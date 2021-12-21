طريقة عمل برجر الفراخ الاقتصادي بتتبيلة أول مرة تدوقيها وبطعم ألذ من المطاعم

الشباب تفضل تناول الوجبات السريعة ومن هذه الوجبات البرجر سواء كان دجاج أو لحم والبعض يقوم بشرائه من المحلات يوميا وهو يتميز بطعمه الرائع خاصة إذا تم تقديمه مع عيش كايزر وخس وخيار مخلل وكاتشاب ومايونيز وبطاطس محمرة، ويمكنك الآن عمل برجر الفراخ أحلى من الجاهز بمكونات بسيطة من بيتك فتابعونا. طريقة برجر الفراخ طريقة برجر الفراخ المكونات: 2 صدر دجاج مخلية من العظام.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة ونصف بقسماط مطحون.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة بصل بودرة.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: في الكبة الكهربائية نضع صدور الدجاج وعليها باقي المكونات السابقة ونقلب للحصول على عجينة متجانسة ومتماسكة. نحضر غطاء برطمان كبير ونضع بداخله كيس شفاف ونأخذ قطعة من العجينة ونقوم بتشكيلها عن طريق الضغط عليها. نرفع البرجر باستخدام الكيس حتى يظل محتفظ بالشكل ونكرر نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية وبعد ذلك يوضع في الفريزر لمدة 3 ساعات. عندما يخرج من الفريزر يوضع في زيت ساخن ويحمر على الجانبين ثم نجهز عيش كايزر ونضع بداخله طبقة من الكاتشاب والمايونيز. مع شرائح من الخس والبصل ونضع البرجر ثم الطبقة الثانية من الخبز ويقدم مع بطاطس محمرة وبالهنا والشفا. طريقة عمل برجر الفراخ الكرسبي طريقة عمل برجر الفراخ الكرسبي المكونات: 3 صدور دجاج مقطعين أنصاف.

خبز برجر.

شرائح جبنة.

بصلة مقطعة حلقات.

كوب خس مقطع.

2 كوب دقيق.

3 ملاعق كبيرة مايونيز.

ملح وفلفل أسود. مكونات التتبيلة 2 كوب زبادي.

2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل حار. مكونات التتبيلة طريقة التحضير: في وعاء نقوم بوضع الزبادي مع الثوم والملح والفلفل ثم يضاف الدجاج المقطع إلى قطع صغيرة في الحجم ونتركه في التتبيلة لمدة 4 ساعات. ويجب تقليب المكونات جيدا حتى يتشرب الدجاج من طعم التتبيلة في وعاء أخر نمزج الدقيق مع رشة من الملح والفلفل الأسود. بعد ذلك نغمس الدجاج في الدقيق ونقلب جيدا مع الضغط على قطع الدجاج ثم تقلي في زيت غزير للحصول على لون ذهبي محمر. عندما تخرج من النار توضع على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم نجهز الخبز وضع عليها طبقة من المايونيز. ثم الجبنة مع قطع الكرسبي ويضاف حلقات البصل والخس ونغلق بالقطعة الثانية من الخبز وبالهنا والشفا. الوسوم

الشباب تفضل تناول الوجبات السريعة ومن هذه الوجبات البرجر سواء كان دجاج أو لحم والبعض يقوم بشرائه من المحلات يوميا وهو يتميز بطعمه الرائع خاصة إذا تم تقديمه مع عيش كايزر وخس وخيار مخلل وكاتشاب ومايونيز وبطاطس محمرة، ويمكنك الآن عمل برجر الفراخ أحلى من الجاهز بمكونات بسيطة من بيتك فتابعونا. طريقة برجر الفراخ طريقة برجر الفراخ المكونات: 2 صدر دجاج مخلية من العظام.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة ونصف بقسماط مطحون.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة بصل بودرة.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: في الكبة الكهربائية نضع صدور الدجاج وعليها باقي المكونات السابقة ونقلب للحصول على عجينة متجانسة ومتماسكة. نحضر غطاء برطمان كبير ونضع بداخله كيس شفاف ونأخذ قطعة من العجينة ونقوم بتشكيلها عن طريق الضغط عليها. نرفع البرجر باستخدام الكيس حتى يظل محتفظ بالشكل ونكرر نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية وبعد ذلك يوضع في الفريزر لمدة 3 ساعات. عندما يخرج من الفريزر يوضع في زيت ساخن ويحمر على الجانبين ثم نجهز عيش كايزر ونضع بداخله طبقة من الكاتشاب والمايونيز. مع شرائح من الخس والبصل ونضع البرجر ثم الطبقة الثانية من الخبز ويقدم مع بطاطس محمرة وبالهنا والشفا. طريقة عمل برجر الفراخ الكرسبي طريقة عمل برجر الفراخ الكرسبي المكونات: 3 صدور دجاج مقطعين أنصاف.

خبز برجر.

شرائح جبنة.

بصلة مقطعة حلقات.

كوب خس مقطع.

2 كوب دقيق.

3 ملاعق كبيرة مايونيز.

ملح وفلفل أسود. مكونات التتبيلة 2 كوب زبادي.

2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل حار. مكونات التتبيلة طريقة التحضير: في وعاء نقوم بوضع الزبادي مع الثوم والملح والفلفل ثم يضاف الدجاج المقطع إلى قطع صغيرة في الحجم ونتركه في التتبيلة لمدة 4 ساعات. ويجب تقليب المكونات جيدا حتى يتشرب الدجاج من طعم التتبيلة في وعاء أخر نمزج الدقيق مع رشة من الملح والفلفل الأسود. بعد ذلك نغمس الدجاج في الدقيق ونقلب جيدا مع الضغط على قطع الدجاج ثم تقلي في زيت غزير للحصول على لون ذهبي محمر. عندما تخرج من النار توضع على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم نجهز الخبز وضع عليها طبقة من المايونيز. ثم الجبنة مع قطع الكرسبي ويضاف حلقات البصل والخس ونغلق بالقطعة الثانية من الخبز وبالهنا والشفا.

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