامة لصحة الجسم والشعر حيث يقوم بتقوية المناعة ويعزز من صحة الجها الهضمي وينقي الجسم من السموم، ويزيد أيضا من نمو الشعر ويجعله أكثر نعومة ولمعان ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة القرنفل للشعر فتابعونا. وصفة القرنفل للشعر وصفة القرنفل للشعر المكونات: 2 ملعقة من حبيبات القرنفل.

كوب من الماء. طريقة التحضير: نضع المكونات السابقة في وعاء ويرفع على النار حتى الغليان ثم نخفض النار ونتركه لمدة 5 دقائق وبعد ذلك يرفع ونتركه جانبا حتى يبرد. يحفظ في زجاجة بخاخ ويرش منه على الشعر بعد غسله جيدا بالماء والشامبو ومن الأفضل تركه بعد غسله وللحصول على أفضل نتيجة ينصح بوضعه على الشعر يوميا. هذه الوصفة تساعد في الحصول على شعر كثيف وقوي وتحمي فروة الرأس من القشرة التي تسبب ضعف الشعر وتساقطه. وصفة القرنفل وزيوت طبيعية وصفة القرنفل وزيوت طبيعية المكونات: فنجان صغير من القرنفل المطحون.

فنجان صغيرة من زيت الزيتون.

فنجان من زيت الخروع.

فنجان من زيت البرافين.

فنجان ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة مع بعض ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يرفع على النار لمدة 5 دقائق حتى يسخن. نتركه جانبا لكي يبرد قليلا ثم يوضع على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يترك لمدة 3 ساعات ويغسل بالماء الدافئ والشامبو. تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر طويل وناعم وتمنع أيضا تقصف الشعر وتغذيه. طريقة صنع زيت القرنفل في البيت طريقة صنع زيت القرنفل في البيت المكونات: ملعقة كبيرة من حبات القرنفل.

كوب زيت زيتون.

قطعة مستطيلة من الشاش.

ورق فويل.

برطمان زجاجي.

زجاجة داكنة اللون. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بطحن حبات القرنفل في المطحنة ويجب أن تكون خشنة ثم نضع طبقتين من الشاش على شكل مربع ونضع مسحوق القرنفل بها. ثم نثي الأطراف من جميع الجوانب ونربطها جيدا نضع القرنفل المطحون في برطمان ونصب عليها زيت الزيتون. نغطي الجزء العلوي من البرطمان بورق الفويل ثم نملي وعاء بالماء ويجب أن يصل الماء إلى النصف فقط ثم يرفع على النار. نضع البرطمان بداخله ونتركه على النار لمدة ساعة نزيل القماشة من داخله ونتركه جانبا حتى يبرد ثم يحفظ الزيت في زجاجة داكنة. والآن أصبح لديك زيت قرنفل طبيعي بكل سهولة في البيت يمكنك استخدامه على شعرك.

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