كيراتين الخميرة السحري لفرد وتنعيم الشعر الجاف والخشن وجعله خيوط حرير في ساعتين

الحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير أمر صعب للغاية خاصة بسبب تعرض الشعر لعوامل الجو الخارجية ومنها أشعة الشمس المرتفعة والبرودة الشديدة وغيرها من الطرق التي تسبب جفاف الشعر وتقصفه، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة فرد الشعر الخشن بالخميرة بطريقة سهلة وسريعة في البيت فتابعونا. وصفة فرد الشعر الخشن بالخميرة العسل والخميرة: وصفة فرد الشعر الخشن بالخميرة المكونات: نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الحليب الدافئ.

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: في البداية يجب أن نقوم بتذويب العسل مع الحليب جيدا ثم نضيف الخميرة ونقلب نترك المكونات لمدة 20 دقيقة في مكان دافئ.

ثم يضاف صفار البيض ونقلب مرة أخرى للحصول على مزيج متجانس بعد ذلك يوضع على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف.

نمشط الشعر جيدا باستخدام مشط خشبي حتى يتغلل الخليط إلى جذور الشعر ولزيادة امتصاص الشعر للبروتينات والمعادن.

قومي بوضع كيس بلاستيكي وفوقه منشفة مبللة بالماء الساخن واتركيه لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر والبلسم.

هذا القناع يساعد في الحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير ويزيد من نموه ويعالج الشعر التالف إذا تم الاستمرار عليها لمدة شهرين. وصفة الخميرة وزيت الزيتون وصفة الخميرة وزيت الزيتون المكونات: 2 ملعقة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط جميع المكونات السابقة في وعاء ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف. يترك لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء والشامبو تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر للحصول على شعر مفرود وناعم. وصفة الخميرة والماء وصفة الخميرة والماء المكونات: نصف كيس خميرة فورية.

3 ملاعق من الماء الدافئ. طريقة التحضير والاستخدام: في بولة صغيرة نضع المكونات السابقة ونقلب حتى تذوب الخميرة تماما ونتركها جانبا لمدة 10 دقائق وبعد ذلك توضع على الشعر بالكامل. نتركها لمدة 30 دقيقة مع التدليك بحركات دائرية لمدة دقيقتين لتنشيط الدورة الدموية للشعر وزيادة نمو البصيلات ثم يغسل بالماء الدافئ والشامبو. ويمكن أيضا إضافة الحليب بدلا من الماء تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة. الوسوم

الحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير أمر صعب للغاية خاصة بسبب تعرض الشعر لعوامل الجو الخارجية ومنها أشعة الشمس المرتفعة والبرودة الشديدة وغيرها من الطرق التي تسبب جفاف الشعر وتقصفه، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة فرد الشعر الخشن بالخميرة بطريقة سهلة وسريعة في البيت فتابعونا. وصفة فرد الشعر الخشن بالخميرة العسل والخميرة: وصفة فرد الشعر الخشن بالخميرة المكونات: نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الحليب الدافئ.

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: في البداية يجب أن نقوم بتذويب العسل مع الحليب جيدا ثم نضيف الخميرة ونقلب نترك المكونات لمدة 20 دقيقة في مكان دافئ.

ثم يضاف صفار البيض ونقلب مرة أخرى للحصول على مزيج متجانس بعد ذلك يوضع على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف.

نمشط الشعر جيدا باستخدام مشط خشبي حتى يتغلل الخليط إلى جذور الشعر ولزيادة امتصاص الشعر للبروتينات والمعادن.

قومي بوضع كيس بلاستيكي وفوقه منشفة مبللة بالماء الساخن واتركيه لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر والبلسم.

هذا القناع يساعد في الحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير ويزيد من نموه ويعالج الشعر التالف إذا تم الاستمرار عليها لمدة شهرين. وصفة الخميرة وزيت الزيتون وصفة الخميرة وزيت الزيتون المكونات: 2 ملعقة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط جميع المكونات السابقة في وعاء ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يوضع على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف. يترك لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء والشامبو تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر للحصول على شعر مفرود وناعم. وصفة الخميرة والماء وصفة الخميرة والماء المكونات: نصف كيس خميرة فورية.

3 ملاعق من الماء الدافئ. طريقة التحضير والاستخدام: في بولة صغيرة نضع المكونات السابقة ونقلب حتى تذوب الخميرة تماما ونتركها جانبا لمدة 10 دقائق وبعد ذلك توضع على الشعر بالكامل. نتركها لمدة 30 دقيقة مع التدليك بحركات دائرية لمدة دقيقتين لتنشيط الدورة الدموية للشعر وزيادة نمو البصيلات ثم يغسل بالماء الدافئ والشامبو. ويمكن أيضا إضافة الحليب بدلا من الماء تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيراتين الخميرة السحري لفرد وتنعيم الشعر الجاف والخشن وجعله خيوط حرير في ساعتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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